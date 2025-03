Kolejny poranek spędzałem na gorączkowym zastanawianiu się, co dalej. Myślałem, w jaki sposób powiedzieć o tym żonie, jak ubrać to w słowa. Sumienie już zaczynało mnie gryźć, więc zastanawiałem się, czy może lepiej sobie odpuścić. Na co mi te problemy? – myślałem. Ale w czasie przerwy na drugie śniadanie pomyślałem sobie, że muszę zaryzykować i wybrałem na komórce numer żony.

Zadzwoniłem do żony

– Cześć skarbie – zacząłem, jakby nigdy nic. – Jak leci?

Opowiadała mi o spotkaniu z jakąś babką, o której nic a nic nie wiedziałem, ale w sumie to mi nie robiło różnicy – w końcu sam jeszcze dokładnie nie wiedziałem, co chcę jej powiedzieć. Paulina chyba była zainteresowana tą nową sąsiadką, bo nawijała jak nakręcona o tym, czym ona się zajmuje i czemu warto ją poznać. Niby słuchałem, ale chyba niezbyt uważnie i moja lepsza połówka to wyłapała.

– Coś nie tak? Czemu do mnie dzwonisz? – spytała z obawą w głosie, przerywając swoją wypowiedź.

– A tak w sumie to nic ważnego – odparłem. – Bez sensu ci głowę zawracam.

– No gadaj, gadaj, przecież jakbyś nie miał nic do powiedzenia, to byś nie dzwonił. Dobrze cię znam, Przemuś, mów, co się wydarzyło. Znowu nadgodziny?

– Nie.... Kojarzysz Pawła z księgowości? Idzie niedługo na emeryturę i z tej okazji robi taką małą imprezę w barze – wyrzuciłem z siebie na jednym wydechu.

Stałem w miejscu, wyczekując jej odpowiedzi, może jakiegoś westchnięcia rozczarowania czy czegokolwiek innego. Zero odzewu. Ani trochę nie ułatwiała mi podjęcia tej decyzji.

– Miałem na myśli po pracy – uzupełniłem swoje słowa. – Z jednej strony wypada się tam pojawić, ale z drugiej jakoś niespecjalnie mam na to ochotę...

– Leć – wtrąciła, przerywając mi w pół zdania. – Zrelaksuj się troszkę. Nie będę miała do ciebie pretensji.

Nie miała nic przeciwko

A niech to szlag! Wystarczyłoby jedno małe słówko sprzeciwu albo nawet lekkie westchnienie niezadowolenia, a od razu bym się wycofał. Przecież nic nie obiecywałem, więc mógłbym sobie tak zwyczajnie, jak zawsze, pojechać po pracy do domu. I do nikogo nie miałbym o to żalu.

– No dobra, ale sama wiesz, jak to często jest na takich spotkaniach – starałem się wyjaśnić jej sytuację. – Kieliszek leci za kieliszkiem i nie ma opcji, żeby ominąć kolejkę. Będę zmuszony przenocować gdzieś w mieście, chyba u Bruna, bo tylko on mieszka sam.

– Nie ma sprawy, Przemek, dam sobie radę tę jedną noc – padła odpowiedź. – Trochę mi ciebie będzie brakowało i raczej trochę mi zejdzie zanim się zagrzeję pod kołdrą, ale w końcu zasnę... No to leć i dobrze się baw.

– No cóż, przynajmniej nie będziesz dzielić łóżka z Brunonem – zdobyłem się na marne poczucie humoru. – Zdaję sobie sprawę, że to wspaniały kumpel, ale ta jego sierść… Człowiek czuje się jakby leżał obok orangutana – dodałem, wydając z siebie nieszczery chichot.

Zdołałem rozbawić Paulinę, ale moje samopoczucie się pogorszyło. Dotąd starałem się nie odbiegać od prawdy, a tu nagle walnąłem tę gadkę o Brunonie... Owszem, facet ma włochatą klatę, ale po co mi było ciągnąć ten temat? Nie powinienem się w to zagłębiać, bo zwyczajnie kiepsko mi to wychodzi. Paulina na bank od razu wyczai, że coś ściemniam.

– Przekaż Brunonowi pozdrowienia ode mnie – odparła jednak. – I zaproś go do nas na obiad w niedzielę. Zrobię specjalnie dla niego gołąbki.

Chciałem, żeby mi zabroniła

Wszystko byłoby łatwiejsze, gdyby jak typowa żona po prostu zabroniła mi zostać na noc poza domem. A do tego jeszcze te gołąbki! W mgnieniu oka musiałem sklecić historyjkę, że Bruno nie będzie mógł wpaść do nas, bo jedzie na parę dni odwiedzić bliskich. No i właśnie tak to jest z oszukiwaniem – za jednym kłamstwem ciągnie się następne, a w rezultacie i oszukiwany, i oszust tracą swój honor.

– Szczerze mówiąc, nadal nie jestem przekonany – w tej chwili powiedziałem całkowicie zgodnie z prawdą. – Może faktycznie odpuścić sobie tę imprezę?

Paulina głośno westchnęła.

– Daj spokój, nie narzekaj już, gdybym była tobą, na pewno bym poszła – odparła Paulina. – Ale decyzja należy do ciebie.

Przesadziłem z udawaniem i znów musiałem sam podjąć decyzję. Gratulacje, Przemuś, jesteś mistrzem.

– W porządku – odrzekłem. – Pomyślę o tym jeszcze i odezwę się przed końcem pracy. Kocham cię.

– Też cię kocham, na razie.

Chyba dobrze, że nie podjąłem pochopnie decyzji. Przynajmniej mogłem jeszcze ostudzić emocje. Znalazłem się na granicy między zwyczajnym życiem a totalnym obłędem, miałem okazję na chłodno to przemyśleć i… zawrócić na tę może nudną, ale jednak dającą poczucie bezpieczeństwa stronę.

Miałem mętlik w głowie

W tamtej chwili dokładnie tak sądziłem. Byłem prawie przekonany, że gdy skończę pracę, wskoczę za kółko i pojadę do domu. Stary, czego ci jeszcze potrzeba, żeby być szczęśliwym – przemknęło mi przez głowę, gdy przekraczałem próg firmy – nie ma sensu utrudniać sobie żywota dla przygody, która może okazać się niewypałem. Serio masz ochotę stać się jednym z tych beznadziejnych frajerów, robiących w konia ludzi, którzy im zawierzyli?

Przechodząc, natknąłem się na Patrycję. W dłoniach trzymała filiżankę z parującą, dopiero co zaparzoną kawą, zmierzała w stronę swojego stanowiska pracy. Usunąłem się na bok, robiąc jej przejście, a ona podziękowała za ten gest, kiwając głową i posyłając mi uśmiech.

Nalała sobie odrobinę za dużo wody do kubka, ale postanowiła, że zaniesie go na miejsce. Poruszała się z wielką ostrożnością, nie odrywając oczu od naczynia. Obserwowałem ją z podziwem, a jednocześnie miałem niejasne obawy, że może się to źle skończyć.

– Zakład, że po drodze jej się wyleje? – dobiegł mnie zza pleców głos Brunona.

Bruno to nałogowy gracz. Obstawia kasę na prawo i lewo, zazwyczaj z marnym skutkiem, ale wcale go to nie studzi.

– Nie ma mowy, stary – rzuciłem. – Ciągle masz u mnie dług z poprzedniego razu.

– No wiem – poklepał mnie po plecach. – Ale mówię ci, ten jeden zakładzik na bank bym wygrał i bylibyśmy kwita.

– O nie – westchnęła Patrycja, trącając kubkiem o kant biurka.

Praktykantka była ładna

Mogło być gorzej. Na szczęście żadne dokumenty ani projekty nie ucierpiały, głównie dzięki temu, że na jej biurku zawsze panował nienaganny ład.

– O co dokładnie chciałeś się założyć? – zagadnąłem. – Że da radę, czy że rozleje?

– Mniejsza z tym – machnął ręką, nie odrywając wzroku od dziewczyny, która próbowała doprowadzić blat do porządku. – Fajna z niej laska, nie?

Przytaknąłem, rzeczywiście, praktykantka była bardzo ładna.

– Chciałem ją wyciągnąć do kina po imprezie u Pawła, ale się nie zgodziła – Bruno wciąż wpatrywał się w Patrycję. – Stwierdziła, że ma już plany ze swoim facetem.

Pokręciłem głową, nie mając ochoty drążyć wątku erotycznych zamiarów i zdobyczy kumpla. Nie oszukujmy się – Brunon nie grzeszył urodą, więc sporadycznie mu się trafiało, żeby jakaś adorowana przez niego laska przystała na randkę. Cóż, pech, którego za nic nie potrafił zaakceptować.

– Wiesz co, Bruno – zastanowiłem się przez chwilę. – Raczej nie będę nocował dziś w twoim mieszkaniu. Skoczę co najwyżej na moment do knajpy, wypiję jednego za zdrowie nowego emeryta, posłucham jego archaicznych żartów i wrócę do roboty. Za trzy dni muszę oddać projekt, a póki co to kompletnie nie ogarniam tematu.

– Daj spokój, trochę już ci odbiło – popatrzył na mnie z politowaniem i pokręcił głową. – No ale dobra, jak ci tak pasuje, to działaj.

Potrzebowałem alibi

– Paulina też by to powiedziała – kiwnąłem potwierdzająco. – Wiecznie ma do mnie pretensje, że praca jest dla mnie ważniejsza od niej. Jakby się do ciebie dobijała, to powiedz jej, że jestem gdzieś na imprezie, tylko zgubiłem się w tłumie, i potwierdź, że później mam nocować u ciebie. Mogę na ciebie liczyć?

Przytaknął, a ja miałem pewność, że dotrzyma obietnicy. Usiadłem przy biurku i sięgnąłem po telefon. Błyskawicznie wyklepałem SMS–a do Paulinki: „Postanowiłem pójść na imprezę. Będę spał poza domem. Bardzo Cię kocham". Sekundę się wahałem, ale w końcu kliknąłem "wyślij" i było po wszystkim.

Prawdę mówiąc, planowałem iść na imprezę do baru, więc akurat co do tego byłem w porządku. Skłamałem za to odnośnie do miejsca, gdzie chciałem być później… Ale nie ma potrzeby, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Zdecydowanie.

Odszukałem kontakt do Pati i błyskawicznie wystukałem wiadomość: „Pojawię się o 21 w umówionym miejscu". Nacisnąłem przycisk „wyślij" i zerknąłem w kierunku biurka praktykantki. Dostrzegłem jedynie jej głowę, gdy wlepiała wzrok w monitor komputera, przeglądając maila. Moment później oderwała się od ekranu i nasze spojrzenia się spotkały.

Jej promienny uśmiech i błyszczące z radości oczy były dla mnie wystarczającą odpowiedzią, słowa okazały się zbędne. W ten sposób udało mi się nareszcie rozwiązać kwestię, która od jakiegoś czasu zaprzątała moje myśli. Uznałem, że nadszedł czas, by zająć się pracą, za którą dostawałem pensję. Sięgnąłem po dokumenty z projektami, gotów zanurzyć się w żmudnych kalkulacjach, gdy nagle moje spojrzenie przyciągnęła fotografia ukochanej, stojąca na blacie biurka. Wcisnąłem fotkę Pauliny do szafki i wziąłem się do roboty, myśląc o gorącej nocy z praktykantką.

Przemysław, 34 lata

