W moim życiu od dawna nie było już nic zwyczajnego. Mąż, któremu ufałam bezgranicznie, wyrzucił mnie ze swojego serca z dnia na dzień, zostawiając w wielkim, pustym domu. Myślałam, że nie spotka mnie już nic gorszego niż samotność i odrzucenie. Nie miałam pojęcia, że jedno pukanie do drzwi wywróci mój świat do góry nogami, a twarz, której nienawidziłam, stanie się dla mnie nagle najdroższa na świecie.

Wszystko wyglądało perfekcyjnie

Dorastałam w domu, w którym ciągle czegoś brakowało. Zazwyczaj pieniędzy, ale równie często po prostu spokoju. Dlatego kiedy poznałam Marcela, poczułam się, jakbym po latach żeglowania po wzburzonym morzu wreszcie dotarła do bezpiecznego portu. Marcel był prawnikiem. Zawsze opanowany, zawsze w świetnie skrojonym garniturze, z precyzyjnym planem na każdą godzinę swojego życia. Imponował mi tą twardą postawą, racjonalnym podejściem do każdego problemu i pewnością siebie, której mnie tak bardzo brakowało.

Ja byłam wolnym duchem, pracowałam jako ilustratorka książek, żyłam z dnia na dzień. On jawił mi się jako opoka. Byliśmy jak dwa przeciwieństwa, które w teorii powinny się uzupełniać. Nasz ślub był wydarzeniem sezonu. Rodzina Marcela zaprosiła tłumy gości, wynajęto piękną salę, a ja w swojej koronkowej sukni czułam się jak księżniczka z bajki. Patrzyłam w jego ciemne oczy i wierzyłam, że to spojrzenie będzie mi towarzyszyć do końca moich dni.

Wprowadziliśmy się do pięknego domu z dużym ogrodem, niedaleko lasu. Z zewnątrz wszystko wyglądało perfekcyjnie. Zadbany trawnik, dwa samochody na podjeździe, drogie meble. Szybko jednak okazało się, że to wszystko było jedynie piękną fasadą, za którą kryła się ogromna pustka.

Zatrzymał się w pół kroku

Nie minęły nawet cztery miesiące od ślubu, kiedy Marcel zaczął się zmieniać. Początkowo tłumaczyłam to nawałem pracy w kancelarii. Wychodził wcześnie rano, wracał późnym wieczorem. Przestał ze mną rozmawiać o czymkolwiek poza rachunkami i listą zakupów. Kiedy próbowałam go przytulić, wykręcał się zmęczeniem. Jego telefon był zawsze zablokowany, a on sam zabierał go nawet do łazienki.

Starałam się nie być podejrzliwa, ale kobieca intuicja rzadko się myli. Czułam, że tracę grunt pod nogami. Zaczęłam gorączkowo szukać winy w sobie. Może nie dbałam o dom wystarczająco dobrze? Może moje opowieści o projektach artystycznych były dla niego zbyt błahe?

Prawda wyszła na jaw w banalny sposób. Marcel zostawił pewnego ranka niezablokowany tablet na blacie w kuchni. Ekran się zaświecił, powiadamiając o nowej wiadomości. Spojrzałam w tamtą stronę i świat zawirował mi przed oczami. Tekst był krótki, jednoznaczny, od kobiety, która ewidentnie była częścią jego codzienności. Zobaczyłam wymianę zdań, w której on narzekał, że musi znów wracać do tej domowej monotonii. Czułam, jak brakuje mi tchu. Usiadłam na podłodze w kuchni, opierając się plecami o chłodne szafki, i płakałam tak długo, aż zabrakło mi łez.

Zostałam zupełnie sama

Tego samego wieczoru czekałam na niego w salonie. Nie zapaliłam światła. Kiedy wszedł, rzucił teczkę na fotel i nawet nie zauważył, że siedzę w mroku, dopóki się nie odezwałam.

— Dlaczego mi to robisz? — zapytałam cicho.

Zatrzymał się w pół kroku. Nie było w nim za grosz paniki, strachu czy poczucia winy. Po prostu zapalił lampę, spojrzał na mnie chłodnym, oceniającym wzrokiem i westchnął ciężko.

— Przeczytałaś moje wiadomości. Bardzo niedojrzałe z twojej strony.

— Niedojrzałe? — Podniosłam się, drżąc na całym ciele. — Jesteśmy cztery miesiące po ślubie! Okłamujesz mnie, zdradzasz, a teraz mówisz, że to ja jestem niedojrzała?

— Posłuchaj mnie uważnie — powiedział spokojnym, niemal znudzonym głosem. — Fascynowałaś mnie, dopóki cię nie zdobyłem. Byłaś inna, kolorowa. Ale kiedy już wzięliśmy ślub, stałaś się zwyczajna. Zrobiłaś się po prostu przeraźliwie nudna. To życie mnie dusi.

Te słowa bolały bardziej, niż wszelkie krzyki, jakie sobie wyobrażałam. Nie próbował przepraszać. Nie próbował ratować naszego związku. Poszedł do sypialni, spakował dwie duże walizki i wrócił do przedpokoju.

— Zostawię ci ten dom do czasu uregulowania spraw papierkowych — oznajmił chłodno, zakładając płaszcz. — Prawnik się z tobą skontaktuje.

Drzwi zamknęły się za nim, a ja zostałam zupełnie sama w ogromnym budynku, w którym każda rzecz przypominała mi o największej porażce mojego życia.

Wyglądał dokładnie jak mój mąż

Przez kolejne tygodnie egzystowałam jak duch. Odpisywałam na maile od klientów, robiłam niezbędne zakupy i zamykałam się w domu. Rodzina Marcela odcięła się ode mnie natychmiast, stając murem za nim, mimo jego jawnej zdrady. Moja własna rodzina mieszkała daleko, a ja wstydziłam się przyznać im, jak bardzo dałam się oszukać. Któregoś deszczowego popołudnia usłyszałam dzwonek do drzwi. Nie spodziewałam się kuriera, nikt znajomy też nie zapowiadał wizyty. Podeszłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer. Serce podeszło mi do gardła. Na ganku stał Marcel.

Poczułam nagły przypływ ogromnego gniewu. Jak on śmiał tu przychodzić po tym wszystkim? Złapałam za klamkę i otworzyłam drzwi na oścież.

— Czego tu szukasz?! — krzyknęłam, zanim zdążył otworzyć usta. — Nie masz prawa...

Zamilkłam, patrząc na mężczyznę przed sobą. Wyglądał dokładnie jak mój mąż. Ten sam wzrost, te same ciemne oczy, ten sam zarys szczęki. Ale nie miał na sobie garnituru. Ubrany był w wytartą, skórzaną kurtkę, proste dżinsy, a przez ramię miał przewieszoną starą, brezentową torbę fotograficzną. Jego włosy były nieco dłuższe, w nieładzie, a spojrzenie... Spojrzenie było zupełnie inne. Nie było w nim tego chłodnego dystansu. Była za to konsternacja.

— Przepraszam, chyba cię wystraszyłem — odezwał się, a ja cofnęłam się o krok, słysząc głos tak podobny, a jednak odmienny, łagodniejszy. — Szukam Marcela. To jego adres, prawda?

— Kim ty jesteś? — wydusiłam, opierając się o futrynę, bo kolana odmówiły mi posłuszeństwa.

— Jestem Fabian. Brat Marcela.

Mój umysł pracował na najwyższych obrotach. Brat? Marcel rzadko wspominał o rodzinie, a już na pewno nigdy nie powiedział, że ma brata, w dodatku bliźniaka. Kiedyś rzucił mimochodem, że ma krewnego, który przyniósł wstyd rodzinie, ale nigdy nie wdawał się w szczegóły.

— Marcel tu nie mieszka — powiedziałam zachrypniętym głosem. — Wyprowadził się. Zostawił mnie.

— Ciebie? — Zmarszczył brwi, przyglądając mi się uważnie. — Jesteś jego żoną?

Pokiwałam głową, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Fabian odetchnął ciężko i przetarł twarz dłonią. Wyglądał na równie zmęczonego, co zaskoczonego.

— Mogę wejść? — zapytał cicho. — Pada deszcz, a ja właśnie przyleciałem z drugiego końca Europy, żeby sprawdzić, czy mój brat wreszcie zmądrzał. Jak widać, pomyliłem się.

Zaproponowałam mu pokój gościnny

Wpuściłam go do środka, wciąż czując się jak w jakiejś absurdalnej sztuce teatralnej. Zaparzyłam herbatę. Siedzieliśmy w kuchni, a ja nie mogłam przestać na niego patrzeć. Każdy jego gest był lustrzanym odbiciem mojego męża, ale pozbawionym tej sztucznej powłoki arogancji. Fabian opowiedział mi swoją historię. Okazało się, że od lat był skonfliktowany z rodzicami. Chcieli, aby poszedł w ślady ojca, zrobił aplikację, ożenił się z dziewczyną z odpowiedniego domu, którą mu wybrali. On jednak wybrał aparat fotograficzny, podróże i niezależność. Kiedy wyjechał, rodzina całkowicie się od niego odcięła, a Marcel stanął po ich stronie.

— Wróciłem, bo dostałem świetną propozycję współpracy z jedną z galerii tutaj w kraju — tłumaczył, obracając kubek w dużych dłoniach. — Pomyślałem, że to dobra okazja, żeby zajrzeć do brata. Zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy po ślubie stał się bardziej ludzki. Widzę, że trafiłem w sam środek burzy.

Opowiedziałam mu wszystko. O szybkiej fascynacji, o hucznym ślubie, o nagłym ochłodzeniu i wreszcie o zdradzie i chłodnym pożegnaniu. Fabian słuchał mnie z niezwykłą uwagą. Nie przerywał, nie oceniał. W jego oczach widziałam prawdziwe współczucie, którego tak bardzo potrzebowałam.

— Jest mi strasznie przykro – powiedział w końcu. — Mój brat zawsze był nastawiony na cel. Kiedy coś osiągnął, szybko tracił tym zainteresowanie. Ale nie sądziłem, że posunie się do zniszczenia komuś życia z zimną krwią.

— Nie mam pojęcia, co teraz zrobię — przyznałam, chowając twarz w dłoniach.

— Na początek wypijesz herbatę — uśmiechnął się delikatnie. — A potem wymyślimy jakiś plan. Zatrzymam się na kilka dni w jakimś hotelu, ale nie zostawię cię z tym samej.

Zaproponowałam mu pokój gościnny. W domu było mnóstwo miejsca, a ja panicznie bałam się kolejnej samotnej nocy w tych ogromnych, pustych przestrzeniach. Ku mojemu uldze, zgodził się.

Spojrzałam w jego oczy

Dni mijały, a obecność Fabiana w domu działała na mnie jak balsam na ranę. Był zupełnie inny niż Marcel. Kiedy pracowałam nad swoimi ilustracjami w salonie, on siadał na podłodze z laptopem i obrabiał swoje zdjęcia, cicho nucąc pod nosem. Pomagał mi w codziennych obowiązkach, naprawił przeciekający kran, o który Marcela prosiłam przez miesiąc. Często rozmawialiśmy do późnej nocy.

Z każdym dniem widziałam w nim coraz mniej rysów mojego męża, a coraz więcej fascynującego, wrażliwego człowieka. Fabian miał niezwykły dar dostrzegania piękna w drobnych rzeczach. Pewnego dnia zabrał mnie na spacer do lasu niedaleko domu.

— Stań tam, przy tym pniu — poprosił, wyciągając aparat z torby.

— Nie lubię, jak robi mi się zdjęcia — zaprotestowałam, zasłaniając twarz dłonią. — Marcel mówił, że nie potrafię pozować.

— Marcel to kretyn — stwierdził krótko Fabian, opuszczając na chwilę aparat. — Jesteś najciekawszą osobą, jaką poznałem od bardzo dawna. I chcę uwiecznić cię dokładnie taką, jaka jesteś. Zaufaj mi.

Spojrzałam w jego oczy i po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że ktoś naprawdę mnie widzi. Nie jako trofeum, nie jako ozdobę do pięknego domu, ale jako żywego człowieka z emocjami i duszą. Spędzał ze mną każdą wolną chwilę. Szybko zorientowałam się, że czekam na jego kroki w przedpokoju, uśmiecham się do jego żartów i czuję dziwne mrowienie, gdy nasze dłonie przypadkiem się stykają.

Któregoś wieczoru, kiedy staliśmy w kuchni, a on opowiadał mi o świetle na jednej ze swoich afrykańskich wypraw, zapadła między nami długa cisza. Patrzył na mnie w sposób, który przyprawiał mnie o zawrót głowy.

— Wiesz, że nie powinienem tu dłużej zostać, prawda? — powiedział cicho, podchodząc krok bliżej. — Przez to wszystko zacząłem czuć do ciebie coś, czego brat twojego męża, w dodatku łudząco do niego podobny, czuć nie powinien.

— Nie jesteś nim — odpowiedziałam równie cicho, nie cofając się. — Jesteś wszystkim tym, o czym zawsze marzyłam, myśląc, że znalazłam to w nim.

Kiedy mnie pocałował, poczułam, jak wszystkie moje dotychczasowe lęki znikają. To nie był ostry, zaborczy pocałunek kogoś, kto chce zaznaczyć swoją własność. To była czułość, obietnica wsparcia i prawdziwe zaangażowanie.

Wyprowadziliśmy się z tamtego domu

Sprawa rozwodowa potoczyła się szybciej, niż zakładałam. Kiedy Marcel dowiedział się, że Fabian wrócił do kraju i zamieszkał w naszym dawnym domu, wywołał awanturę. Przyjechał osobiście. Widziałam, jak stają naprzeciwko siebie — dwaj identyczni mężczyźni, a jednak tak kompletnie różni. Marcel kipiał z wściekłości, urażony nie tym, że kogoś stracił, ale tym, że jego własny, rzekomo gorszy brat zajął jego miejsce.

— Zawsze musiałeś zbierać po mnie resztki — rzucił z jadem mój mąż.

— Błądzisz, bracie — odpowiedział mu spokojnie Fabian, stając przed mną i zasłaniając mnie własnym ciałem. — Zostawiłeś w tym domu największy skarb, ślepo goniąc za pustymi emocjami. Przykro mi, że jesteś tak zepsuty w środku. Nie masz tu już czego szukać.

Marcel wyszedł, trzasnąwszy drzwiami, a ja odetchnęłam z ulgą. Zrozumiałam, że zamknął się właśnie najciemniejszy rozdział mojego życia.

Wyprowadziliśmy się z tamtego domu, zostawiając za sobą złe wspomnienia. Wynajęliśmy jasne mieszkanie z dużą pracownią blisko centrum. Fabian otworzył własne studio fotograficzne, a ja zaczęłam dostawać coraz więcej zleceń. Czasami patrzę, jak rano pije kawę w rozciągniętym swetrze, uśmiechając się do swoich myśli. Mam świadomość, że przewrotny los odebrał mi złudzenia o idealnym małżeństwie tylko po to, by na gruzach mojego życia postawić prawdziwą miłość, ukrytą pod tak dobrze znajomą twarzą.

Amanda, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

