Cztery ściany naszego mieszkania miały kolor ciepłej wanilii, ale dla mnie z czasem stały się chłodne jak beton. Kiedyś wracałam do nich z radością, dziś liczyłam godziny do snu, żeby nie czuć pustki. Nikt nie widział, jak bardzo byłam samotna, nawet mój mąż. A kiedy w końcu zrobiłam coś tylko dla siebie, świat uznał mnie za tę najgorszą.

Czułam się samotna

Z Marcinem byliśmy małżeństwem osiem lat. Z zewnątrz – poukładani, spokojni, bez skandali. On pracował w firmie budowlanej, często do późna. Ja prowadziłam dom i dorabiałam zleceniami graficznymi. Kiedyś rozmawialiśmy godzinami. Później rozmowy zaczęły się skracać do komunikatów.

– Będę później – rzucał, zdejmując buty w przedpokoju.

– Kolacja w lodówce – odpowiadałam, nie podnosząc wzroku znad laptopa.

Siadaliśmy naprzeciwko siebie przy stole, ale między nami jakby rosła niewidzialna ściana. Patrzył w telefon, ja w talerz. Czasem próbowałam.

– Może w weekend pojedziemy nad jezioro? Dawno nigdzie nie byliśmy.

– Zobaczymy, mam sporo spraw na głowie – mówił bez przekonania.

To „zobaczymy” nigdy nie nadchodziło. Najgorsze były wieczory. Słyszałam tykanie zegara w kuchni i kroki sąsiadów nad nami. Marcin siedział w salonie, przeglądał wiadomości albo coś czytał. Kiedy siadałam obok, miałam wrażenie, że przeszkadzam.

– Wszystko w porządku? – zapytałam któregoś dnia.

– Jasne. A czemu pytasz?

– Bo mam wrażenie, że jesteś daleko.

– Przesadzasz. Po prostu jestem zmęczony.

Może rzeczywiście przesadzałam. Tylko że to zmęczenie trwało miesiącami.

Dokładnie tak się czułam

Zaczęłam coraz częściej wychodzić z domu. Najpierw na długie spacery, potem zapisałam się na kurs fotografii w domu kultury. Marcin wzruszył ramionami.

– Jeśli chcesz, idź. Przynajmniej będziesz miała zajęcie.

Na kursie poznałam Witka. Nie wyróżniał się szczególnie. Kiedy pierwszy raz pochwalił moje zdjęcie, poczułam ciepło, jakiego dawno nie doświadczałam.

– Masz dobre oko do detali – powiedział, patrząc na fotografię starej kamienicy.

– Naprawdę tak uważasz? – zapytałam, zaskoczona.

– Tak. Widać, że patrzysz sercem.

To było tylko zdanie. A jednak wracałam do niego w myślach przez kilka dni. Zaczęliśmy rozmawiać po zajęciach. O książkach, o podróżach, o tym, że czasem człowiek czuje się obco we własnym życiu. Nigdy nie narzekałam wprost na Marcina, ale Witek czytał między wierszami.

– Wiesz, samotność we dwoje jest najtrudniejsza – powiedział kiedyś cicho.

Zamarłam. Bo dokładnie tak się czułam. W domu próbowałam porozmawiać o tym z mężem.

– Możemy porozmawiać?

– O czym? – westchnął.

– O nas. Brakuje mi bliskości.

– Znowu to samo? Przecież wszystko jest w porządku.

Nie było. Tylko on tego nie widział.

Jeszcze się łudziłam

Kiedy po jednym z kursów Witek zaproponował kawę w pobliskiej kawiarni, zgodziłam się bez wahania. Siedzieliśmy przy oknie, padał deszcz. Opowiadałam mu o swoich marzeniach, których dawno nikomu nie zdradzałam.

– Chciałabym kiedyś zrobić wystawę – przyznałam nieśmiało.

– Zrobisz. I będę pierwszym, który przyjdzie – odpowiedział z przekonaniem.

Patrzył na mnie tak, jak Marcin nie patrzył od lat. Granica przesunęła się powoli. Najpierw były wiadomości, potem coraz dłuższe spotkania. Tłumaczyłam sobie, że to tylko przyjaźń. Że przecież mam prawo do rozmowy, do bycia zauważoną. A jednak w środku czułam, że wchodzę na drogę, z której nie ma prostego powrotu. Pewnego wieczoru wróciłam później niż zwykle. Marcin siedział w salonie.

– Gdzie byłaś? – zapytał chłodno.

– Na zdjęciach. Mówiłam ci.

– Zajmują ci coraz więcej czasu.

Chciałam powiedzieć: „Bo tam ktoś mnie słucha”. Zamiast tego milczałam. To milczenie było początkiem końca naszego małżeństwa, choć wtedy jeszcze łudziłam się, że wszystko da się naprawić.

Coś we mnie pękło

Nie planowałam zdrady. To nie był nagły impuls ani chwila słabości. To było raczej powolne osuwanie się w stronę kogoś, kto wyciągnął do mnie rękę. Z Witkiem zaczęliśmy spotykać się poza zajęciami. Najpierw pod pretekstem wspólnego fotografowania miasta. Potem już bez pretekstu.

– Chciałem ci coś pokazać – powiedział kiedyś, prowadząc mnie wąską uliczką między kamienicami.

– Co takiego?

– Miejsce, w którym światło jest najpiękniejsze o zachodzie.

Stanęliśmy na małym dziedzińcu. Promienie słońca odbijały się od okien i rozlewały złotem po murach. Zrobiłam kilka zdjęć, ale w pewnym momencie opuściłam aparat.

– Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś – powiedziałam cicho.

– Lubię patrzeć, jak się uśmiechasz – odpowiedział bez wahania.

Te słowa były jak dotyk, którego nie doświadczałam od dawna. Poczułam, jak coś we mnie pęka. Wiedziałam, że to niebezpieczne, a mimo to się nie cofnęłam. W domu atmosfera gęstniała. Marcin zaczął zadawać więcej pytań.

– Znowu wychodzisz?

– Tak, mamy projekt końcowy na kursie.

– A może po prostu uciekasz z domu?

Zatrzymałam się w przedpokoju.

– Uciekam, bo tu czuję się jak powietrze – odpowiedziałam, zanim zdążyłam ugryźć się w język.

Spojrzał na mnie z niedowierzaniem.

– Robię wszystko, żeby nam było dobrze. Pracuję, staram się. Czego jeszcze chcesz?

– Ciebie – wyszeptałam.

Nie odpowiedział. Odwrócił się i zamknął w sypialni. Tamtej nocy spaliśmy plecami do siebie, a odległość między nami była większa niż kiedykolwiek.

Nie oczekiwałam odpowiedzi

Kilka dni później Witek zaproponował, żebyśmy pojechali na plener za miasto. Wahałam się, ale w końcu się zgodziłam. Wmawiałam sobie, że to tylko zdjęcia, tylko wspólne hobby. W drodze rozmawialiśmy o dzieciństwie, o niespełnionych planach.

– Nie chcę być dla ciebie problemem – powiedział nagle, kiedy siedzieliśmy na ławce nad rzeką.

– Nie jesteś – odpowiedziałam odruchowo.

– Masz męża.

– Mam też serce – wyrwało mi się.

Spojrzał na mnie uważnie.

–Jeśli to ma cię skrzywdzić, lepiej teraz przestańmy.

– A jeśli już jestem nieszczęśliwa?

To było pytanie, na które nie oczekiwałam odpowiedzi. W tej ciszy między nami stało się jasne, że przekroczyliśmy granicę – nawet jeśli jeszcze nie fizycznie, to emocjonalnie na pewno.

Chciałam zaprzeczyć

Kiedy wróciłam do domu, Marcin czekał w kuchni.

– Byłaś z nim? – zapytał wprost.

Zamarłam.

– Z kim?

– Z tym facetem z kursu. Myślisz, że nie widzę, jak się zmieniłaś?

Serce waliło mi jak szalone.

– To tylko znajomy

– Nie kłam – powiedział cicho, ale stanowczo.

Chciałam zaprzeczyć, wyprzeć się wszystkiego. Zamiast tego usiadłam przy stole i ukryłam twarz w dłoniach.

– Czuję się samotna – powiedziałam drżącym głosem. – Od dawna. A ty nawet tego nie zauważyłeś.

Zapadła długa cisza.

– Czy coś między wami było? – zapytał po chwili.

To był moment, w którym mogłam jeszcze cofnąć wszystko. Jednak wiedziałam, że nawet jeśli zaprzeczę, prawda już między nami stoi.

– Tak – odpowiedziałam.

To jedno słowo przecięło nasze małżeństwo jak ostrze. Marcin wstał tak gwałtownie, że krzesło zaskrzypiało o podłogę.

– Nie wierzę – wyszeptał. – Po ośmiu latach?

Nie krzyczał. Nie zrobił sceny. Jego milczenie było gorsze niż jakiekolwiek wyrzuty. Wyszedł z mieszkania, zostawiając mnie samą w kuchni, w której jeszcze chwilę wcześniej pachniała herbata. Siedziałam tam długo, wpatrując się w drzwi. Wiedziałam, że właśnie przekroczyłam granicę, zza której nie ma łatwego powrotu.

Zrozumiałam, że to koniec

Następnego dnia Marcin nie wrócił na noc. Zostawił tylko krótką wiadomość:

„Muszę to przemyśleć”.

Patrzyłam na ekran telefonu, jakby te cztery słowa miały zaraz zmienić znaczenie. Kiedy w końcu pojawił się w mieszkaniu, był spokojny. Zbyt spokojny.

– Jutro idę do prawnika – powiedział, zdejmując płaszcz.

Nie płakał. Nie podnosił głosu. Jego opanowanie bolało bardziej niż gniew.

– To już koniec? – zapytałam.

– Ty zakończyłaś to wcześniej – odpowiedział. – Ja tylko stawiam kropkę.

Chciałam walczyć. Przez chwilę nawet otworzyłam usta, żeby powiedzieć, że to był błąd, że możemy spróbować jeszcze raz. Tylko że w głębi wiedziałam, że to nie był jeden moment słabości. To był długi proces oddalania się od siebie. Wieść szybko dotarła do mojej rodziny. Mama przyszła bez zapowiedzi.

– Jak mogłaś? – zapytała od progu. – Marcin to dobry człowiek.

– Dobry człowiek to nie to samo, co dobry mąż – odpowiedziałam cicho.

– Małżeństwo to nie zabawa. Trzeba wytrzymać trudne chwile.

– Wytrzymywałam je latami.

Pokręciła głową, jakby nie poznawała własnej córki. Brat nie odezwał się do mnie przez kilka tygodni. Ciotka wysłała długą wiadomość o wartościach i odpowiedzialności. Czułam na sobie ciężar ocen, spojrzeń, szeptów. W ich oczach byłam tą, która zniszczyła rodzinę.

Nie żałowałam

Witek był obok mnie, gdy wszystko się posypało.

– Jeśli żałujesz, odejdę – powiedział pewnego wieczoru.

– Nie żałuję – odpowiedziałam zgodnie z prawdą. – Żałuję tylko, że tak późno zrozumiałam, jak bardzo byłam nieszczęśliwa.

Rozwód przebiegł szybciej, niż się spodziewałam. Ostatni raz spotkaliśmy się w kancelarii. Podpisaliśmy dokumenty w ciszy.

– Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa – powiedział Marcin, patrząc gdzieś ponad moim ramieniem.

– Ja też ci tego życzę – odpowiedziałam.

I to było nasze pożegnanie. Przez pierwsze tygodnie po wyprowadzce budziłam się w nowym mieszkaniu z poczuciem, że coś straciłam bezpowrotnie. Bo straciłam. Osiem lat wspomnień, wspólnych planów, poczucie bezpieczeństwa. Jednak razem z tym ciężarem zniknęło też uczucie duszenia się we własnym życiu. Relacje z rodziną długo były napięte. Na rodzinnych spotkaniach czułam chłód. Nikt nie pytał wprost, ale spojrzenia mówiły wszystko. Z czasem jednak emocje opadły. Dziś wiem, że zdrada nigdy nie jest czymś prostym ani czarno-białym. Zraniłam Marcina. Tego nie da się wymazać. Tylko że równie długo raniłam samą siebie, udając, że wszystko jest w porządku.

Z Witkiem nie budowałam bajki. Mieliśmy swoje trudności, różnice, momenty zwątpienia. Jednak za każdym razem, gdy siadaliśmy przy stole, rozmawialiśmy naprawdę. Bez telefonów, bez ucieczek. Patrzył na mnie tak, jak wtedy na dziedzińcu w złotym świetle. Czasem ktoś z dalszej rodziny wciąż rzuca półgłosem: „To ta, co odeszła do innego”. Już mnie to nie paraliżuje. Wiem, kim jestem i dlaczego podjęłam taką decyzję. Nie żałuję. Bo pierwszy raz od wielu lat czuję, że żyję, a nie tylko trwam.

Lena, 38 lat

