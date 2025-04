Wraz z nowym rokiem zaczyna obowiązywać sporo nowych przepisów, np. dotyczących podatków. Od 1 stycznia 2016 inaczej opodatkowane są nieruchomości, zmieniają się przede wszystkim opłaty za części wspólne w bloku, czyli za klatki schodowe, ale nie tylko. Sprawdźcie, o czym musicie pamiętać, rozliczając podatek od nieruchomości zgodnie z nowymi przepisami!

Reklama

Zmiany w podatkach od nieruchomości 2016

Nowością wprowadzoną przez ministerstwo finansów jest to, że nie każdy podatek będzie można rozłożyć na raty. Zgodnie z nowymi przepisami podatek od nieruchomości, który nie przekracza kwoty 100 zł, musi być zapłacony w formie opłaty jednorazowej. Dotychczas było tak, że niezależnie od wysokości podatku, opłaty można było wnosić w czterech ratach, raz na kwartał. Obecnie jedynie podatki wyższe niż 100 zł można rozkładać na raty.

Kolejną zmianą jest zaprzestanie dość kuriozalnej sytuacji, w której to wyliczony podatek okazywał się niezwykle niski, nawet niższy niż koszt dostarczenia decyzji o nim do właściciela nieruchomości. Koszt wysyłki takiej decyzji wynosi obecnie 6,10 zł. Nowe przepisy stanowią zatem, że podatek niższy niż ta kwota będzie anulowany, a decyzja o nim w ogóle nie będzie dostarczana do właściciela.

Zmieniają się także przepisy dotyczące opodatkowania garaży podziemnych znajdujących się w blokach. Do tej pory istniała zasada solidarności, zgodnie z którą każdy właściciel garażu podziemnego był obowiązany podatkiem od całej powierzchni garażowej, a nie wyłącznie od własnej części, a jeśli jeden z właścicieli go opłacił, inni byli zwalniani, co nie było sprawiedliwe. Od stycznia 2016 każdy właściciel miejsca postojowego w garażu podziemnym musi opłacać podatek wyłącznie od zajmowanej przez siebie powierzchni.

Jest też pewna niekorzystna zmiana, która prawdopodobnie podniesie koszty administracyjne właścicielom nieruchomości. Zgodnie z nowym prawem opodatkowane mają być wszystkie części wspólne, np. klatki schodowe, korytarze, grunty, które do tej pory nie zawsze podlegały opodatkowaniu. Zwiększy się zatem powierzchnia, od której należy zapłacić podatek, w związku z czym jego kwota ulegnie wzrostowi. To, o ile więcej podatku będziemy musieli zapłacić, będzie zależało od wielkości tych części wspólnych podlegających opodatkowaniu.

Reklama

Zobacz też:

Podatek za najem lokaluPodatek od darowiznyDarowizna w imieniu dziecka