Zmiany w prawie, jakie nastąpiły od stycznia 2013 roku dotyczą w dużej mierze kierowców. Oto kilka rzeczy, o których powinnaś wiedzieć.

Rozszerzone testy

Tak było. Komputer losowo wybierał 18 pytań z puli 524. Każde pytanie można było ponownie przeczytać i je poprawić. Czas na rozwiązanie testu to 25 minut.

Tak jest. Pytań jest ponad 30 przy tym samym czasie rozwiązania całego zestawu. Nie można poprawiać raz udzielonej odpowiedzi ani wracać do pytań wcześniejszych. Kandydat na kierowcę będzie musiał wykazać się umiejętnością praktycznego zastosowania przepisów, odpowiadając na pytania połączone z materiałem filmowym. Dopiero, gdy przejdzie ten etap, a następnie egzamin praktyczny, otrzyma upragnione prawo jazdy.

Młodzi pod kontrolą

Tak było. Kierowca, który uzyskał prawo jazdy, wsiadał za kółko i jeździł. Jeśli nie nakleił na szybę samochodu zielonego listka, nikt nie wiedział, że jest początkujący.

Tak jest. Osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, będzie przez dwa lata pod szczególnym nadzorem. Okres próbny zostanie przedłużony w razie popełnienia wykroczeń drogowych. Przy dwóch – kierowca będzie musiał przejść kurs reedukacyjny, a jeśli popełni trzecie wykroczenie – straci prawo jazdy.

Ponadto młody kierowca przez 8 miesięcy będzie mógł prowadzić wyłącznie samochód oznaczony zielonym listkiem. I to niezależnie od tego, do kogo należy auto. To nie koniec. W tym czasie będą go obowiązywać limity prędkości: 50 km/h w terenie zabudowanym (nawet po zmroku) i 80 km/h poza nim. Pomiędzy 4. a 8. miesiącem od wydania dokumentu będzie musiał także wziąć udział w dodatkowych szkoleniach poprawiających technikę jazdy.

Ponowny egzamin

Tak było. Jeśli dostałaś 24 punkty karne, musiałaś zdawać ponownie egzamin.

Tak jest. Gdy zbierzesz maksymalną liczbę punktów, zostaniesz skierowana na kurs reedukacyjny (koszt 500 zł). Po jego odbyciu punkty karne zostaną skasowane. Ale jeżeli w ciągu następnych 12 miesięcy ponownie zbierzesz 24 punkty karne, stracisz prawo jazdy i będziesz musiała zdawać egzamin.



Nowe kategorie

Tak było. Ten, kto marzył o jeździe na motorze, mógł od 16. roku życia starać się o kategorię A1 (uprawnia do prowadzenia motocykli o pojemności do 125 ccm i mocy do 11 kW), a od ukończonych 18 lat – o kategorię A (motocykle bez ograniczeń).

Tak jest. Aby prowadzić motocykl, trzeba najpierw zdobyć prawo jazdy A1 (w wieku 16 lat) lub A2 (po ukończeniu 18 lat). Po następnych dwóch latach można ubiegać się odpowiednio o prawo jazdy kat. A2 lub A. W wypadku tego ostatniego minimalny wiek uprawniający do jego uzyskania podniesiono z 18 do 24 lat (chyba że wcześniej przez co najmniej 2 lata posiadało się prawo jazdy kategorii A2). Zamiast karty motorowerowej będzie wydawane prawo jazdy kat. AM uprawniające do prowadzenia motorowerów i lekkich pojazdów czterokołowych. Można je wyrobić od 14. roku życia.