Idealny przepis na letnie popołudnia i długie, ciepłe wieczory? Kocyk na trawie w parku (opcjonalnie może być wygodna ławka na balkonie czy tarasie), pyszne przekąski, coś do picia, kapelusz na głowę i... wciągająca lektura. Nie wiesz, po jaką książkę warto sięgnąć? Sprawdź nasze propozycje, przy których zapomnisz o całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś na wakacjach, czy spędzasz czas we własnym mieście.

„The Infinity Between Us” – N.S. Perkins

W „The Infinity Between Us” poznajemy losy Violet i Willa. Ich rodziny przez osiemnaście lat spędzały wspólnie wakacje w domku przy plaży w Ogunquit, w stanie Maine. Bohaterowie byli nierozłączni, a pewnego lata ich przyjaźń przerodziła się w coś jeszcze głębszego. Zanim jednak ich uczucie zdążyło rozkwitnąć, wydarzyło się coś, co rozdzieliło dwoje zakochanych i ich rodziny. Gdy pięć lat później Violet wraca do Maile, na miejscu nieoczekiwanie spotyka Willa. Mężczyzna wciąż jest w niej zakochany i zrobi wszystko, by odzyskać ukochaną.

Jak pisze Weronika Ancerowicz, autorka powieści młodzieżowej „For Sure Not You”, „The Infinity Between Us” to książka o dorastaniu, pierwszej miłości, szukaniu siebie, a także o wybaczaniu. Podczas czytania płakała, śmiała się i wzruszała. W tobie też wzbudzi podobne emocje. Tutaj możesz kupić książkę.

„Gdy wschodzi słońce” – Jen Devon

„Gdy wschodzi słońce” to kolejna historia, której się nie zapomina. Bohaterka, Rowan McKinnon nie wierzy w miłość. Spełnia się zawodowo, ma wierne przyjaciółki i przelotne romanse, które dają jej radość. Kiedy jednak jej plany naukowe się komplikują, przyjmuje ofertę pracy w winnicy położonej w malowniczej części Pensylwanii. Nie spodziewała się, że pozna tam takiego mężczyznę jak Harrison Brady. Harry, położnik, który mocno przeżył stratę pacjentki, wyjechał z Los Angeles do winnicy swoich rodziców, żeby odzyskać spokój. Nie przypuszczał, że pozna taką kobietę jak Rowan McKinnon. Rowan – która przez całe życie nie dopuszczała do siebie uczuć – zrobi wszystko, żeby się nie zakochać. Tutaj kupisz książkę.

„The End and Then” – Hanna Bird

„Nie mam odwagi spojrzeć w jego kierunku. Odwracam się i schodzę po schodach, zabierając ze sobą wszystkie swoje problemy” – pisze Hanna Bird w swojej najnowszej książce „The End and Then”.

Bohaterką, którą stworzyła na kartach powieści, jest Eden Ross. Kobieta zaczyna wszystko od nowa. Pakuje resztki dawnego życia i przeprowadza się do małego miasteczka w Kolorado, gdzie wraz z przyjaciółką ma prowadzić bar. Poznaje charyzmatycznego sąsiada, Chase'a Taylora i – choć oboje są sobą zainteresowani – nie chce się do niego zbliżyć. Bohaterka obawia się, że Chase pozna jej przeszłość, a tego chce uniknąć za wszelką cenę. Kiedy otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość, musi podjąć decyzję, która zaważy na całym jej życiu. Tutaj kupisz książkę.

„Wycena” – K. N. Haner

K. N. Haner powraca z nową, dwutomową historią. W lipcu ukazała się jej pierwsza część. Powieść „Wycena” ukazuje mroczny świat pełen tajemnic, bohaterów z trudną przeszłością i zakazaną miłość. Cassie wraz z bratem Tylerem prowadzą klub nocny. On jest właścicielem, ona – seksowną striptizerką. Rodzeństwo ma za sobą trudną przeszłość, ale wszystko wydaje się powoli układać. Do czasu, aż w klubie pojawia się tajemniczy mężczyzna, która upomina się o spłatę długu. Składa Tylerowi propozycję nie do odrzucenia: za długi przejmie jego klub, ale musi w nim zostać Cassie. Od teraz dziewczyna ma tańczyć tylko dla niego. Ile bohaterka jest w stanie znieść dla swojego brata? Tutaj kupisz książkę.

„Heartless” – Weronika Jaczewska

„Heartless” to opowieść o tym, że tylko miłość może wyleczyć zranione serce. Ivy Heart jest pewną siebie, niezależną i twardo stąpającą właścicielką agencji PR w Nowym Jorku. Nigdy nie spotyka się dwa razy z tym samym mężczyzną. To jednak tylko pozory. W głębi duszy jest romantyczką i marzy o starszym bracie najlepszej przyjaciółki, który nie wierzy w miłość. Od czasu zawodu miłosnego Ian Green stał się zapatrzonym w siebie cynikiem. Z premedytacją ignoruje uczucia Ivy.

Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy bohaterka poważnie zachoruje i będzie potrzebować przeszczepu nerki. I to nie Ian uratuje Ivy, tylko ona jego. „Heartless” to drugi tom serii Savage Sweethearts .Tak samo jak pierwsza część „Shameless” jednocześnie wzrusza i zaraża humorem. Tutaj kupisz książkę.

A ty, z jakimi książkami spędzisz tegoroczne lato?