Marka Śliwka Nałęczowska po raz kolejny zorganizowała swój konkurs skierowany do młodych artystów. Prace zgłosiło prawie 3 tysiące osób, chcących w plakatowej formie zobrazować swoją wizję hasła „Śliwka Nałęczowska jest kobietą”, które było motywem przewodnim tej edycji. Spośród 2874 nadesłanych prac, 2466 spełniało kryteria formalne i zostało poddanych ocenie wymagającego jury, w składzie którego znaleźli się grafik Andrzej Pągowski, ilustratorka Beata Śliwińska „Barrakuz” oraz dziekan Wydziału Wzornictwa, były rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prof. Ksawery Piwocki.

Zwycięską pracę nadesłała Justyna Cychowska, wygrywając nagrodę finansową w kwocie 10 tysięcy złotych i zapas Śliwki Nałęczowskiej.

I miejsce - Justyna Cychowska

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca zdobyli odpowiednio 7 tysięcy oraz 5 tysięcy złotych oraz słodycze. Dodatkową nagrodą jest fakt, że najlepsze projekty marka planuje wykorzystać w swoich działaniach promocyjnych

II miejsce - Iwona Kalitan - Młodkowska

III miejsce - Dawid Celek

Poziom nadesłanych projektów był bardzo wysoki. Jak mówi Beata Śliwińska „Barrakuz”: uczestnicy często wpadali na ten sam pomysł lub konwencję w zilustrowaniu tematu. Niemniej interpretacji było bardzo wiele! A wśród nich znaleźliśmy kilkanaście perełek”. Zwycięska praca zachwyciła jury kreatywnym podejściem do tematu „Śliwka Nałęczowska jest kobietą”. Justyna Cychowska w swoim projekcie przedstawiła figurę wycinankową wpisaną w kształt owocu śliwki, w którym jury doceniło prostotę i uniwersalność podejścia. Fajny, inteligentny projekt, odpowiadający w stu procentach na temat, nieprzesadzony w formie, świetnie funkcjonujący jako plakat w przestrzeni miejskiej, a przy okazji bardzo prosty - taki, który chcielibyśmy powiesić w domu - ocenia Śliwińska.

Organizacji konkursu, jak co roku, przyświecało wsparcie młodych twórców w poszerzaniu ich portfolio i zdobywaniu cennego doświadczenia. Design by Śliwka Nałęczowska udowadnia, że Śliwka Nałęczowska potrafi doskonale odnaleźć się w świecie grafiki i designu oraz twórczo go inspirować – wyjaśnia Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za markę. III edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska została przeprowadzona pod patronatem merytorycznym warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Patronat medialny nad konkursem objęły: GRAFMAG, OOH Magazine i polki.pl.

Artykuł powstał z udziałem marki Śliwka Nałęczowska