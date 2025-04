Nielubiane zawody to takie, w stosunku do których odczuwana jet ogólna niechęć społeczna. Najczęściej są to profesje, których przedstawiciele najczęściej zajmują się kontrolą, albo mają duży wpływ na życie innych. Poznaj 6 zawodów, których Polacy nie znoszą.

1. Polityk, urzędnik

Wprawdzie jest porządnie i elegancko ubrany, to niestety estetyka jego stroju nie zawsze idzie w parze z prawdomównością. Większość ludzi nie cierpi polityków, ponieważ do tego zawodu już dawno została przyklejona łatka ludzi kłamliwych i dbających tylko o siebie. Wielu uważa też, że politycy dbają o społeczeństwo tylko podczas wyborów, zaś tuż po nie interesują się swoim elektoratem i nie realizują swoich obietnic.

2. Policjant, strażnik miejski

Jest właśnie tam, gdzie nie chciałabyś, aby był. Czai się za zakrętem, aby udowodnić ci, że nie masz apteczki pierwszej pomocy, prowadzisz auto z niedozwoloną prędkością lub rozmawiasz przez telefon. Bywa czujny. Wystawia mandaty, z reguły nie reaguje na rzewne tłumaczenia, łzy i historie, które mają usprawiedliwić niezapięte pasy lub zbyt szybką prędkość. Z policjantami łączymy skojarzenia z więzieniem, karą, mandatem i utratą punktów.

3. Kontroler biletów, konduktor, kanar

Pasażer jak każdy inny. Wchodzi do autobusu, zajmuje miejsce, a gdy pojazd ruszy ... zaczyna prawdziwą rzeź niewiniątek. Sprawdza bilety, ulgi, legitymacje i karty zniżkowe. Kanar, bo o nim mowa, nie reaguje na łzy, tłumaczenia, wymówki i ładne oczy. W swoim działaniu bywa bezwzględny. Jeśli przyjdzie ci do głowy uciec z autobusu czy tramwaju, jest w stanie ganić cię po całym mieście. Wszystko w imię zasad lub pieniędzy.

4. Dziennikarz

Elegancki, wiecznie młody, w towarzystwie mikrofonu, notesika, laptopa lub kamery. Dużo mówi, jeszcze więcej pisze. Teoretycznie czytasz jego artykuły lub oglądasz autorskie show w TV, ale w praktyce go nienawidzisz. Pracowników mediów nie znosisz za blichtr i tę całą otoczkę, którą wokół siebie roztaczają. Krytykujesz go za wścibskie zachowanie, wtykanie nosa w nie swoje sprawy i zbytnią pewność siebie.

5. Konsultant, akwizytor

Dzwoni kilka razy dziennie. Codziennie! Najczęściej wtedy, kiedy nie masz czasu. Jeśli na twoje nieszczęście odbierzesz, jak nakręcony recytuje nauczoną na pamięć formułkę, po to, aby ci coś sprzedać! Twoje 5-krotnie powtórzone "nie" już na niego nie działa. Będzie drążył temat, aż w końcu sam rzucisz słuchawką. To dlatego nie lubisz pracowników call center i akwizytorów.

6. Duchowny

Niektóre środowiska powiedzą, że to nie zawód, lecz powołanie. Niezależnie od tego, księża pojawiają się na liście znienawidzonych zawodów. Za co? Za obłudę, afery w kościele, materializm i życie w przepychu.