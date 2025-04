Planuj swoje wydatki

Podstawowym narzędziem, które pozwala na zarządzanie budżetem, jest dokładne podliczenie wszystkich miesięcznych wydatków. Można do tego użyć prostego arkusza kalkulacyjnego. Pierwszą kolumnę będą stanowiły koszty niezbędne – te które musisz ponieść w danym miesiącu np. czynsz, rachunki, wyżywienie, koszt transportu (bilety, benzyna), ubezpieczenie mieszkania, rata za samochód, opłaty za zajęcia dodatkowe dzieci itp. Jeśli nie jesteś w stanie dokładnie oszacować, ile na coś wydasz np. rachunek za prąd, zawsze zawyżaj tę sumę. Postaraj się też dokładnie założyć, ile miesięcznie możesz wydać np. na jedzenie i nie przekraczaj tej sumy.

Po zsumowaniu wydatków i odjęciu od dochodu w danym miesiącu wiemy dokładnie, jaka suma została do rozdysponowania. Wtedy możesz stworzyć dwie kolejne kolumny: wydatki dodatkowe i oszczędności. W tej drugiej umieść wszystkie wydatki, które nie są konieczne, ale na które możesz sobie pozwolić np. budżet na zakupy, wyjścia na kawę lub obiad na miasto, kino itp. Dodaj też niedużą sumę na mniejsze nieplanowane codzienne koszty.

Gdy ujmiesz już wszystkie wydatki, dowiesz się dokładnie, ile jesteś w stanie w określonym czasie oszczędzić.

Zarabiaj, wydawaj i oszczędzaj

Co jeśli wysokość oszczędności cię nie zadowala lub jeśli okazują się one ujemne? Oznacza to, że żyjesz ponad stan. Pierwszym krokiem, aby to zmienić, to zdać sobie z tego sprawę. Kolejnym jest ścinanie kosztów, które są niekonieczne do minimum. Oczywiście są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kawy i obiadu na mieście lub chcą kupować sobie wszystko, na co mają ochotę. Jednak jest to zgubna taktyka, która przy zbyt niskich dochodach, prowadzi do zadłużenia. Zastanów się, na co nie możesz sobie pozwolić w tym miesiącu, z czego jesteś w stanie zrezygnować. Postaraj się zminimalizować swoje wydatki, tak, aby oszczędności wzrosły.

Używaj gotówki

Coraz więcej krytyki usłyszeć można na temat kart płatniczych i kredytowych. Łatwość, z jaką się nimi posługujemy, rzeczywiście jest ogromna. Udowodniono, że człowiek, nie mając kontaktu z pieniędzmi w postaci fizycznej, mniej zdaje sobie sprawę z sum, które wydaje. Zdecydowanie trudniej jest kontrolować swoje wydatki, używając karty. Pieniądze uciekają bardzo szybko, a pokus wciąż przybywa. Staraj się więc korzystać z gotówki. Noś przy sobie kwoty, które są Ci potrzebne lub niewiele większe. Zyskasz świadomość, ile wydajesz i nie będziesz mogła sobie pozwalać w nieskończoność kupować kolejnych rzeczy.

Motywuj się

Zastanów się, dlaczego chcesz oszczędzać. Potrzebujesz spokoju, który uzyskasz dzięki świadomości, że wreszcie jesteś „nad kreską”? A może marzysz o egzotycznych wakacjach? Nowy samochód, sprzęt RTV? Zastanów się, czy naprawdę jesteś w stanie zrezygnować z kilku nieplanowanych i niepotrzebnych wydatków co miesiąc, żeby zrealizować cele. Wizualizuj swoje marzenia. Myśl o nich intensywnie zwłaszcza, gdy pojawiać się będą kolejne pokusy. Wymarzony urlop czy widok nowego samochodu zrekompensują wszystkie wyrzeczenia.

Oszczędzanie jest ważne. Poza aspektem finansowym, kształtuje charakter i uczy samokontroli. Dodatkowo pozwala osiągnąć spokój, że w razie nieplanowanego wydatku jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić. Nawyki, które najpierw wydają się trudne do wprowadzenia, z czasem stają się zupełnie naturalne.