Popularność kolejnych sezonów „Przyjaciółek” wprawdzie systematycznie spada, jednak ostatnią serię obejrzało około 1,5 miliona widzów. Fani serialu i charyzmatycznych bohaterek z pewnością już nie mogą doczekać się początku września. Zapowiedziano, co wydarzy się w 16. sezonie serialu.

Co wydarzy się w 16. sezonie „Przyjaciółek”?

Zwiastun najnowszej, 16. już serii serialu sugeruje, że nie zabraknie niespodzianek i skandali. Inga, w którą wciela się Małgorzata Socha, już wkrótce ma stanąć na ślubnym kobiercu. Przygotowaniami do ślubu i oprawą ceremonii ma zająć się... energiczna Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz).

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jej zamiłowanie do przepychu i fakt, że to ona zechce grać pierwsze skrzypce na ślubie przyjaciółki.

W najnowszym sezonie zobaczymy też Pawła Małaszyńskiego, który wcieli się w rolę sąsiada jednej z głównych bohaterek serialu. Czy skradnie jej serce? Podróżnik to prawdziwa dusza towarzystwa, ale będzie miał w sobie coś... irytującego.

W życiu Zuzy, w którą wciela się Anita Sokołowska, także szykują się duże zmiany. Nowa oferta pracy wyda się kusząca, czy dzięki temu uda jej się poukładać także rodzinne sprawy?

Z kolei Anka (Magdalena Stużyńska) całkowicie zmieni otoczenie i odnajdzie się w lokalnej społeczności. Nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji. Patrycja (Joanna Liszowska) zrobi wszystko by udowodnić, że jest w stanie zaopiekować się Klarą. Czy jej się uda?

