To miał być zwykły wtorek, a okazał się dniem, w którym mój dotychczasowy świat rozpadł się na milion ostrych kawałków. Najpierw straciłam poczucie bezpieczeństwa, potem wiarę w ludzi, a na samym końcu — własną tożsamość. Uciekłam w samotność, myśląc, że już na zawsze pozostanę w cieniu własnego życia. Nie wiedziałam, że jedno przypadkowe spotkanie pośród zakurzonych półek z książkami wywróci moją codzienność do góry nogami i odda mi wszystko to, co zostało mi brutalnie odebrane.

Mój świat przestał istnieć

Nigdy nie podejrzewałam, że zdrada może mieć tak znajomą twarz. Alicja była moją powierniczką od czasów liceum. Znała każdy mój sekret, każdy lęk i każde marzenie. Karol, mój partner, z którym spędziłam pięć lat, wydawał się z kolei moim cichym portem. Planowaliśmy wspólną przyszłość, kupno małego domu za miastem, może nawet adopcję psa. Byliśmy we troje niemal nierozłączni. Wspólne wyjazdy, długie wieczory przy herbacie i planszówkach, niekończące się rozmowy o wszystkim i o niczym.

Wszystko zmieniło się pewnego deszczowego popołudnia, kiedy wróciłam do mieszkania wcześniej z powodu usterki w redakcji. Zastałam ich w salonie. Nie musieli nic mówić, atmosfera w pomieszczeniu była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Sposób, w jaki na siebie patrzyli, pośpieszne odsuwanie się od siebie na mój widok – to wszystko ułożyło się w mojej głowie w ułamku sekundy w przerażająco logiczną całość.

Zamiast przeprosin, otrzymałam od nich chłodną kalkulację. Karol stwierdził, że od dawna do siebie nie pasowaliśmy, a Alicja ze spokojem w głosie dodała, że miłość po prostu ich odnalazła i nie powinnam stawać na drodze do ich szczęścia. Jakby tego było mało, postanowili zrzucić całą winę na mnie.

W ciągu kilku dni mój świat przestał istnieć. Spakowali swoje rzeczy i wyjechali za granicę, budować swoje nowe, wspaniałe życie z dala od problemów. Zanim jednak zniknęli, Alicja zadbała o to, by odpowiednio przedstawić sytuację naszym wspólnym znajomym. Opowiedziała wszystkim, że to ja byłam osobą zaborczą, wiecznie niezadowoloną, że Karol dusił się w tym związku, a ona jedynie zaoferowała mu wsparcie, które niespodziewanie przerodziło się w uczucie. Ludzie, w których widziałam przyjaciół, odwrócili się ode mnie z dnia na dzień. Zostałam zupełnie sama, w pustym mieszkaniu, z łatką tej złej, trudnej i toksycznej.

Straciłam wiarę we własne możliwości

Miesiące, które nastąpiły po ich wyjeździe, zlały się w jedną, szarą masę. Codziennie rano zmuszałam się, by wstać z łóżka. Pracowałam jako redaktorka w lokalnej gazecie. Poprawiałam teksty o dziurach w drogach, lokalnych dożynkach i jubileuszach kół gospodyń wiejskich. Mechanicznie wyłapywałam błędy ortograficzne i poprawiałam szyk zdań, podczas gdy moje własne myśli przypominały absolutny chaos.

Po pracy wracałam do domu, zamykałam drzwi na dwa spusty i odcinałam się od świata. Moim jedynym ratunkiem stały się książki. Zawsze je kochałam, ale teraz stały się moją tarczą obronną. Czytałam po trzy, cztery powieści tygodniowo. Zagłębiałam się w fikcyjne światy, gdzie dobro zawsze ostatecznie triumfowało nad złem, a relacje międzyludzkie były proste i szczere.

W głębi serca wiedziałam, że marnuję swój potencjał w gazecie. Od lat marzyłam o tym, by zostać redaktorką beletrystyki w prawdziwym wydawnictwie. Chciałam pracować z tekstem literackim, pomagać autorom szlifować ich historie, wyłapywać subtelne niuanse i budować napięcie. Na moim komputerze, w folderze z wersjami roboczymi, od ponad miesiąca leżał napisany mail z moim CV i listem motywacyjnym, zaadresowany do jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw w kraju.

Za każdym razem, gdy najeżdżałam kursorem na przycisk wyślij, powstrzymywał mnie paraliżujący strach. Głos Karola dźwięczał mi w głowie, przypominając te wszystkie momenty, kiedy umniejszał moim ambicjom. Straciłam wiarę we własne możliwości. Uznałam, że jestem niewidzialna i taka już powinnam pozostać.

Odwróciłam się gwałtownie

Sobotnie popołudnia zazwyczaj spędzałam w małej, antykwarycznej księgarni na obrzeżach centrum. To było jedyne miejsce, w którym czułam się naprawdę bezpiecznie. Właściciel, starszy pan w okularach w drucianej oprawce, pozwalał mi przesiadywać godzinami w kąciku z literaturą piękną, nie zadając zbędnych pytań. Tego konkretnego dnia szukałam rzadkiego wydania pewnej południowoamerykańskiej powieści. Stałam na palcach, próbując dosięgnąć najwyższej półki, kiedy usłyszałam za sobą niski, spokojny głos:

— Przepraszam, czy to dzieło to realizm magiczny, czy raczej klasyczna obyczajówka?

Odwróciłam się gwałtownie, omal nie tracąc równowagi. Za mną stał mężczyzna, który wyglądał, jakby urwał się z zupełnie innej bajki, a właściwie z zupełnie innej dzielnicy. Miał na sobie idealnie skrojony, granatowy garnitur, śnieżnobiałą koszulę bez krawata i eleganckie buty, które cicho stukały o drewnianą podłogę. W tym otoczeniu, pachnącym kurzem, starym papierem i kawą, wyglądał jak przybysz z innej planety. Był przystojny w ten nienachalny, klasyczny sposób: miał ciemne, lekko falujące włosy i ciepłe, piwne oczy. Ja natomiast miałam na sobie wyciągnięty, szary sweter, dżinsy i włosy niedbale spięte w klamrę.

— To realizm magiczny — odpowiedziałam cicho, czując, że na moje policzki wpełza rumieniec. — Bardzo specyficzny, ale wciągający.

– Zatem brzmi jak coś, czego właśnie potrzebuję – uśmiechnął się lekko. – Jestem Alan. Zupełnie nie znam się na tutejszym asortymencie, wszedłem tu, żeby uciec przed deszczem.

I faktycznie, za oknem rozpętała się ulewa. Zaczęliśmy rozmawiać o książkach. Byłam zaskoczona, jak łatwo przychodzi mi składanie zdań w jego obecności. Nie oceniał mojego stroju, nie patrzył na mnie z góry, mimo swojego nieskazitelnego wyglądu. Słuchał z uwagą, zadawał trafne pytania i miał w sobie dziwny, kojący spokój.

Słuchał mnie w milczeniu

Zanim deszcz ustał, Alan zaproponował, żebyśmy przenieśli naszą dyskusję do pobliskiej kawiarni. Moim pierwszym odruchem była ucieczka. Chciałam wymyślić wymówkę, powiedzieć, że muszę wracać do domu, wycofać się do swojej bezpiecznej skorupy. Ale było w jego spojrzeniu coś tak szczerego, że zanim zdążyłam pomyśleć, skinęłam głową. Zasiedliśmy przy małym stoliku w rogu kawiarni. Ja zamówiłam dużą herbatę z malinami, on czarną kawę.

— Z ogromną pasją opowiadasz o fabule — zauważył, opierając dłonie na blacie. — Jesteś z zawodu krytykiem literackim?

— Nie, skąd — zaśmiałam się nerwowo, wpatrując się w swój kubek. — Jestem redaktorką w gazecie. Poprawiam teksty o wywozie śmieci i lokalnych przetargach.

— Brzmi jak coś, co nie daje ci radości — stwierdził bez ogródek, ale w jego głosie nie było cienia złośliwości.

— Bo nie daje — przyznałam, sama zaskoczona własną szczerością. Zwykle nie opowiadałam obcym o swoich frustracjach. – Zawsze chciałam redagować powieści. Marzyłam o pracy w wydawnictwie. Mam nawet przygotowane dokumenty, ale... chyba brakuje mi odwagi, żeby je wysłać.

— Dlaczego?

— Boję się odrzucenia — powiedziałam cicho. — Ostatnio w moim życiu sporo rzeczy poszło nie tak. Straciłam pewność siebie. Mam wrażenie, że gdziekolwiek nie pójdę, tam poniosę porażkę.

Alan słuchał mnie w milczeniu. Nie przerywał, nie rzucał pustych komunałów w stylu „będzie dobrze” czy „musisz po prostu w siebie uwierzyć”. Zamiast tego zapytał mnie o to, jak zbudowałabym napięcie w pierwszej scenie kryminału, który oboje znaliśmy. I tak po prostu, nasza rozmowa wróciła na bezpieczne, literackie tory. Spotkaliśmy się po raz kolejny tydzień później. Potem jeszcze raz. Zaczęliśmy regularnie chodzić na popołudniowe kawy i długie spacery po parku. Z każdym spotkaniem czułam, jak lód wokół mojego serca powoli topnieje. Alan fascynował mnie swoim intelektem i empatią. Nigdy nie pytał o moją przeszłość wprost, dając mi czas, bym sama zechciała mu o wszystkim opowiedzieć.

## Karty zostały odkryte

Pewnego wieczoru, gdy spacerowaliśmy wzdłuż rzeki, postanowiłam w końcu zrzucić z siebie ciężar. Opowiedziałam mu o Alicji, o Karolu, o tym, jak mnie potraktowali i jak bardzo to zniszczyło moje poczucie własnej wartości. Moje ręce drżały, gdy opisywałam puste mieszkanie i odwracających się ode mnie znajomych.

Alan zatrzymał się, stanął naprzeciwko mnie i ujął moje dłonie. Jego dotyk był ciepły i pewny.

— Zrobili ci ogromną krzywdę, ale nie zdefiniowali tego, kim jesteś — powiedział cicho, patrząc mi prosto w oczy. — Jesteś niesamowicie mądrą, utalentowaną i wartościową osobą. I wiem, że jesteś gotowa, by w końcu wysłać to CV, o którym mi wspominałaś.

— Łatwo ci mówić — westchnęłam, czując, jak w oczach stają mi łzy. — Nawet nie wiem, czy to wydawnictwo kogoś teraz szuka.

Alan uśmiechnął się w ten swój charakterystyczny, nieco tajemniczy sposób. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni swojej marynarki i wyciągnął z niej elegancką, czarną wizytówkę ze złotym tłoczeniem. Podał mi ją bez słowa.

Spojrzałam na niewielki kartonik. Widniało na nim znajome logo – to samo, do którego od tygodni próbowałam wysłać maila. Pod spodem znajdowało się imię i nazwisko: Alan, a tuż pod nim stanowisko: Właściciel / Redaktor Naczelny.

— Co to ma znaczyć? — zapytałam, czując, że tracę grunt pod nogami. — Przecież... ty jesteś właścicielem tego wydawnictwa?

— Owszem — odpowiedział, nie przestając się uśmiechać.

— Dlaczego mi nie powiedziałeś?! — Byłam całkowicie skołowana. — Spotykamy się od ponad miesiąca, opowiadałam ci o moich niespełnionych ambicjach, a ty...

– A ja chciałem poznać ciebie – przerwał mi łagodnie. – Kiedy cię spotkałem w księgarni, byłem tam służbowo, sprawdzałem ekspozycję naszych nowości. Zobaczyłem kobietę, która patrzyła na książki z taką miłością i pasją, że nie mogłem po prostu stamtąd wyjść. Słuchałem, jak analizujesz literaturę, jak dostrzegasz błędy w narracji, jak rozumiesz emocje bohaterów. Jesteś genialna. Nie powiedziałem ci kim jestem, bo chciałem, żebyś polubiła mnie za to, jakim jestem człowiekiem, a nie za to, jaką pieczątkę mam na biurku.

Milczałam, próbując przetworzyć te informacje.

— Nie zatrudnię cię z litości ani po znajomości — kontynuował Alan, robiąc krok w moją stronę. — Chcę, żebyś jutro rano wysłała to CV na oficjalny adres rekrutacyjny. Przejdziesz przez proces rekrutacji jak każdy inny. Ale jako człowiek, który zdążył cię poznać i który, szczerze mówiąc, całkowicie stracił dla ciebie głowę, mówię ci: zrób to. Bo jesteś do tego stworzona.

Jesteśmy razem

Wróciłam tego wieczoru do domu jak na skrzydłach. Po raz pierwszy od wielu miesięcy moje mieszkanie nie wydawało mi się puste i przytłaczające. Usiadłam przed komputerem, otworzyłam folder z wersjami roboczymi i bez cienia wahania wcisnęłam przycisk „wyślij”.

Kilka dni później otrzymałam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Przeprowadzał ją kierownik działu, nie Alan. Dostałam zadanie próbne – redakcję niezwykle trudnego, zawiłego tekstu. Włożyłam w to całe swoje serce, wiedzę i pasję, którą tak długo ukrywałam przed światem. Po tygodniu dostałam oficjalną odpowiedź. Przyjęli mnie.

Dziś, z perspektywy czasu, patrzę na swoje życie zupełnie inaczej. Praca w wydawnictwie okazała się spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Codziennie obcuję z literaturą, pomagam tworzyć historie, które kiedyś sama tak chętnie pochłaniałam w swojej samotni. Odbudowałam swoją pewność siebie, a ci, którzy odeszli razem z intrygą Alicji i Karola, po prostu zrobili w moim życiu miejsce dla kogoś znacznie lepszego.

Alan i ja jesteśmy razem. Nasz związek jest zbudowany na wzajemnym szacunku, szczerych rozmowach i wspólnej pasji. Kiedy rano pijemy kawę – on czarną, ja herbatę z malinami – często myślę o tym, jak przewrotny bywa los. Zdrada, która miała mnie zniszczyć i zepchnąć na margines, ostatecznie wypchnęła mnie ze strefy komfortu. Gdyby nie bolesne zakończenie mojego poprzedniego związku, nigdy nie schowałabym się w tamtej małej księgarni w deszczowe popołudnie. I nigdy nie wpadłabym na mężczyznę w idealnie skrojonym garniturze, który pomógł mi napisać zupełnie nowy rozdział mojej własnej historii.

Nadia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także:

