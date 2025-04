Inga, Zuza, Patrycja i Anka jak nigdy wcześniej będą potrzebowały czuć wzajemne wsparcie. 11. sezon „Przyjaciółek” zwiastuje radykalne zmiany w życiu każdej z nich.

W marcu ruszy na antenie Polsatu ruszy 11. sezon serialu „Przyjaciółki”, uwielbianego przez tysiące Polek. Co czeka nasze ulubione bohaterki? Cóż, to samo, co wiele z nas. W 11. sezonie serialu spodziewajcie się ślubu, ale nie będzie on podobny do poprzednich. Co się wydarzy dokładnie opisałyśmy w galerii.

Co się wydarzy w 11. sezonie „Przyjaciółek”?

Jednym z ciekawszych wątków będzie brak spełnienia w sypialni... Jesteście ciekawe, która bohaterka będzie narzekać na pożycie małżeńskie? Z kolei Zuza będzie musiała odnaleźć się w nowej roli jako mama. Co ją czeka - część z was pewnie wie doskonale, bo wiele mam stawia sobie wysoko poprzeczkę... Zerknijcie do galerii zdjęć i przeczytajcie, co czeka widzów już w marcu!

