Wyniki badań przeprowadzone przez PBI wskazują, że aż 20% Polaków otrzymuje nietrafione prezenty gwiazdkowe - aż 35 % badanych nie planuje z nich korzystać, a 18 proc. nie wie co z nimi zrobić. Warto więc dobrze zastanowić się nad zakupem i przeanalizować oferty gwiazdkowych upominków na rynku.

Reklama

Z badań wynika, że wśród prezentów w ostatnim roku przeważały kosmetyki, odzież, bielizna i obuwie - otrzymała je ponad połowa badanych. Artykuły spożywcze znalazło pod choiną 40,7 proc. respondentów. Bardzo popularnymi podarunkami okazały się książki, muzyka i filmy (29,8 proc.) oraz pieniądze (prawie 26,7 proc.). Co czwarty badany dostał zegarek lub biżuterię. Co piąty badany jest rozczarowany gwiazdkowymi prezentami, twierdząc że wśród nich znalazły się również podarunki nietrafione. Badania pokazują, że w grupie najmniej udanych prezentów znalazły się te same podarunki, które badani otrzymali najpowszechniej, czyli prezenty osobiste. Co trzeci badany był niezadowolony z odzieży, bielizny lub obuwia, a co piąty z kosmetyków.

35 proc. badanych deklaruje, że nie planuje korzystać z nietrafionych podarunków, 18 proc. nie ma pomysłu, co z nimi zrobić. Prawie 15 proc. obdaruje niechcianymi prezentami kogoś innego, 9,5 proc. respondentów wystawi je na aukcje internetowe, a ponad 5 proc. – wyrzuci. Najmniej osób zamierza oddać swoje podarunki do sklepu (1,1 proc.) lub komuś odsprzedać (3,2 proc.).

Aby podarować najbliższym prezent z którego będą na pewno się cieszyć należy wcześniej zebrać jak najwięcej informacji dotyczących ich pasji, hobby oraz marzeniach. Warto jedna zawsze postawić na element zaskoczenia i poszukiwać oryginalnych prezentów bez względu jaki mamy przeznaczony budżet. Jednym z nich może okazać się kryształowa stacja pogodowa BA900 marki Oregon Scientific, która doskonale komponuje się we wnętrzach nowoczesnych jak i tradycyjnych. Dla osób zainteresowanych ciekawostkami technologicznymi upominkiem modą być aparaty fotograficzne z funkcją Dynamic Photo pozwalające na tworzenie fotomontaży i e-kartek Casio Exilim EX-H10. Do interesujących propozycji mogą należeć również elektroniczne tłumacze językowe, które zapewne znajdą zastosowanie w pracy bądź szkole tak jak 16-językowy tłumacz Vector Vocal 7091.

Natomiast jeśli poszukujemy prezent dla osoby pasjonującej się sportami ekstremalnymi warto wtedy zakupić niewielką wodoodporną i wstrząsoodporną kamerę Oregon Scientific ATC2K, którą z łatwością można zamontować na kask bądź kierownice. Takie rozwiązanie pozwoli na zapisanie najbardziej fascynujących momentów zarówno na nartach, snowboardzie, rowerze czy desce. Zarówno bardzo drogi prezent, jak i mały drobiazg może dać wiele radości warto więc do każdego zakupu przygotować się tak, aby był to wymarzony upominek gwiazdkowy.

Poszukując ciekawych pomysłów na prezent warto odwiedzić www.exilim.pl, www.oregonscientific.com.pl, www.vector.zibi.pl

Reklama

Jaki prezent dla chłopaka? - forum >