Od dłuższego czasu patrzyłem, jak moja mama snuje się po domu niczym cień. Od kiedy tata odszedł, w naszym rodzinnym domu zapanowała przytłaczająca cisza. Mama przestała zapraszać koleżanki, rzadko wychodziła do ogrodu, który kiedyś był jej największą pasją. Całe dnie spędzała w swojej sypialni, zasłaniając rolety i odcinając się od świata. Wiedziałem, że proces żałoby wymaga czasu, ale mijały kolejne miesiące, a ona wydawała się coraz bardziej zapadać w sobie.

Chciałem dla niej jak najlepiej

Pewnego dnia nadarzyła się idealna okazja, by coś zmienić. Ciotka z drugiego końca Polski zaprosiła mamę na tydzień do siebie. Długo musiałem ją namawiać, by w ogóle rozważyła ten wyjazd. W końcu się zgodziła, a ja poczułem, że to mój moment. Postanowiłem zrobić jej niespodziankę i odnowić sypialnię. Chciałem wpuścić do tego pokoju trochę światła, świeżości i nowej energii. Wierzyłem, że zmiana otoczenia pomoże jej ruszyć do przodu.

Zabrałem się do pracy natychmiast po tym, jak odwiozłem ją na dworzec. Kupiłem jasne farby, nowe zasłony i wymyśliłem całkowitą rearanżację przestrzeni. Kiedy zacząłem wynosić rzeczy, zorientowałem się, że jeden element zupełnie nie pasuje do mojej nowej, jasnej wizji.

W rogu sypialni stał wielki, wysłużony fotel. Był obity ciemnobrązowym materiałem, który w wielu miejscach zdążył już wypłowieć od słońca. Na podłokietnikach widniały przetarcia, a na samym środku siedziska znajdowała się dziwna, wyblakła plama. Mebel wyglądał po prostu brzydko i nieestetycznie. Pamiętałem, że stał tam od lat, ale nigdy nie zwracałem na niego większej uwagi. Teraz, na tle świeżo pomalowanych ścian, prezentował się wyjątkowo ponuro.

Nie zastanawiając się długo, postanowiłem się go pozbyć. Uznałem, że to doskonały krok w stronę higieny i nowoczesności. Wyniosłem ciężki fotel z pomocą sąsiada i postawiłem przy wiacie śmietnikowej, skąd następnego dnia zabrała go firma zajmująca się wywozem gabarytów. W jego miejsce zamówiłem piękny, nowoczesny szezlong w kolorze butelkowej zieleni. Wyglądał niezwykle elegancko, wręcz luksusowo. Byłem z siebie niesamowicie dumny. Sypialnia przypominała teraz pokój z najlepszych katalogów wnętrzarskich.

Niespodzianka była gotowa

Kiedy nadszedł dzień powrotu mamy, czułem w brzuchu przyjemne mrowienie. Odebrałem ją z dworca i przez całą drogę opowiadałem o tym, jak dobrze jej zrobił ten wyjazd. Faktycznie, wydawała się odrobinę spokojniejsza, a na jej twarzy gościł delikatny uśmiech.

– Mam dla ciebie niespodziankę – powiedziałem, gdy tylko przekroczyliśmy próg domu.

– Niespodziankę? Łukaszu, wiesz przecież, że nie potrzebuję żadnych prezentów – odpowiedziała, odkładając torebkę na komodę.

– Ta ci się spodoba. Chodź za mną.

Poprowadziłem ją na piętro, prosto pod drzwi jej sypialni. Otworzyłem je szeroko i z dumą zaprezentowałem efekt mojej kilkudniowej pracy. Pokój tonął w jasnym świetle, w oknach wisiały zwiewne firanki, a w rogu dumnie prężył się nowy szezlong. Czekałem na okrzyk radości, na rzucenie się na szyję, na łzy wzruszenia wywołane moją troską.

Mama stanęła w progu jak wryta. Jej wzrok powoli przesuwał się po jasnych ścianach, nowych zasłonach, aż w końcu zatrzymał się na kącie, w którym stał nowy mebel. Zamiast uśmiechu, na jej twarzy pojawił się wyraz czystego przerażenia.

Mama zaczęła płakać

– Gdzie on jest? – wyszeptała, a jej głos drżał tak mocno, że ledwo zrozumiałem słowa.

– Kto? – zapytałem zdezorientowany.

– Mój fotel. Gdzie jest fotel ojca?

– Mamo, wyrzuciłem go. Był stary, brudny i zniszczony. Spójrz, kupiłem ci piękny szezlong. Będziesz mogła na nim wygodnie czytać książki, jest dużo lepszy dla kręgosłupa i...

Nie dokończyłem, ponieważ mama osunęła się na kolana, zakrywając twarz dłońmi. Z jej gardła wydobył się szloch tak przejmujący, że aż cofnąłem się o krok. To nie był cichy płacz. To był krzyk rozpaczy, jakby ktoś wyrwał jej serce z piersi. Podbiegłem do niej natychmiast, próbując ją podnieść, ale wyrwała się z moich rąk.

– Jak mogłeś?! – krzyknęła przez łzy. – Jak mogłeś mi to zrobić?!

– Mamo, uspokój się, to tylko stary mebel! Przecież to same roztocza i brud, chciałem dobrze!

Spojrzała na mnie z takim bólem w oczach, że poczułem fizyczny skurcz w żołądku.

– To nie był tylko mebel – powiedziała, z trudem łapiąc oddech. – To było jedyne, co mi po nim zostało. To w tym fotelu twój ojciec siedział tamtego wieczoru. Pamiętasz? Czytał gazetę. Rozlał trochę herbaty na podłokietnik. Wiesz, że ta plama tam została? Nigdy jej nie sprałam.

Zamurowało mnie. Przypomniałem sobie wyblakłą plamę, którą z takim obrzydzeniem oglądałem kilka dni wcześniej.

– Siadałam tam codziennie, Łukaszu – kontynuowała, a po jej policzkach płynęły czarne strużki rozmazanego tuszu do rzęs. – Codziennie wieczorem wtulałam twarz w oparcie. Ten materiał wciąż pachniał jego wodą kolońską. Kiedy zamykałam oczy, mogłam udawać, że on wciąż tu jest. Że zaraz wstanie i powie, że pora iść spać. A ty mi to zabrałeś. Wyrzuciłeś go na śmietnik.

Dopiero w tamtej sekundzie dotarło do mnie, co tak naprawdę zrobiłem. W moim dążeniu do stworzenia idealnego, czystego obrazka, zniszczyłem jej sanktuarium. Pozbawiłem ją ostatniego, namacalnego punktu oparcia w rzeczywistości, która bez taty straciła dla niej sens.

Zrozumiałem swój błąd

Patrzyłem na elegancki, nowoczesny szezlong, który teraz wydawał mi się najbardziej zimnym i obcym przedmiotem na świecie. Nie miał zapachu, nie miał historii, nie miał w sobie ani grama miłości, którą przesiąknięty był stary, wypłowiały fotel.

Przez resztę dnia mama nie odezwała się do mnie ani słowem. Zamknęła się w sypialni, a ja siedziałem w kuchni, wsłuchując się w jej cichy płacz dobiegający z góry. Próbowałem dzwonić do firmy wywozowej, próbowałem jeździć po okolicznych wysypiskach, ale wszystko na nic. Fotel przepadł bezpowrotnie.

Chciałem naprawić jej świat, a zamiast tego zburzyłem to, co z trudem próbowała posklejać. Zrozumiałem, że żałoba nie potrzebuje estetyki ani nowoczesności. Żałoba potrzebuje czasu i wspomnień, nawet jeśli te wspomnienia ukryte są w brzydkim, poplamionym kawałku materiału. Wyrzucając go w imię własnych przekonań o tym, co jest dobre dla mojej matki, brutalnie przerwałem jej intymny proces pożegnania. I tego błędu nie będę potrafił sobie wybaczyć już nigdy.

Łukasz, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

