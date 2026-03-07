Od kilku lat z bratem mijaliśmy się jak obcy ludzie. Niby dzwoniliśmy w święta, niby pytaliśmy o zdrowie, ale pod spodem ciążyło nam coś twardego i niewypowiedzianego. Kiedy zaproponował wspólny wyjazd na targ po sadzonki, uznałam to za znak. Myślałam, że kilka doniczek lawendy wystarczy, by zasypać dawną rysę. Nie spodziewałam się, że przy stoisku z ziołami usłyszę słowa, które zabolały bardziej niż tamta stara sprzeczka.

Spojrzał na mnie uważnie

Na targu pachniało ziemią i świeżymi liśćmi. Słońce dopiero wznosiło się nad dachami, a ludzie krążyli między straganami z torbami i listami zakupów. Szłam obok Marcina, czując niezręczność podobną do tej, która towarzyszy spotkaniom po latach.

— Pamiętasz, jak mama sadziła pomidory przy płocie? — zagadnęłam, wskazując skrzynki.

— Pamiętam — odpowiedział krótko. — Zawsze mówiła, że rośliny czują, kto o nie dba.

Skinęłam głową. Chciałam powiedzieć, że ludzie chyba też to czują, ale ugryzłam się w język. Zatrzymaliśmy się przy stoisku z ziołami. Starsza kobieta w kapeluszu podawała klientom doniczki z rozmarynem i szałwią. Gdy wzięłam do ręki miętę, jej zapach przywołał letnie popołudnia na tarasie.

— Weź dwie — mruknął Marcin. — Jedna i tak ci uschnie.

— Nie wszystko musi usychać — odparłam ostrzej, niż planowałam.

Spojrzał na mnie uważnie.

— Właśnie o tym chciałem porozmawiać — powiedział ciszej. — O tym, co uschło między nami.

Zamarłam z doniczką w dłoni.

— To ty przestałeś przyjeżdżać — przypomniałam. — Gdy sprzedawałam dom po mamie, zostałam z tym sama.

— Bo czułem, że już dawno podjęłaś decyzję bez pytania mnie o zdanie — wszedł mi w słowo. — Jakbym był tylko dodatkiem.

Sprzedawczyni zerknęła na nas z zaciekawieniem, ale szybko odwróciła wzrok. Wokół ludzie targowali się o ceny, ktoś śmiał się głośno, a ja miałam wrażenie, że stoimy w osobnej bańce.

— Bałam się, że znów się pokłócimy — przyznałam. — Zawsze uważałeś, że wiesz lepiej.

— A ty zawsze działałaś po swojemu — odpowiedział. — Nawet wtedy, gdy tata czuł się gorzej. Wszystko brałaś na siebie, a potem miałaś pretensje, że nie pomagam.

Poczułam, jak ściska mnie w gardle. Nie spodziewałam się, że po sadzonki przyjdziemy z tak ciężkim bagażem.

— Myślałam, że robię to dla nas — wyszeptałam.

— A ja myślałem, że mnie odsuwasz — odparł.

Mięta wypadła mi z rąk i rozsypała trochę ziemi na blat. Starsza kobieta podała mi serwetkę.

— Ziemię zawsze można zebrać — powiedziała spokojnie. — Gorzej z tym, co się przemilczy.

Jej słowa zawisły między nami jak wyrzut. Marcin westchnął i odwrócił wzrok, jakby właśnie usłyszał coś, czego długo unikał. Stałam tak, z brudnymi od ziemi palcami, i po raz pierwszy od dawna miałam ochotę powiedzieć wszystko, bez udawania i bez dumy. Nie wiedziałam jednak, czy to początek naprawy, czy dopiero rozgrzebywanie starych ran.

Zrobiło mi się wstyd

Nie odeszliśmy od razu od stoiska. Zapłaciliśmy za zioła w milczeniu, jakby rozmowa sprzed chwili była tylko nieporozumieniem, które można zamieść pod dywan razem z rozsypaną ziemią. Ale ona już zdążyła wniknąć pod paznokcie i nie dawała o sobie zapomnieć. Ruszyliśmy w stronę alejki z drzewkami owocowymi. Marcin niósł skrzynkę z sadzonkami, ja torbę z lawendą i miętą. Szliśmy obok siebie, ale każdy jakby osobno.

— Myślisz, że naprawdę cię odsuwałam? — zapytałam w końcu.

Zatrzymał się przy młodej jabłoni.

— Nie myślę. Ja to czułem — odpowiedział spokojnie. — Gdy byłem z tatą, dzwoniłaś do mnie z gotowym planem. Kto ma przyjść, co załatwić, jakie papiery podpisać. A ja… ja chciałem po prostu z nim posiedzieć.

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż wcześniejsze zarzuty.

— Ktoś musiał ogarniać formalności — broniłam się odruchowo. — Ty zawsze uciekałeś od takich rzeczy.

— Bo bałem się, że jeśli zacznę je załatwiać, to przyznam, że to już naprawdę się dzieje — powiedział cicho. — Ty działałaś, jakbyś była z kamienia. A ja nie umiałem.

Zrobiło mi się wstyd. Pamiętałam tamten czas Pamiętałam też, jak złościłam się, że Marcin siedzi i milczy, zamiast coś załatwiać.

— Wydawało mi się, że wszystko jest na mojej głowie — przyznałam. — Że jeśli się rozsypię, to nikt tego nie pozbiera.

— A ja myślałem, że nie dajesz mi szansy — odparł. — Za każdym razem, gdy proponowałem coś innego, mówiłaś: „Zrobię to szybciej”.

Może oboje byliśmy zbyt dumni

Zobaczyłam w jego oczach coś, czego wcześniej nie dostrzegałam — nie złość, lecz żal. Długo noszony, cichy, niewypowiedziany.

— Może oboje byliśmy zbyt dumni — powiedziałam, starając się, by głos mi nie zadrżał.

— Może — skinął głową. — A potem był dom.

Dom po rodzicach. Nasze największe pole minowe.

— Sprzedałaś go, zanim zdążyłem się z nim pożegnać — dodał.

— Mówiłeś, że nie chcesz w nim mieszkać — przypomniałam.

— Nie chciałem w nim mieszkać. Ale to nie znaczy, że nie chciałem jeszcze przez chwilę tam być.

Te słowa rozdarły mnie od środka. Wtedy wydawało mi się, że działam rozsądnie. Dom niszczał, koszty rosły, ja mieszkałam w innym mieście. Marcin nigdy nie mówił wprost, że potrzebuje czasu.

— Myślałam, że skoro milczysz, to ci wszystko jedno — wyszeptałam.

— A ja milczałem, bo nie chciałem znów się z tobą kłócić — odpowiedział.

Uśmiechnął się blado

Przez chwilę patrzyliśmy na siebie bez słów. Targ wokół nas żył swoim rytmem: ktoś śmiał się przy stoisku z truskawkami, dziecko ciągnęło matkę za rękę, domagając się balonika. A my staliśmy pośród tych zwyczajnych scen z ciężarem kilku lat na barkach.

— Dlatego zaproponowałem ten wyjazd — powiedział nagle Marcin. — Bo nie chcę już udawać, że wszystko jest w porządku. Brakuje mi siostry.

To zdanie sprawiło, że coś we mnie pękło. Nie w bolesny sposób, raczej jak skorupa, która przez lata chroniła mnie przed przyznaniem się do słabości.

— Mnie też ciebie brakowało — odpowiedziałam. — Tylko łatwiej było udawać, że jestem zajęta.

Marcin uśmiechnął się blado.

— To co? Zasadzimy te zioła razem? — zapytał, unosząc skrzynkę. — Może jeszcze nie wszystko uschło.

Spojrzałam na młodą jabłoń, której liście drżały na wietrze. Pomyślałam, że rośliny rzeczywiście czują, kto o nie dba. A relacje? One chyba też.

Nie było już pretensji

Do domu wróciliśmy w ciszy, ale była to zupełnie inna cisza niż rano. Nie ciążyła. Raczej pozwalała uporządkować myśli. Marcin zaparkował pod moim blokiem i przez chwilę siedzieliśmy bez ruchu.

— Pomożesz mi to wnieść? — zapytałam, unosząc torbę z lawendą.

— Jasne — odpowiedział bez wahania.

Na balkonie miałam już przygotowane skrzynki z ziemią. Kiedyś planowałam je obsadzić sama, ale zawsze brakowało czasu. Teraz klęczeliśmy obok siebie, ubrudzeni po łokcie, i wkładaliśmy do ziemi kolejne sadzonki.

— Pamiętasz, jak przesadziliśmy z podlewaniem i wszystko zgniło? — rzucił Marcin z lekkim uśmiechem.

— Ty przesadziłeś — sprostowałam odruchowo, a potem oboje się roześmialiśmy.

Śmiech brzmiał trochę nieporadnie, jakbyśmy musieli się go na nowo nauczyć. Gdy wsadzałam miętę do skrzynki, poczułam znajomy zapach i nagle ogarnęło mnie wzruszenie.

— Wiesz — zaczęłam ostrożnie. — Mogłam wtedy zapytać, co chcesz zrobić z tym domem. Zamiast zakładać, że wiem lepiej.

Marcin przycisnął ziemię wokół korzeni rozmarynu.

— A ja mogłem powiedzieć wprost, że potrzebuję czasu — przyznał. — Zamiast obrażać się w ciszy.

Podniósł się i otrzepał dłonie. Spojrzał na mnie poważnie.

— Nie cofniemy tamtej decyzji. Ale możemy przestać karać się za nią nawzajem.

Te słowa przyniosły mi ulgę, której nie czułam od dawna. Sprzedaż domu była faktem. Błędy też. Jednak pierwszy raz od kilku lat nie czułam, że stoję naprzeciw brata, lecz obok niego. Kiedy skończyliśmy sadzić, usiedliśmy na dwóch krzesłach balkonowych. Między nami stała skrzynka z lawendą.

— W przyszłym miesiącu moglibyśmy pojechać na cmentarz razem — zaproponował Marcin. — Dawno tam nie byłem.

— Pojedźmy – odpowiedziałam natychmiast. — I… może potem na obiad. Jak kiedyś.

Skinął głową. W jego oczach nie było już pretensji, tylko coś miękkiego i znajomego.

Gdy wychodził, zatrzymał się w drzwiach.

— Dziękuję, że mnie dziś wysłuchałaś.

— Dziękuję, że mi wszystko powiedziałeś — odparłam.

Uśmiechnęłam się wtedy do telefonu

Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami. W mieszkaniu pachniało świeżą ziemią i ziołami. Podeszłam na balkon. Sadzonki wyglądały niepozornie, ale wiedziałam, że jeśli będę o nie dbać, rozrosną się. Tak samo jak relacja z bratem. Nie naprawiła się w jeden dzień. Nie zniknęły wszystkie żale. Ale przestaliśmy udawać, że ich nie ma. Zrozumiałam, że siła nie polega na braniu wszystkiego na siebie, lecz na dopuszczeniu kogoś obok.

Kilka tygodni później Marcin przysłał mi zdjęcie: na swoim parapecie miał identyczną doniczkę z miętą. „Rośnie” – napisał tylko. Uśmiechnęłam się wtedy do telefonu. Bo wiedziałam, że nie chodziło wyłącznie o roślinę.

Natalia, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: