Osoby, które decydują się na nietypową formę pracy na podstawie umowy o pracę, nie muszą siedzieć w firmie cały dzień - pracują tylko wtedy, gdy akurat ich usługi są potrzebne, dzielą się obowiązkami, biorąc jeden etat „do spółki” z koleżanką albo wypełniają swoje obowiązki, nie wychodząc nawet z mieszkania.

Praca z przerwami

W takich przypadkach pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę tylko w pewnych okresach, które przeplatają się z okresami wolnymi.

W taki sposób zatrudniani mogą być np. przewodnicy turystyczni i roznosiciele ulotek, czyli ci pracownicy, o których pracodawca dokładnie wie, kiedy i jak długo będą potrzebni. Zawierają oni kolejne umowy na czas określony lub po wykonaniu pracy pracodawca udziela im urlopu bezpłatnego na ich wniosek. Warto pamiętać, że liczba umów o pracę zawieranych między tymi samymi stronami na czas określony na bezpośrednio następujące po sobie okresy jest limitowana (czyli można podpisać dwie takie umowy, a trzecia musi już być podpisana jako umowa bezterminowa), natomiast umów-zleceń - już nie.

Korzyści

Wypożyczenie pracownika

Za pisemną zgodą pracownika pracodawca wypożycza go innemu pracodawcy, który zawiera z nim umowę na czas określony. Stały pracodawca nie może z wypożyczania pracowników czerpać korzyści materialnych (to mogą robić tylko agencje pracy tymczasowej). Stały pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykorzystania go do pracy u drugiego pracodawcy. Nowy szef zyskuje pracownika, w stosunku do którego ma uprawnienia

kierownicze.

Korzyści