Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start”, tzw. 300 plus, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną (przez portal Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS), a od 1 sierpnia w urzędach w formie papierowej. Z założenia jest to wsparcie finansowe dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Jednak choć należy się każdemu uczniowi do 20. roku życia, to jednak obowiązuje tu zasada, kto pierwszy ten lepszy. Świadczenia wypłacane są w zależności od terminu dostarczenia wniosku, więc lepiej nie zwlekać.

Reklama

Osoby, który złożą dokument w lipcu lub sierpniu, otrzymają świadczenie najpóźniej 30 września. Złożenie dokumentu po wakacjach skutkuje tym, że środki mogą być wypłacone nawet 2 miesiące od jego dostarczenia.

Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada. Jeśli złożysz wniosek tego dnia, pieniądze mogą wpłynąć na twoje konto dopiero pod koniec stycznia kolejnego roku. Przekroczenie tego terminu wiąże się z utratą środków.

Dla kogo jest 300 plus?

Świadczenie 300 plus przeznaczone jest dla wszystkich dzieci rozpoczynających rok szkolny do czasu ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24. roku życia. Dotyczy to również szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje:

dzieciom w tzw. zerówce

przedszkolakom,

studentom.

Kto może wnioskować o 300 plus?

O świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka może się ubiegać:

rodzic,

opiekun faktyczny dziecka (który złożył do sądu wniosek o jego adopcję),

opiekun prawny dziecka,

pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców,

rodzina zastępcza,

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,

dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,

dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Przypomnijmy, że środki 300 zł na wyprawkę dla dziecka to jeden z projektów zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas konwencji w 2018 roku. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane w czerwcu 2019 roku. W programie 300 plus nie jest brane pod uwagę żadne kryterium dochodowe.

Reklama

Więcej aktualnych informacji:

Jak będzie wyglądać nauka w nowym roku szkolnym? Szef MEN wyjaśnia

Ta (popularna) zabawa może być bardzo niebezpieczna. Może skończyć się... zakażeniem gronkowcem

Studenci zdradzili, ile chcą zarabiać w pierwszej pracy. Ich oczekiwania są oderwane od polskiej rzeczywistości

Zamknięto kolejne kąpieliska nad Bałtykiem. GIS informuje, że nie jest tam bezpiecznie