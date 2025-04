Zawsze wolałam spędzać czas z mężczyznami. Lubiłam ich bezpośredniość, praktyczne podejście do życia, szybkie podejmowanie decyzji i brak stwarzania problemów tam, gdzie ich nie ma. I chociaż sama jestem kobietą, to wiele tak zwanych babskich przypadłości od zawsze mnie denerwowało. Dlatego też w dzieciństwie biegałam po podwórku głównie z chłopakami, a w szkole średniej zdecydowanie lepiej dogadywałam się z kolegami niż koleżankami. A ponieważ studiowałam kierunek inżynierski, to w pracy także obracałam się głównie w męskim towarzystwie.

Było mi to bardzo na rękę

Wszystkich poznanych do tej pory chłopaków i mężczyzn traktowałam jak typowych kumpli. Chodziłam z nimi na piwo, śmiałam się na filmach w kinie, a nawet oglądałam mecze piłki nożnej. Lubiłam sport, a swoją znajomością tematyki zadziwiałam nawet największych kibiców. Żadnego z kolegów nie traktowałam jak swojej potencjalnej połówki. Z jednej strony jeszcze nie chciałam się z nikim wiązać, a poza tym chyba nie spotkałam na swojej drodze nikogo, kto mógłby awansować z kolegi na wybranka serca. Było mi z tym dobrze. Niektórzy z nich być może myśleli o czymś więcej, ale zapewne rezygnowali widząc, że nic z tego nie będzie. Podobnie traktowałam Maćka. Poznaliśmy się na jednej z firmowych imprez, na której obydwoje wygraliśmy rowery.

– To może teraz wybierzemy się razem na wycieczkę rowerową? – zaproponował Maciek ze śmiechem.

– Pewnie, czemu nie? – od razu się zgodziłam.

Z Maćkiem już wcześniej świetnie mi się rozmawiało i doskonale wiedziałam, że podczas takiej wyprawy tematów nam nie zabraknie.

– To wybieraj termin, a ja się dostosuję – powiedziałam.

Tak też zrobiliśmy. Umówiliśmy się na następny weekend, podczas którego zrobiliśmy mnóstwo kilometrów na dwóch kółkach. Maciek (podobnie jak ja) okazał się zapalonym cyklistą i miłośnikiem sportu. „Wreszcie mam kompana do wszelkich aktywności sportowych” – pomyślałam z radością. Nic też nie wskazywało, że znajomość mogłaby się przekształcić w coś innego. To akurat bardzo mi odpowiadało. Bardzo lubiłam Maćka, ale tylko lubiłam. Nawet nie przyszło mi do głowy, że z jego strony to może być coś więcej. Relacja z Maćkiem rozwijała się na stopie czysto koleżeńskiej. „Chyba wreszcie mam kumpla, który nie chce zaciągnąć mnie do łóżka” – myślałam. Zresztą nic nie wskazywało na to, żeby Maciek traktował mnie inaczej niż zwykłą koleżankę.

Aż któregoś razu wypalił...

– Dałabyś się zaprosić na randkę?

Spojrzałam na niego jak na ufoludka. Owszem, byliśmy po kilku drinkach, ale to nie usprawiedliwiało takiej zmiany w zachowaniu mojego najlepszego kumpla.

– No nie żartuj sobie – zaśmiałam się.

– Nie żartuję – odpowiedział.

I faktycznie wyglądał, jakby mówił całkowicie poważnie. Chyba jednak nie wyglądałam na zadowoloną z jego propozycji, bo od razu zaczął się tłumaczyć.

– Nie dziw się tak. Mam podwójne zaproszenie na wystawę sztuki współczesnej, więc postanowiłem cię zaprosić – uśmiechnął się nieśmiało.

Nie wiedziałam, co powiedzieć. Przecież na taką wystawę mogliśmy pójść jako zwykli znajomi. Wolałam nie drążyć tematu, więc odmówiłam tłumacząc się tym, że w tym terminie akurat wyjeżdżam. Potem rozmowa już się nie kleiła, więc dosyć szybko zakończyliśmy spotkanie. Od tamtej pory Maciek nie wspominał o pamiętnej rozmowie. Ja też nie. Zresztą co miałam mu powiedzieć? Tak szczerze mówiąc, to sama nie wiedziałam, co o tym myśleć. Czy Maciek naprawdę czuje do mnie coś więcej? Czy się zakochał? Czy może to jedynie żartobliwa propozycja, która zrodziła się po nadmiarze alkoholu? Te i inne pytania przelatywały mi przez głowę z prędkością karabinu maszynowego. I na żadne z nich nie znałam odpowiedzi. Próbowałam sobie przypomnieć, czy już wcześniej Maciek zachowywał się tak, jakby czuł coś do mnie. Nic takiego nie mogłam sobie przypomnieć. A może po prostu tak było mi wygodnie. Jednak starałam się go unikać.

Wolałam przeczekać tę sytuację

Nigdy nie myślałam o Maćku jako o mężczyźnie, z którym chciałabym wejść w romantyczną relację. Owszem, był przystojny, zabawny i sympatyczny. Ale przecież mówią, że serce nie sługa. A ja zdecydowanie nie byłam w nim zakochana. Wiedziałam też, że nic tego nie zmieni. Jednak chciałam, żebyśmy zostali kumplami. Ale czy to było możliwe? Obawiałam się, że jednak prawdą jest, że pomiędzy kobietą a mężczyzną przyjaźń nie jest możliwa. Długo miałam nadzieję, że Maciek też traktuję naszą relację w kategoriach koleżeńskich. Myliłam się.

– Hej, możemy porozmawiać? – zapytał mnie Maciek któregoś ranka w firmowej kuchni.

Zabrzmiało poważnie, a ja właśnie wtedy chyba zdałam sobie sprawę, że nasza przyjaźń się skończyła. Nie wiedziałam, co powiedzieć.

– Może po pracy? – zaproponowałam.

– To jesteśmy umówieni-odpowiedział. – Tylko nie zapomnij, bo to ważna sprawa.

Domyślałam się, o jaką sprawę chodzi. Jednak nic nie powiedziałam i wyszłam z kuchni bez słowa. Po pracy poszliśmy do naszego ulubionego lokalu. Jednak nie byłam głodna, Maciek chyba też nie. Widać było, że zbiera się w sobie, aby coś mi powiedzieć. W końcu wydusił to z siebie.

– Od razu powiem, że tego nie planowałem i nie chciałem, żeby tak wyszło – spojrzał na mnie i zamilkł.

– Maciek, co ty chcesz mi powiedzieć? – dłużej nie mogłam tego przeciągać.

Milczał przez dłuższy czas

– Zakochałem się w tobie.

Chyba nawet mnie to nie zdziwiło. Tak naprawdę właśnie tego się spodziewałam.

– Wiem, że od początku stawiałaś sprawę jasno – nawet nie dał mi dojść do głosu – ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu.

Miałam tego świadomość. Trochę też poczułam się winna. „Czy dawałam mu jakiekolwiek sygnały?” – to pytanie nie dawało mi spokoju.

– Nic nie powiesz? – Maciek odezwał się po dłuższej chwili.

Co miałam mu powiedzieć? Że nic do niego nie czuję?

– Rozumiem – powiedział i wstał. – Nic nie musisz mówić.

I za chwilę już go nie było.

Maciek nie odzywał się do mnie przez kilka kolejnych dni. W pracy go nie było, a osoby z jego działu powiedziały mi, że wziął zwolnienie lekarskie. Ja też nie czułam się najlepiej. Z jednej strony miałam wyrzuty sumienia, ale z drugiej wiedziałam, że nie mogę żyć wbrew sobie. Nic do Maćka nie czułam. Był świetnym kumplem, ale nic więcej. Czułam się z tym fatalnie. Tak naprawdę złamałam serce najlepszemu przyjacielowi. I nawet nie miałam się komu wyżalić, bo przecież nie miałam żadnej najbliższej przyjaciółki.

– Przecież ci mówiłam, że nie ma przyjaźni między kobietą a mężczyzną – powiedziała mi siostra, gdy ogólnie opowiedziałam jej o swojej sytuacji.

Teraz ja także o tym wiedziałam

A razem z tą wiedzą przyszła świadomość, że czekają mnie trudne decyzje. Nie wyobrażałam sobie, że mielibyśmy z Maćkiem dalej wspólnie pracować. Może z czasem jakoś poukładalibyśmy swoje relacje, ale na tę chwilę chyba nie moglibyśmy się widywać. Rozważałam nawet zmianę pracy, ale któregoś ranka zobaczyłam, jak Maciek pakuje swoje rzeczy do kartonu.

– Co ty robisz? – zapytałam zaskoczona.

– Złożyłem wypowiedzenie – usłyszałam w odpowiedzi.

– Nie wygłupiaj się – zdenerwowałam się. – Przecież uwielbiasz tę robotę i czujesz się tu jak ryba w wodzie.

– I co z tego? Nie mogę tu pracować. Nie rozumiesz tego?

– Ja odejdę – odpowiedziałam szybko.

– Daj spokój. Mam już nową pracę – powiedział.

To akurat mnie nie zdziwiło, bo Maciek był jednym z najlepszych inżynierów, jakich znałam.

– Powodzenia – powiedział jeszcze i udał się w stronę wyjścia.

– Poczekaj – zawołałam.

Podeszłam do niego.

– Czy uważasz, że, mimo wszystko, kiedyś moglibyśmy dalej się kumplować? – jeszcze zanim skończyłam to mówić, to już pożałowałam.

– Nie – odparł krótko i wyszedł.

Od tamtego czasu nie widziałam Maćka. Podobno świetnie sobie radzi w nowej pracy. Bardzo mu kibicuję. Cały czas nie mogę się pogodzić z tym, że straciłam najlepszego kumpla. Ale takie jest życie. Tęsknię za nim, ale nic nie mogę zrobić. Prawdą okazała się teza, że nie ma przyjaźni między kobietą a mężczyzną. Na przyszłość muszę o tym pamiętać.

