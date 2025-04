Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych. Na tych dokumentach nie ma już, jak dawniej, informacji o adresie zameldowania. Co zatem mają zrobić osoby, które posiadają stary dowód osobisty z informacją o zameldowaniu, która przestała być aktualna? Podpowiadamy!

Reklama

Zmiana dowodu po zmianie adresu zameldowania

Zgodnie z polskim prawem, dane, które znajdują się w dowodzie osobistym, muszą być aktualne. Jeżeli ulegają zmianie, należy wymienić dokument tak, by potwierdzał stan faktyczny. Przed zmianą przepisów, czyli przed 1 marca 2015 r. wszystkie dowody osobiste zawierały informacje na temat adresu zameldowania i w przypadku, gdy on się zmieniał, należało wymienić dokument w terminie ściśle określonym przez przepisy.

Ponieważ nowe dowody osobiste nie zawierają informacji o naszym miejscu zameldowania, nie ma podstawy do wymiany dowodu z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W praktyce oznacza to, że posiadając stary dowód z adresem zamieszkania, gdy ten adres się zmieni, nie wymieniamy dowodu na nowy. Jest on ważny aż do dnia, w którym mija jego termin ważności (informacja o tym znajduje się na dowodzie).

Brak adresu w dowodzie, brak podstawy do jego wymiany

W nowych dowodach osobistych nie zamieszcza się danych na temat adresu zameldowania, a zatem to, czy na dowodzie wydanym przed 1 marca 2015 r. ten adres jest aktualny, czy też nie, nie ma znaczenia. Jeśli wymienilibyśmy z tego powodu dowód, nie uaktualnimy w ten sposób danych w dokumencie, bo ich tam po prostu nie będzie. To oznacza, że zmiana dowodu osobistego na nowy z powodu zmiany miejsca zamieszkania nie jest uzasadniona i w takich przypadkach dowodu nie wymienia się.

Stare dowody, tzn. wydane przed 2015 r. zachowują swoją ważność zgodnie z ich terminem ważności. Nie ma zatem obowiązku wymieniać ich tylko dlatego, że obecnie obowiązuje nowy wzór.

Reklama

Zobacz też:

Co mówi o tobie twój PESEL?Jak długo przechowywać dokumenty?Jak uniknąć kradzieży tożsamości?