Nie tak miało wyglądać moje życie. W dniu, w którym wychodziłam za mąż, miałam głowę pełną marzeń. O wspólnym domu, o dzieciach, o starości spędzonej ramię w ramię. Miałam zaledwie trzydzieści lat, a czułam się, jakbym przeszła przez całe życie i nagle wpadła w pustkę. Zamiast świętować piątą rocznicę ślubu, wybierałam dla niego miejsce wiecznego odpoczynku. Nikt nie uczy, jak się żyje bez miłości, która była codziennością. Nikt nie mówi, co zrobić z ciszą, która zostaje po czyimś śmiechu. I chociaż każdy mówił, że „czas leczy rany”, ja miałam wrażenie, że mój zegar się zatrzymał.

Reklama

Nasz ostatni poranek

Obudziłam się wcześniej niż zwykle. Przez okno wpadało miękkie, jesienne światło, a obok mnie spał mój mąż – z twarzą spokojną, jakby nie miał żadnych zmartwień. Leżałam tak przez chwilę, wsłuchując się w jego miarowy oddech. Pomyślałam wtedy, że to jeden z tych zwykłych poranków, które człowiek bierze za pewnik. Niby nic wielkiego się nie działo, ale czułam się szczęśliwa.

– Wstawaj, śpiochu – powiedziałam cicho, muskając go dłonią po ramieniu.

– Jeszcze pięć minut – wymamrotał, nie otwierając oczu.

Zaśmiałam się, wstałam i poszłam do kuchni nastawić kawę. Wiedziałam, że uwielbia ten zapach o poranku. Pół godziny później wychodził już z łazienki, z mokrymi włosami i ręcznikiem przewieszonym przez ramię.

– Wyglądasz jak z reklamy szamponu – rzuciłam z uśmiechem, podając mu kubek.

– A ty jak zawsze pięknie – odpowiedział, całując mnie w czoło.

Nie rozmawialiśmy o niczym ważnym. Plany na wieczór, zakupy, drobne sprawy. Mówił, że chce wcześniej wrócić, bo to przecież nasza rocznica.

– Kolacja? Może ta włoska knajpka przy rynku? – zapytał.

– Zarezerwuję stolik – odpowiedziałam zadowolona.

Wyszłam za nim na klatkę schodową. Zrobił dwa kroki, po czym cofnął się, przytulił mnie mocno i powiedział:

– Kocham cię.

Ostatni raz, kiedy słyszałam jego głos.

Cisza w naszym mieszkaniu

Wróciłam do mieszkania kilka godzin później. Nadal miałam na sobie tę samą sukienkę, w której rano planowałam świętować naszą rocznicę. Torebka leżała tam, gdzie ją zostawiłam – na komodzie przy drzwiach. Wszystko było na swoim miejscu, a jednak nic nie wyglądało tak samo. Zamknęłam drzwi za sobą i przez dłuższą chwilę stałam nieruchomo, patrząc w głąb pustego salonu. Było cicho. Tylko lodówka buczała jednostajnie. Zdjęłam buty, powoli, jakbym nie chciała obudzić kogoś śpiącego. Może jego?

Usiadłam na kanapie i spojrzałam na telefon. Nie miałam odwagi odczytać wiadomości, które napływały od znajomych i rodziny. Wiedziałam, że większość z nich nie wie jeszcze, co się stało. W wiadomościach podawali już jego nazwisko, mówili o wypadku w pracy, o sprzęcie, który zawiódł. Ale żadne słowa nie mogły oddać tego, co czułam.

– Przecież miałeś wrócić na kolację – powiedziałam na głos, jakby siedział obok. – Miałeś wrócić…

W kuchni parzyłam kawę, jakby to coś zmieniało. Zostawiłam drugi kubek, jego ulubiony, na blacie. Bez sensu. Zrobiłam to mechanicznie, bezmyślnie. Tak, jak robiłam to przez pięć lat. Nie umiałam wtedy płakać. W tamtym mieszkaniu, które jeszcze rano było naszym domem, a teraz było tylko zbiorem ścian i mebli, czułam jedynie pustkę. I ten nienaturalny spokój, który nie pasował do tego, co się wydarzyło.

Ściany, które pamiętają

Każdy kąt naszego mieszkania przypominał mi o nim. O tym, jak śmialiśmy się przy kolacji, jak tańczyliśmy w salonie, kiedy grała ulubiona piosenka w radiu. Nawet dźwięk skrzypiącej podłogi w sypialni wywoływał wspomnienia. Ściany były jak nieme świadectwo naszego wspólnego życia, które nagle się urwało.

Kilka dni po pogrzebie podeszłam do jego szafy. Stała tak, jakby nic się nie zmieniło. Koszule wisiały równo, na jednej półce złożone T-shirty, na drugiej bluzy, których nigdy nie chciał wyrzucić, bo „jeszcze się przydadzą”. Usiadłam na podłodze, wyciągnęłam jedną z jego koszul i przytuliłam ją do twarzy. Nadal pachniała jego perfumami.

– Wróć, proszę – wyszeptałam, głupio i bezradnie, wiedząc, że to niemożliwe.

Zastanawiałam się, czy powinnam coś z tym wszystkim zrobić. Czy już czas, żeby jego rzeczy oddać, spakować, schować? Ale każdy przedmiot był jak fragment układanki, której nie umiałam rozłożyć. Widziałam go w swoim starym kubku, w pilotach, które zawsze gubił, w poduszkach, które przestawiał, bo „lepiej się wtedy śpi”.

Przyjaciele mówili, że może dobrze by było wyjechać. Oderwać się. Ale jak miałam odejść od ścian, które znały nas najlepiej? Kiedyś śmialiśmy się, że to mieszkanie „słyszało więcej naszych rozmów niż ktokolwiek inny”. Teraz słuchało mojego milczenia. I płaczu, który w końcu przyszedł – powoli, po cichu, rozrywając mnie od środka.

Niewypowiedziane słowa

Z każdym dniem coraz częściej wracałam do chwil, w których mogliśmy powiedzieć sobie więcej, ale tego nie zrobiliśmy. Zastanawiałam się, czy wiedział, jak bardzo go kochałam. Czy czuł to, zanim wyszedł tamtego ranka. Bo ja nie zdążyłam już powiedzieć mu, jak bardzo jestem wdzięczna za każdy wspólny dzień.

Wieczorami siadałam na łóżku i przeglądałam zdjęcia w telefonie. Na większości on – z tym uśmiechem, który potrafił rozbroić mnie w sekundę. Pamiętałam dokładnie każde zdjęcie, każde miejsce, każde słowo. I każde nasze milczenie.

– Gdybyś tylko mógł mnie jeszcze raz przytulić – powiedziałam kiedyś w pusty pokój, trzymając w dłoni jego obrączkę.

To był mój mały rytuał. Zdejmowałam ją z palca, ściskałam w dłoni i czułam, jakby część niego była wciąż przy mnie. Ale z czasem coraz trudniej było odróżnić wspomnienie od snu. Zaczęłam budzić się w nocy, przekonana, że słyszę jego kroki, że zaraz wejdzie do sypialni, jak dawniej.

Próbowałam rozmawiać z ludźmi, ale każde słowo brzmiało pusto. Oni chcieli mnie pocieszyć, a ja potrzebowałam tylko, żeby ktoś pozwolił mi być w tej ciszy. Nie mówić „będzie dobrze”. Bo nie było. Zrozumiałam, że najtrudniejsze w żałobie są te rzeczy, których nie zdążyliśmy powiedzieć. I te, które powtarzamy sobie w głowie, jakby mogły cofnąć czas. Ale czas nie wraca. Nigdy.

Czy można pokochać życie na nowo?

Minęło prawie pół roku. Uczyłam się oddychać na nowo. Nie był to proces szybki ani prosty. Niektóre dni były łatwiejsze – potrafiłam wstać, zrobić śniadanie, wyjść na spacer. Inne ciągnęły się w nieskończoność, a ja czułam, jakby ktoś przywiązał mi do nóg ciężary.

Zaczęłam spotykać się z ludźmi, choć z początku czułam się, jakbym zdradzała jego pamięć. Ktoś zaproponował wspólną kawę, ktoś inny zaprosił do kina. Uśmiechałam się, chociaż jeszcze nie wszystko we mnie było gotowe. Czasem śmiałam się na głos i potem długo miałam wyrzuty sumienia, że pozwalam sobie na odrobinę radości.

– Masz prawo żyć dalej – powiedziała moja przyjaciółka, trzymając mnie za rękę. – On by tego chciał.

Chciałam w to wierzyć. Że gdziekolwiek teraz jest, patrzy na mnie i nie chce, żebym została sama. Ale to nie było takie proste. Życie po kimś, kogo się tak bardzo kochało, nie zaczyna się od zera. Trzeba je zbudować na gruzach. Zaczęłam robić małe rzeczy tylko dla siebie. Zapisałam się na zajęcia z ceramiki. Kupiłam nowe zasłony do sypialni. Pozwoliłam sobie myśleć o przyszłości, nie jako o zdradzie przeszłości, ale jako o kontynuacji czegoś ważnego.

Czy pokochałam życie na nowo? Jeszcze nie. Ale zaczęłam je znowu widzieć. Bez niego, ale z nim w sercu. Każdego dnia.

Czas się zatrzymał

W salonie, nad telewizorem, wisi zegar, który zatrzymał się tego samego dnia, kiedy go straciłam. Nie wiem, dlaczego wtedy przestał działać. Nie włożyłam nowych baterii. Może dlatego, że ten moment – trzynasta czterdzieści dwa – stał się dla mnie granicą między tym, co było, a tym, co przyszło potem. Czas nie wraca. Ale też nie stoi w miejscu. Zegar na ścianie może się zatrzymać, ale moje życie nie może. Zaczęłam to rozumieć. Nie ma powrotu do poprzedniego „nas”, ale to nie znaczy, że nie ma już „mnie”.

W kolejną rocznicę ślubu nie poszłam na cmentarz. Posiedziałam w parku, na naszej ulubionej ławce. W rękach trzymałam jego zdjęcie. Nie płakałam. Opowiedziałam mu, co się u mnie zmieniło. Że czasem potrafię się śmiać. Że zaczęłam pisać. Że powoli odzyskuję swoje „ja”. Ludzie często pytają, czy przeszłam przez żałobę. A ja myślę, że przez taką stratę nie da się przejść. Można tylko nauczyć się z nią żyć. Ona zostaje. Zmieniona w czułość, w tęsknotę, we wspomnienie, które już nie boli tak ostro, ale wciąż pulsuje pod skórą.

Zegar w moim salonie nadal stoi. I może już zawsze będzie przypominał mi o tamtym dniu. Ale teraz wiem, że to nie oznacza końca. To tylko przypomnienie, że każda chwila ma znaczenie. I że życie, choć inne, nadal trwa.

Joanna, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: