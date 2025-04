Oni są do wzięcia! Przystojni, znani i kochani przez tysiące swoich fanek. Mimo tego nadal nie znaleźli bratniej duszy na całe życie. Poznaj 10 gorących gwiazd show-businessu bez drugiej połówki!

Przystojni single wśród gwiazd

Kogo znajdziemy na liście facetów do wzięcia? Wśród nich jedna z największych gwiazd młodego pokolenia czyli Justin Bieber. Sporo mówiło się o tym, że jego była dziewczyna Selena Gomez wróci do niego, ale póki co Bieber chyba nie podjął decyzji o powrocie do pięknej aktorki. Singlem jest również Orlando Bloom, który w 2013 roku rozstał się ze swoją żoną, Mirandą Kerr.

Swojej drugiej połowy nie znalazł jeszcze najprzystojniejszy wampir świat czyli sam Robert Pattison. Stałej partnerki nie posiada również nasz "polski Brad Pitt" czyli Maciej Zakościelny. Co jakiś czas widujemy go z nową dziewczyną, ale jeszcze z żadną nie związał się na całe życie. Kogo jeszcze znajdziemy na liście gwiazd będących singlami?

