Zarzecze – wileński Montmartre

Jeszcze kilkanaście lat temu była to niebezpieczna dzielnica ruin i slumsów, a jej główną ulicę potocznie nazywano Ulicą Śmierci. Dzisiaj to najmodniejsze miejsce w Wilnie, a ceny tutejszych nieruchomości należą do najdroższych w stolicy. Jeśli lubisz atmosferę undergroundu i alternatywnej sztuki, musisz koniecznie się tu wybrać.