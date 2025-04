Bez względu na to, czy będą to wasze pierwsze wspólne Święta, bo twój maluszek dopiero co przyszedł na świat, czy te chwile będziecie przeżywać kolejny raz, to co roku chęć podarowania dziecku czegoś naprawdę wyjątkowego jest ogromna! Przecież nie ma niczego piękniejszego niż jego uśmiech.

Więc jeśli nie wybrałaś jeszcze prezentu na Gwiazdkę, rzuć okiem na nasze propozycje. Znalazłyśmy też złoty środek, jak przetrwać na zakupach i nie "zwariować". Niemożliwe? A jednak! Przekonaj się sama!

Gorączka świątecznych zakupów

Zdarza się, że na świąteczne zakupy musisz wybrać się z dzieckiem. I wtedy się zaczyna… Płacz, marudzenie? Ile razy w ciągu godziny usłyszałaś „Mamo, wracamy? Długo jeszcze?” lub „Mamo, chooodź!”?

Jak tego uniknąć? Weź przykład z młodych rodziców, którzy uwielbiają robić zakupy on-line! Brzmi nowocześnie? Zdecydowanie! Ale przy tym jest to banalnie proste, szybkie i wygodne! Unikasz maksymalnie długich kolejek, tłumu ludzi w centrum handlowym czy bałaganu na półkach w sklepie. A przede wszystkim sama się niepotrzebnie nie denerwujesz! Usiądź więc wygodnie w domu, poszukaj w internecie produktów, które najbardziej cię interesują i "wrzuć je do koszyka". Jeśli chcesz, możesz też do minimum ograniczyć czas, który poświęcasz na internetowe transakcje. Idealnym rozwiązaniem będzie założenie "wirtualnego portfela" takiego jak Visa Checkout. Wówczas przy rejestracji wpisujesz dane swoich kart płatniczych i ewentualnie adres, zapisujesz i... gotowe! To też ogromne udogodnienie dla zapominalskich, ponieważ bez względu na to, gdzie kupujesz, to do zalogowania się do usługi będziesz potrzebować tego samego loginu i hasła! A po zapamiętaniu danych logowania płatność wykonasz zawsze tylko jednym kliknięciem! Pewnie teraz się zastanawiasz, co będzie, jak coś pójdzie nie tak skoro do tej pory zawsze płaciłaś tylko gotówką? Spokojnie! Dzięki tej usłudze Twoje dane zapisane są w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu.

Te zabawki pokocha twoje dziecko

Co więc wybrać, by po rozpakowaniu nasz maluch był naprawdę szczęśliwy? Mamy dla was kilka podpowiedzi, które sprawdziliśmy już na... swoich pociechach!

Szczeniaczek Uczniaczek

To interaktywny pluszak, który nie tylko służy do przytulania, ale także uczy. Wystarczy, że dziecko dotknie Szczeniaczka w konkretne miejsca, a ten zareaguje piosenką czy edukacyjnymi tekstami. Dzięki niemu twój maluszek pozna pierwsze słowa, części ciała, kolory, odgłosy zwierząt, a nawet nauczy się całego alfabetu!

Robo Fish

Twoje dziecko lubi siedzieć w wannie, bawić się pianą lub gumowymi kaczkami? Ta niezwykła rybka sprawi, że wieczorne kąpiele będą jeszcze większą frajdą! Zaraz po wrzuceniu do wody, zaczyna pływać jak prawdziwa. Uśmiech malucha gwarantowany, tak jak cała łazienka w wodzie ;)

Furby Boom

Przypominacie sobie przesympatyczną zabawkę o imieniu Furby? Teraz występuje w nowej odsłonie Furby Boom. Ma własną osobowość, można ją karmić, myć, mówić do niej lub puszczać muzykę. Potrzebuje utulenia lub podrapania po plecach, zupełnie jak żywe zwierzątko. Czasami bywa też nieprzewidywalny, ale przede wszystkim jest zabawny.

Zestaw lekarski Doktor Dosi

Jeśli oglądasz ze swoją pociechą bajki i seriale animowane, a jesteśmy przekonane, że tak, to wiesz o czym mówimy. Dla takich małych bohaterek powstał Zestaw lekarski Doktor Dosi! Znajdziecie w nim kompletny niezbędnik pani doktor. Taki prezent zachwyci każdą dziewczynkę, która od teraz będzie mogła leczyć swoje zabawki!

Klocki Lego

Teraz coś dla małych fanów budownictwa. Kultowe, kolorowe klocki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Pozwalają na rozwijanie wyobraźni maluchów, zdolności szukania ciekawych rozwiązań i uczą eksperymentowania. Przez zabawę wspomogą rozwój twojego dziecka.

Ale czy wy, tak jak i my czasem nie znacie umiaru i popadacie w szaleństwo zakupów? Kupujecie nie jedną, a kilka rzeczy dla swoich dzieci i tracicie jednocześnie kontrolę przy wydawaniu pieniędzy? Płacąc kartą można łatwo je monitorować! To super rozwiązanie dla „szalonych mam”, ponieważ w dowolnej chwili możesz sprawdzić stan swoich finansów przez mobilną bankowość oraz zrobić comiesięczny wyciąg.

A co w sytuacji, kiedy któryś z prezentów przyszedł uszkodzony, w przesyłce były nie te klocki lub w ogóle ich nie dostałaś? Płacąc za zakupy online kartą nie musisz się o to martwić, bo ewentualny zwrot pieniędzy gwarantuje ci usługa chargeback, z której możesz skorzystać za pośrednictwem swojego banku, gdy nie będziesz mogła dogadać się ze sprzedawcą. Takiej ochrony nie gwarantują ani przelewy internetowe, ani płatność gotówką. Rozwiązanie idealne dla rodziców masz na wyciągnięcie ręki... dosłownie.

