Zmiany na rynku pracy 2016

Bieżący rok może przynieść spore zmiany na rynku pracy, choćby ze względu na fakt zmiany opodatkowania umów zleceń, a także innych zmian prawnych, które mają wpływ na podejście społeczeństwa do pracy. Pewne jest, że pracodawcy muszą stać się bardziej elastyczni, by znaleźć i zatrzymać tych najlepszych pracowników. Czy to znaczy, że 2016 rok będzie rynkiem pracownika a nie pracodawcy? Być może nie do końca, ale widać wiele zmian, które mogą do tego zmierzać. Jakich?

Znaczna część Polaków emigruje za pracą

Duży wpływ na rodzimy rynek pracy w 2015 roku miała kolejna fala emigracji zarobkowej Polaków. Niestety według przewidywań są duże szanse, że początek 2016 roku przyniesie nowy rekord – ponad 3 mln Polaków pracujących za granicami kraju. Jest to efekt zbyt wolno rosnących w Polsce wynagrodzeń, co przede wszystkim skłania Polaków do poszukiwania wyższego standardu życia poza ojczyzną.

W odróżnieniu od pierwszej fali wyjazdów, dzisiejsi emigranci decydują się na stały wyjazd, a nie jedyne krótkie okresy zarobkowania za granicą.

Duży wpływ na poziom emigracji ma również zmiana pokoleniowa – aktualna i kolejne generacje wchodzące na rynek pracy są bardziej mobilne, elastyczne, otwarte na poznawanie innych kultur. Cechuje je również wysokie poczucie własnej wartości, a w przypadku dobrych kwalifikacji często brak obaw o konfrontacje z zagranicznymi pracodawcami.

Pracownicy stają się coraz bardziej wymagający

Odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę zaczyna być odczuwalny na rynku krajowym. Pracodawców w 2016 roku czekają kolejne wyzwania związane nie tylko ze znalezieniem i pozyskaniem odpowiednich kandydatów, ale również z zatrzymaniem dotychczasowych pracowników, dla których oprócz poziomu płac coraz większe znaczenie ma także work- life balance, czyli równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Firmy muszą budować pozytywny wizerunek

Zachodzące na rynku pracy zmiany związane z rosnącą świadomością i oczekiwaniami pracowników powodują, że pracodawcy stają się bardziej elastyczni i szukają skutecznych form godzenia celów biznesowych firmy z potrzebami pracowników. Coraz więcej firm zaczyna świadomie również inwestować w działania employer branding, które nie są już postrzegane jako chwilowy, modny trend, lecz długofalowe budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru.

Zmiany na rynku pracy 2016

Rok 2016 na rynku pracy zapowiada się ciekawie. Z perspektywy pracowników to, zapewne w kontekście minionego roku, dalsze oczekiwania związane z większymi szansami na zatrudnienie i lepszymi warunkami pracy. Z perspektywy pracodawcy to z pewnością czas pełny wyzwań związany z walką o pozyskanie i zatrzymanie najlepszych pracowników i dostosowaniem się do obowiązujących w nowym roku zmian legislacyjnych i podatkowych.

Źródło: „Zawodowa aktywność Polaków w 2015 roku”- badanie portalu Praca.pl