Zawsze uważałam się za dobrą matkę, ale wystarczyły trzy tygodnie zrywania starych tapet i kładzenia płytek, bym zniszczyła wszystko, co budowałam przez całe życie. To nie stało się z dnia na dzień. To był powolny proces pełen uśmiechów, ukradkowych spojrzeń i słów, które nigdy nie powinny paść z moich ust. Dziś siedzę w pięknej, nowej kuchni, ale jedyne, co czuję, to dławiąca pustka i świadomość, że z własnej winy straciłam najważniejszą osobę na świecie.

Otworzyłam drzwi do tragedii

Wszystko zaczęło się od niewinnego marzenia o zmianie. Moja stara kuchnia pamiętała jeszcze czasy, kiedy moja córka, Karolina, chodziła do szkoły podstawowej. Wyblakłe, seledynowe szafki, porysowany blat i linoleum, które odklejało się na rogach, przypominały mi o upływającym czasie. Od kiedy mąż odszedł wiele lat temu, dom wydawał się zbyt duży i stanowczo zbyt cichy. Gotowanie i pieczenie zawsze było moją największą pasją. To w kuchni czułam, że mam nad czymś kontrolę. Postanowiłam więc, że zafunduję sobie remont.

Kiedy wspomniałam o tym Karolinie podczas niedzielnego obiadu, od razu zaczęła szukać rozwiązań. Zawsze była niesamowicie zorganizowana, pracowała w dużej agencji reklamowej i jej kalendarz pękał w szwach.

– Mamo, ekipy remontowe teraz liczą sobie krocie – powiedziała, przeglądając coś w telefonie. – Tomek ci pomoże. Prawda, kochanie?

Spojrzałam na zięcia. Tomasz był o piętnaście lat młodszy ode mnie, przystojny, wysportowany i zawsze niezwykle uprzejmy. Zajmował się projektowaniem wnętrz i potrafił zrobić w domu niemal wszystko.

– Oczywiście, że pomogę – uśmiechnął się szeroko. – Wezmę dwa tygodnie urlopu. I tak miałem odpocząć od biura. Zrobimy z tej kuchni prawdziwe arcydzieło.

Broniłam się przed tym pomysłem, nie chciałam zabierać mu wolnego czasu, ale oboje bardzo nalegali. Karolina miała w tym czasie zamykać ważny projekt w pracy, więc Tomasz i tak spędzałby dni samotnie w ich mieszkaniu. Zgodziłam się. Nie miałam pojęcia, że wpuszczając go do domu, otwieram drzwi dla tragedii.

Stałam się jego powierniczką

Remont ruszył z kopyta. Każdego ranka Tomasz zjawiał się punktualnie o ósmej, zawsze z dwoma kubkami gorącej kawy z pobliskiej kawiarni. Ubrany w robocze spodnie i poplamioną farbą koszulkę, wnosił do mojego cichego domu niesamowitą energię. Na początku nasze relacje były czysto formalne. Wybieraliśmy odcienie farb, mierzyliśmy przestrzeń pod nowe szafki, zrywaliśmy stare warstwy tapet.

Jednak z każdym dniem zaczęliśmy rozmawiać coraz więcej. Tomasz okazał się niezwykle błyskotliwym i wrażliwym człowiekiem. Opowiadał mi o swoich pasjach, o książkach, które czyta, i o tym, jak bardzo brakuje mu balansu w życiu.

– Karolina ciągle pracuje – westchnął pewnego popołudnia, kiedy usiedliśmy na podłodze w salonie, pijąc mrożoną herbatę po wyczerpującym zrywaniu płytek. – Czasami czuję, że jesteśmy bardziej współlokatorami niż małżeństwem. Ona ma swój świat, a ja swój.

Słuchałam go z rosnącym współczuciem. Zaczęłam doradzać mu, jak rozmawiać z moją córką, tłumaczyłam jej ambicje, ale jednocześnie dawałam mu wsparcie. Czułam się potrzebna. Czułam, że ktoś w końcu docenia moją obecność i moje zdanie. Od lat byłam tylko „mamą Karoliny” albo wdową z sąsiedztwa. Dla Tomasza stałam się powierniczką.

Zaczęłam zwracać większą uwagę na to, jak wyglądam. Zamiast starych, wyciągniętych dresów, do pomocy przy remoncie zakładałam dopasowane jeansy i ładniejsze bluzki. Zaczęłam nakładać lekki makijaż, tłumacząc sobie, że przecież muszę jakoś wyglądać, idąc do sklepu budowlanego po brakujące wkręty.

Igrałam z ogniem

Zmiana w naszej relacji zaszła niepostrzeżenie. Przestaliśmy rozmawiać o Karolinie, a zaczęliśmy rozmawiać o nas. Tomasz miał w sobie urok, któremu trudno było się oprzeć, a ja byłam naiwna i spragniona uwagi.

– Gdyby Karolina miała chociaż ułamek twojego ciepła, nasze życie wyglądałoby inaczej – powiedział mi drugiego tygodnia remontu.

Zamarłam wtedy z wałkiem do malowania w dłoni. Wiedziałam, że powinnam uciąć tę rozmowę, że powinnam stanąć w obronie córki. Zamiast tego poczułam dziwne, głupie pochlebstwo.

– Przesadzasz, Tomek. Jesteście młodym małżeństwem, musicie się dotrzeć – odpowiedziałam, ale mój głos nie brzmiał stanowczo.

Zaczęliśmy ze sobą pisać. Początkowo to były wiadomości o materiałach budowlanych, potem zdjęcia inspiracji kuchennych, aż wreszcie zaczęliśmy przesyłać sobie żarty i piosenki. Jego wiadomości wibrowały w moim telefonie, a ja z niecierpliwością czekałam na kolejny sygnał. Kiedy wchodził do domu, witał mnie coraz cieplej. Flirtowaliśmy w sposób ukryty, za pomocą spojrzeń, przypadkowych dotknięć dłoni przy podawaniu narzędzi, dwuznacznych uśmiechów.

Moja przyjaciółka Bożena, która wpadła pewnego dnia z ciastem, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Wyszłyśmy na chwilę do ogrodu, zostawiając Tomasza przy montowaniu blatu.

– Co ty wyprawiasz? – zapytała Bożena szeptem, patrząc na mnie przenikliwie. – Promieniejesz jak nastolatka, a ten chłopak patrzy na ciebie, jakbyś nie była jego teściową. Opanuj się, zanim zrobisz coś głupiego.

– Oszalałaś! – oburzyłam się, czując, że pieką mnie policzki. – Pomaga mi przy kuchni. Jesteśmy rodziną, dogadujemy się, to wszystko.

– Mam nadzieję, że masz rację. Ale pamiętaj, że igrasz z ogniem.

Zignorowałam jej słowa. Oszukiwałam samą siebie, wmawiając sobie, że to tylko niewinna gra, odrobina koloru w moim szarym życiu. Nigdy bym nie posunęła się do niczego więcej, fizycznie nic między nami nie zaszło. Wydawało mi się, że słowa i uśmiechy nikogo nie krzywdzą.

Nie mogłam wydobyć z siebie słowa

To był wtorek, zaledwie dwa dni przed planowanym zakończeniem prac. Nowa kuchnia lśniła. Jasne fronty, drewniany blat, nowe oświetlenie – wszystko wyglądało jak z katalogu. Tomasz właśnie przykręcał ostatnie uchwyty. Ja siedziałam przy wyspie kuchennej, pijąc kawę.

– Wiesz, będzie mi brakowało tych naszych poranków – powiedział, nie odrywając wzroku od szafki.

– Zawsze możesz wpadać na kawę. Przecież znasz drogę – odpowiedziałam z uśmiechem, bawiąc się łyżeczką.

– Kawa to nie to samo. Będzie mi brakowało ciebie. Twojego śmiechu, tego, jak potrafisz mnie słuchać. Jesteś wyjątkową kobietą, wiesz o tym?

Spojrzał na mnie tak głęboko, że poczułam ucisk w żołądku. Wtedy usłyszałam dźwięk przekręcanego klucza w zamku. Nie spodziewałam się nikogo. Karolina miała zapasowy klucz, ale o tej porze powinna być na spotkaniu z klientem.

Weszła do przedpokoju z torbą pełną zakupów i uśmiechem na twarzy. Chciała zrobić nam niespodziankę, przynieść obiad z naszej ulubionej restauracji, żeby uczcić koniec remontu. Kiedy weszła do kuchni, Tomasz natychmiast odwrócił się do szafki, a ja podskoczyłam nerwowo na krześle.

Karolina położyła torby na stole. Jej wzrok padł na odblokowany telefon Tomasza, który leżał na blacie tuż obok niej. Powiadomienia były widoczne na ekranie. Zanim zdążył po niego sięgnąć, ona spojrzała w dół. To był ułamek sekundy. Ułamek sekundy, w którym zauważyła powiadomienie z podglądem mojej wiadomości, którą wysłałam mu rano. Napisałam wtedy: „Tęsknię za moim ulubionym majstrem. Pospiesz się, bez ciebie w tym domu znowu jest strasznie pusto i nudno. Zostawiam ci najlepszy kawałek serniczka”.

Może to jedno zdanie nie byłoby tak straszne, gdyby nie ton, w jakim było napisane i gdyby nie to, że Karolina w przypływie impulsu chwyciła jego telefon i przesunęła palcem po ekranie, otwierając całą naszą konwersację. Tomasz zamarł, nie próbując jej nawet powstrzymać. Ja nie mogłam wydobyć z siebie słowa.

Patrzyłam, jak wyraz twarzy mojej córki zmienia się z zaskoczenia w dezorientację, a potem w czyste, niewyobrażalne obrzydzenie. Czytała nasze wymiany zdań z ostatnich dwóch tygodni. Narzekania Tomasza na jej brak czasu, moje słowa pocieszenia z podtekstem, jego komplementy na temat mojego wyglądu, nasze wzajemne kokietowanie.

– Karolina, to nie tak... – wydukałam w końcu, wstając z krzesła.

Podniosła na mnie wzrok. Jej oczy były pełne łez, ale głos miała lodowaty.

– Jak mogliście? – zapytała cicho, a to pytanie zabrzmiało głośniej niż krzyk. – Moja własna matka i mój mąż. Śmialiście się ze mnie za moimi plecami. Flirtowaliście jak nastolatkowie, kiedy ja pracowałam po nocach, żeby utrzymać nasz standard życia.

– Kochanie, to tylko głupie żarty. Nic między nami nie było – zaczął tłumaczyć Tomasz, ale jego głos drżał. Próbował się bronić, zrzucając winę na nieporozumienie. – Twoja mama była samotna, chciałem być po prostu miły...

Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. W ułamku sekundy uroczy powiernik stał się tchórzem, który ratował własną skórę, przedstawiając mnie jako żałosną, samotną starszą panią, nad którą po prostu się ulitował.

Dostałam to, na co zasłużyłam

Karolina nie chciała słuchać. Rzuciła telefon Tomasza na blat tak mocno, że pękła szybka. Bez słowa odwróciła się i wyszła z mojego domu. Zostawiła nas w grobowej ciszy. Tomasz pośpiesznie spakował swoje narzędzia. Nawet na mnie nie spojrzał. Wyszedł kilka minut po niej, zostawiając mnie w nowej, lśniącej kuchni, która nagle stała się miejscem mojej największej klęski.

Od tamtego dnia minęły cztery miesiące. Tomasz i Karolina przechodzą głęboki kryzys, chodzą na terapię małżeńską, próbując ratować swój związek. Karolina zdecydowała, że chce dać mu szansę, argumentując, że to ja jako matka powinnam była wyznaczyć granice i wykazać się większą dojrzałością.

Moja córka zablokowała mój numer. Nie odpowiada na wiadomości, nie otwiera drzwi, kiedy próbowałam do niej pojechać. Bożena dzwoni do mnie czasami, próbując podtrzymać mnie na duchu, ale wiem, że w głębi duszy uważa, że dostałam to, na co zasłużyłam. Zresztą, sama mam o sobie takie samo zdanie.

Zrozumiałam, jak bardzo byłam zapatrzona w siebie i swoje poczucie osamotnienia. Pozwoliłam, by próżność i potrzeba adoracji zniszczyły świętą więź między matką a córką. Każdego ranka wchodzę do mojej wyremontowanej kuchni. Zaparzam kawę na nowym, pięknym blacie i patrzę przez okno. Mam to, czego chciałam – idealne wnętrze. Ale nie mam już dla kogo w nim gotować.

Elżbieta, 52 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

