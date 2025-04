Sytuacja finansowa Polaków nie jest z pewnością taka, jak byśmy chcieli. Wydaje się jednak, że w najmniej komfortowym położeniu są polscy seniorzy. Jak wynika z badań to właśnie oni zadłużają się najbardziej. Co więcej, ich zadłużenie rośnie również najszybciej...

Reklama

Sytuacja finansowa emerytów

Niepokojącym jest fakt, że choć liczba zadłużonych seniorów wcale nie mnoży się szybko, to jednak łączna wartość ich zaległości stale wzrasta. To oznacza, że ci seniorze, którzy mają już długi, ciągle je pogłębiają. Przeciętny dług polskiego seniora sięga teraz 5500 złotych i jest o ponad tysiąc złotych wyższy niż rok temu. Seniorzy zalegają ze spłatą zobowiązań głównie wobec banków i innych instytucji finansowych, operatorów telefonii oraz ubezpieczycieli.

Śląscy seniorzy najbardziej zadłużeni

Podobnie jak w latach ubiegłych, zadłużenie o najwyższej wartości mają osoby starsze z województwa śląskiego. Średnie zadłużenie seniora na Śląsku oscyluje na poziomie przekraczającym 6,5 tys. złotych. Niewiele niższe jest zadłużenie osób starszych z Mazowsza. Ponad 23,5 tys. mieszkańców tego województwa w wieku 67+ ma do spłaty łącznie około 113 mln złotych. Ich średni dług to ponad 6140 złotych. Najbardziej zadłużony senior to mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego zobowiązanie wynosi aż 8,5 mln złotych!

Najmniejsze problemy finansowe dotyczą seniorów mieszkających w województwie podlaskim. Ich zadłużenie łącznie wynosi tylko ponad 13 mln złotych, co średnio na osobę daje około 4,5 tys. złotych. Ten wynik może zaskakiwać, zwłaszcza w kontekście tego, że województwo podlaskie należy do tych najmniej zamożnych i na pewno jest biedniejsze od Mazowsza czy śląska. Wydaje się zatem, że podlascy seniorzy lepiej radzą sobie z niedostatkiem i łatwiej przychodzi im rezygnowanie z różnych dóbr.

Dlaczego seniorzy aż tak się zadłużają?

Powodów tego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że nie starcza im na bieżące utrzymanie. W większości mają niskie emerytury, które nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów. Zaczynają zatem zalegać z rachunkami, z czynszem. Kiedy ten problem urasta, zadłużają się w banku. Biorą różnego rodzaju produkty kredytowe, które w wielu przypadkach przyznawane są im bardzo łatwo. Na spłatę kredytu później oczywiście brakuje funduszy i problem się nawarstwia, a dług stale rośnie.

Zobacz też:

Waloryzacja emerytur 2015

Dorabianie na emeryturze

Wszystko o kontach emerytalnych

Reklama

Materiały prasowe - 24/7Communication