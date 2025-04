Już 3 września, w czwartek o godzinie 21:05, startuje wyczekiwany, 6. sezon kultowego serialu "Przyjaciółki". Mamy dla was specjalny materiał wideo, z którego dowiecie się, co was czeka już tego wieczora!

Świeże odcinki będą obfitowały w miłosne zawirowania, chwilowe romanse i zaskakujące sytuacje. Do 4 głównych aktorek – Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej, Małgorzaty Sochy i Magdaleny Stużyńskiej-Brauer dołączą 2 nowi bohaterowie: Krzysztof Wieszczek i Przemysław Sadowski, którzy zatrzęsą światem "Przyjaciółek". Były facet Zuzki, grany przez Lesława Żurka Wojtek, takżwe wróci na ekran!

Co nas czeka w 6. sezonie "Przyjaciółek"?

W tej odsłonie "Przyjaciółek" nie zabraknie emocji. W rodzinie Patrycji (Joanna Liszowska) i Michała (Marcin Rogacewicz) zapanuje wielka radość. Patrycja urodzi zdrowego syna, Mikołaja i wygra walkę z ciężką chorobą. Życie uczuciowe bohaterek rozwinie się w bardzo nieoczekiwanych kierunkach. Zuza (Anita Sokołowska) stanie przed trudnym wyborem. Będzie biła się z myślami, czy nadal budować życie z Jerzym (Mariusz Bonaszewski), czy też wrócić do Polski i usychać z tęsknoty za ukochanym. Tymczasem Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) nie ma zamiaru wracać do Pawła (Bartek Kasprzykowski), chociaż były mąż nie zrezygnuje. Na dodatek pojawi sięw jej życiu Leszek (Przemysław Sadowski). Z kolei Inga (Małgorzata Socha), choć odejdzie od Szymona (Filip Bobek), nie będzie rozpaczać po rozstaniu. Bohaterka złapie wiatr w żagle, a jej urok szybko dostrzeże nowy, atrakcyjny mężczyzna – Robert (Krzysztof Wieszczek). Takiej Ingi jeszcze nie znałyście, bowiem zdecyduje się ona na... seks na pierwszej randce!

12 nowych odcinków "Przyjaciółek" startują 3 września, o godzinie 21:05, na antenie Telewizji Polsat. Zapraszamy!

