Gdy wszyscy znajomi planowali grille i wyjazdy na łono natury, my z Kamilem pakowaliśmy do bagażnika obrączki i prostą, białą sukienkę z sieciówki. Nie chcieliśmy wielkiej sali, setek gości i stresu, który dusił nas od miesięcy. Chcieliśmy po prostu zostać małżeństwem. Nikt z naszej rodziny nie miał pojęcia, że ta majówka zmieni wszystko, a nasz plan był tak ryzykowny, że do ostatniej chwili trzęsły mi się dłonie.

Nie chcieliśmy wesela

Nigdy nie marzyłam o byciu księżniczką w wielkiej, bezy podobnej sukni. Kiedy Kamil oświadczył mi się w urokliwym parku w samym środku złotej jesieni, myślałam, że nasz ślub będzie równie kameralny i spokojny. Naiwnie wierzyłam, że dwoje dorosłych ludzi może po prostu pójść do urzędu, wziąć garstkę najbliższych i celebrować swoją miłość. Szybko jednak okazało się, że w naszej rodzinie ślub nie należy do narzeczonych. Należy do rodziców.

Wszystko zaczęło powoli wymykać się spod kontroli na początku roku. Moja mama, kobieta o niespożytej energii i ogromnej potrzebie kontrolowania rzeczywistości, założyła specjalny arkusz kalkulacyjny. Z początku wydawało mi się to urocze i pomocne.

– Zobacz, kochanie, dodałam jeszcze wujostwo ze strony twojego dziadka – powiedziała pewnego popołudnia, stukając zadowolona palcem w ekran laptopa. – Musimy ich zaprosić, inaczej będzie skandal, z którym nie poradzimy sobie przez dekady.

– Mamo, ja nawet nie wiem, jak ci ludzie wyglądają – westchnęłam ciężko, patrząc na pozycję numer dwieście czternaście. – Ostatni raz widziałam ich chyba w przedszkolu.

– To nie ma najmniejszego znaczenia! – oburzyła się, poprawiając okulary na nosie. – Rodzina to rodzina. A poza tym musimy pomyśleć o dekoracjach. Widziałam wspaniałe rzeźby lodowe na jednym z blogów ślubnych. Wyobraź sobie tylko łabędzia z lodu na środku stołu!

Nie podobało nam się to

Patrzyłam na nią, czując, jak w żołądku rośnie mi wielka, lodowa kula stresu. Kamil siedział obok mnie na kanapie, a jego wzrok był równie pusty jak mój. Zamiast cieszyć się narzeczeństwem, spędzaliśmy wieczory na kłótniach o odcienie obrusów i o to, czy zaproszenia mają być z tłoczeniami, czy ze złoceniami. Zaczęliśmy tracić z oczu to, co było dla nas najważniejsze, czyli nas samych. Nasza relacja stawała się jednym wielkim projektem logistycznym, a my byliśmy w nim jedynie zmęczonymi wykonawcami poleceń.

Szczytem wszystkiego była niedziela, podczas której przez cztery godziny spieraliśmy się o rodzaj kwiatów w bukiecie. Po powrocie do naszego mieszkania zamknęłam za nami drzwi i po prostu osunęłam się na podłogę w przedpokoju, kryjąc twarz w dłoniach. Zmęczenie materiału osiągnęło krytyczny punkt.

– Ja już nie mam na to siły – wyszeptałam. – Zamiast radości czuję tylko panikę na myśl o tym dniu.

Kamil usiadł obok mnie na podłodze, objął mnie ramieniem i przytulił do siebie.

– Więc tego nie róbmy – powiedział spokojnie. – Zróbmy to po naszemu. Zostawmy ten cały cyrk i ucieknijmy.

Narzeczony wpadł na ten pomysł

Spojrzałam na niego, nie do końca rozumiejąc. Przecież nie mogliśmy odwołać wszystkiego ot tak, machnięciem ręki. Sala była wstępnie zarezerwowana, chociaż umowy jeszcze nie podpisaliśmy. Zaproszenia na szczęście nie poszły jeszcze do druku, co dawało nam małą furtkę.

– Co masz na myśli? – zapytałam, czując dziwne przyspieszenie bicia serca.

– Zbliża się majówka – zaczął Kamil, a w jego oczach pojawił się ten sam błysk, w którym zakochałam się kilka lat temu. – Zawsze w tym czasie wyjeżdżamy, prawda? Zazwyczaj w góry, gdzieś z dala od zgiełku. Zróbmy to tam. Tylko my, urząd stanu cywilnego, świadkowie i święty spokój. Wrócimy już jako mąż i żona. Postawimy wszystkich przed faktem dokonanym.

Brzmiało to jak absolutne szaleństwo. Moja mama z pewnością urządziłaby mi awanturę stulecia, ale perspektywa stania w cichym urzędzie, w małej górskiej miejscowości, zamiast w ogromnej sali pełnej obcych ludzi, wydała mi się najpiękniejszym marzeniem na świecie.

Zaczęliśmy działać w tajemnicy. Zaleźliśmy urząd w urokliwej miejscowości blisko szlaków górskich, do których zawsze mieliśmy słabość. Zebraliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, załatwiliśmy formalności. Nikt z rodziny o niczym nie wiedział, myśleli, że planujemy zwykły wypoczynek, by naładować baterie przed "wielkimi przygotowaniami".

Potrzebowaliśmy świadków

Największym wyzwaniem okazał się wybór świadków. Potrzebowaliśmy dwóch osób, które nie tylko dotrzymają tajemnicy, ale też zgodzą się pojechać z nami i nie ocenią naszej decyzji. Wybór padł na moją ciocię Bożenę oraz na Tomka, najlepszego przyjaciela Kamila jeszcze z czasów liceum.

Ciocia Bożena zawsze była w naszej rodzinie barwnym ptakiem. Kiedy pojechałam do niej z pudełkiem ulubionych ciastek, by zadać to najważniejsze pytanie, słuchała mnie w całkowitym milczeniu.

– Chcecie po prostu wyjechać, wziąć szybki ślub i uciąć te wszystkie dyskusje o rosole i serwetkach? – upewniła się, popijając herbatę.

– Dokładnie tak – przytaknęłam, czując ogromne napięcie. – Zrozumiem, jeśli uznasz to za zły pomysł.

Ciocia uśmiechnęła się szeroko i odłożyła filiżankę na stół.

– Uważam, że to najmądrzejsza rzecz, jaką w życiu zaplanowałaś – powiedziała z uznaniem. – Sama wiele lat temu uległam presji rodziny. Miałam wesele na trzysta osób, z czego połowy nie znałam, a z resztą i tak nie zamieniłam ani słowa. Do dziś pamiętam tylko ból stóp i ogromny stres. Będę waszym świadkiem z największą przyjemnością.

Tomek również zareagował entuzjastycznie, zwłaszcza że od dawna planował spędzić majówkę w tych samych rejonach. Mieliśmy więc wszystko: datę, miejsce, chęci i dwoje zaufanych ludzi. Brakowało tylko tego, by bezpiecznie wyjechać z miasta, nie budząc niczyich podejrzeń.

Prawie się wydało

Był ostatni dzień kwietnia. Pakowaliśmy nasze auto z niesamowitym pośpiechem, chcąc uciec przed popołudniowymi korkami. W bagażniku leżały nasze walizki ze zwykłymi, sportowymi ubraniami, a na dnie, starannie ukryty pod kurtkami przeciwdeszczowymi, znajdował się specjalny pokrowiec. W nim spoczywała moja prosta, elegancka sukienka w kolorze złamanej bieli, kupiona w popularnej sieciówce bez żadnych przymiarek z udziałem rodziny, oraz klasyczny, granatowy garnitur Kamila.

Właśnie miałam zamknąć klapę bagażnika, gdy na podjazd przed naszym domem wjechał znajomy samochód. Zamarłam. Kamil, który właśnie niósł torbę z prowiantem, zatrzymał się w połowie kroku.

– Tylko nie to – szepnęłam, widząc, jak z auta wysiada moja mama z dwiema ogromnymi torbami.

– Cześć, podróżnicy! – zawołała radośnie, podchodząc do nas sprężystym krokiem. – Pomyślałam, że wpadnę do was jeszcze przed wyjazdem. Przywiozłam wam pyszne ciasto na drogę, a przy okazji mam nowe próbki zaproszeń. Przysłali je rano, musicie zobaczyć te odcienie ecru!

Moje serce zaczęło walić jak oszalałe. Klapa bagażnika była nadal otwarta, a moja mama miała w zwyczaju zaglądać wszędzie i układać rzeczy po swojemu, żeby "lepiej wykorzystać przestrzeń".

– Mamo, dziękujemy, ale bardzo się spieszymy – starałam się brzmieć naturalnie, delikatnie odcinając jej dostęp do tyłu samochodu. – Chcemy uniknąć zatorów na autostradzie. Wiesz, jaka potrafi być majówka.

– Oj, daj spokój, pięć minut was nie zbawi – zbyła mnie machnięciem ręki. – Pokażcie, jak się spakowaliście. Kamil, chyba nie położyłeś chleba na samym dole? Daj, poprawię to, bo zgnieciesz wszystko.

Musiałam oszukać mamę

Wyciągnęła rękę w stronę bagażnika. W ułamku sekundy wyobraziłam sobie, jak podnosi kurtki i widzi pokrowiec z suknią ślubną. Cały nasz misterny plan rozsypałby się jak domek z kart w ciągu zaledwie jednej minuty. Awantura, łzy i powrót do wymuszonego planowania wielkiej fety stałyby się nieuniknione.

– Nie! – wykrzyknęłam nieco za głośno, czym zaskoczyłam samą siebie. – Wszystko jest idealnie spakowane. Kamil układał to przez pół godziny według jakiegoś specjalnego systemu. Prawda, kochanie?

Kamil natychmiast podłapał temat.

– Dokładnie – powiedział z uśmiechem, choć widziałam kroplę potu na jego czole. – Jak ruszysz jedną rzecz, wszystko wyleci. Trzymaj to ciasto, ułożę je bezpiecznie z przodu na siedzeniu.

Zanim mama zdążyła zaprotestować, Kamil odebrał od niej pakunki, a ja z głośnym trzaskiem zamknęłam bagażnik. Stałyśmy przez chwilę w niezręcznej ciszy. Mama przyjrzała mi się badawczo.

– Jesteś jakaś spięta – zauważyła. – Dobrze wam zrobi ten wyjazd. Odpoczniecie, dotlenicie się, a po majówce bierzemy się ostro do pracy. Czas ucieka, a my nie mamy jeszcze wybranego fotografa.

Pokiwałam potakująco głową, przyjmując od niej teczki z zaproszeniami, do których nie zamierzałam nawet zaglądać. Pożegnaliśmy się szybko i wsiedliśmy do auta. Dopiero gdy zniknęliśmy za zakrętem, oboje wypuściliśmy powietrze z płuc.

– To było blisko – mruknął Kamil, zerkając na mnie w lusterku. – Gotowa na największą przygodę naszego życia?

Spojrzałam na niego, na puste ulice przed nami i uśmiechnęłam się szeroko.

– Bardziej gotowa nigdy nie będę. Jedźmy.

To był idealny ślub

Trasa przebiegła bez większych problemów, choć pogoda w górach lubiła płatać figle. Drugiego maja, w dniu naszej uroczystości, obudziliśmy się w małym pensjonacie, a za oknem przywitało nas gęste, szare niebo i siąpiący deszcz. Zazwyczaj taka pogoda popsułaby mi nastrój, ale tego dnia nie miało to żadnego znaczenia.

Przygotowywaliśmy się w naszym małym pokoju z drewnianymi skosami. Nie było fryzjera, makijażystki ani tłumu druhen. Sama uczesałam włosy, zrobiłam delikatny makijaż, a Kamil pomógł mi zapiąć sukienkę. Gdy spojrzeliśmy na siebie w wąskim lustrze zawieszonym na drzwiach szafy, poczułam niewyobrażalny spokój. Byliśmy tylko my. Nie było presji, nie było oczekiwań innych, była po prostu czysta chęć spędzenia ze sobą reszty życia.

Urząd stanu cywilnego mieścił się w starym, zabytkowym budynku na rynku miasteczka. W środku pachniało pastą do podłóg i starym drewnem. Ciocia Bożena i Tomek już na nas czekali. Ciocia miała na sobie elegancką apaszkę i uśmiechała się tak szeroko, że promieniała w tym ponurym dniu.

– Wyglądacie wspaniale – powiedziała, ściskając mnie mocno.

Sama ceremonia trwała zaledwie dwadzieścia minut. Urzędniczka, sympatyczna kobieta w średnim wieku, wypowiadała słowa przysięgi powoli, z dużą empatią, nadając im wyjątkowe znaczenie. Kiedy zakładałam obrączkę na palec Kamila, moje ręce przestały się trząść. Spojrzał mi głęboko w oczy, a ja wiedziałam, że cokolwiek wydarzy się po naszym powrocie, to była najlepsza decyzja pod słońcem.

Wyszliśmy z urzędu wprost na mżawkę, ale ciocia Bożena była przygotowana. Wyciągnęła z torebki małe butelki z musującym sokiem jabłkowym. Staliśmy pod starym parasolem, w czwórkę, na małym, pustym rynku, wznosząc toast za naszą przyszłość. Nikt nas nie oceniał, nikt nie narzekał na temperaturę. Byliśmy szczęśliwi.

Zamiast weselnej kolacji na sto par, poszliśmy do lokalnej gospody na pyszne pierogi z truskawkami i gorącą herbatę. Śmialiśmy się do łez, wspominając minę mojej mamy przy samochodzie i absurdalne spory o kształt talerzyków na tort. Czułam ogromną ulgę, jakby ktoś zdjął mi z pleców wielki ciężar.

Prawda w końcu musiała wyjść na jaw

Najtrudniejszy moment nadszedł tuż przed naszym powrotem do domu. Usiedliśmy z Kamilem na ławce przed pensjonatem i wyciągnęliśmy telefony. Zrobiliśmy sobie tylko kilka zdjęć przed urzędem. Na jednym z nich widać było wyraźnie nasze uśmiechnięte twarze i dłonie z obrączkami, splecione razem.

Wysłaliśmy to jedno zdjęcie na naszą rodzinną grupę w komunikatorze, dodając krótki dopisek: "Majówka ułożyła się trochę inaczej, niż planowaliśmy. Mamy siebie na zawsze. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć was po powrocie!".

Telefon milczał przez równe cztery minuty. Myślałam, że zepsuł się zasięg w górach, ale nagle ekran rozbłysł dziesiątkami powiadomień. Było wszystko – od wiadomości pełnych szoku, przez gratulacje od kuzynostwa, aż po trzy nieodebrane połączenia od mojej mamy w ciągu minuty.

Zadzwoniłam do niej natychmiast, czując, że muszę się z tym zmierzyć.

– Czy to jest jakiś żart? – jej głos drżał. – Powiedz mi, że to żart z okazji tego wyjazdu.

– Nie, mamo. Jesteśmy małżeństwem – odpowiedziałam łagodnie, ale bardzo stanowczo. – Wzięliśmy ślub dwa dni temu. Tylko my i świadkowie.

W słuchawce zapadła cisza, która ciągnęła się w nieskończoność. Słyszałam tylko jej nierówny oddech.

– Ale… co z zaproszeniami? Co z gośćmi? Co z salą? – zapytała cicho, zupełnie zbita z tropu.

– Zrezygnowaliśmy z tego wszystkiego – wtrącił się Kamil, przysuwając się bliżej telefonu. – Nie chcieliśmy wielkiej imprezy, mamo. Chcieliśmy być mężem i żoną bez całego tego ciężaru. I jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Ku mojemu zaskoczeniu, nie było krzyku. Moja mama potrzebowała kilku dni, żeby przyswoić nową rzeczywistość. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, nie żałuję ani jednej minuty z naszej majówkowej eskapady. Nie mamy filmu z drona, stada wypuszczonych gołębi ani profesjonalnego albumu. Mamy za to najpiękniejsze wspomnienie małego miasteczka, radosnego uśmiechu cioci Bożeny i deszczu, który padał na nas, gdy pierwszy raz szliśmy przez rynek jako mąż i żona. Czasem, aby odnaleźć własne szczęście, trzeba po prostu wcisnąć pauzę i uciec przed oczekiwaniami całego świata.

Ewelina, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

