Od lat powtarzałam sobie, że przyjdzie jeszcze czas na mnie. Najpierw szkoła dzieci, potem ich zajęcia, problemy, pierwsze zawody miłosne, wybory studiów. W tym wszystkim moje plany odkładałam jak książkę na półkę – „na później”. Nie żałowałam. Do wczoraj. Bo wczoraj usłyszałam, że to nie poświęcenie było moją siłą, a brak ambicji – największą wadą.

Zatkało mnie

Siedzieliśmy przy niedzielnym obiedzie. Stół jak zawsze zastawiony, rosół parował w talerzach, a ja krzątałam się między kuchnią a jadalnią. Mąż przeglądał coś w telefonie, a dorosłe już dzieci wymieniały się uwagami o swoich planach.

– Mamo, wiesz, że u nas w firmie szukają kogoś do administracji? – rzuciła nagle Lena. – Mogłabyś spróbować.

Uśmiechnęłam się niepewnie.

– Ja? Daj spokój.

– No właśnie – wtrącił Kuba. – Szkoda, że nigdy nie zrobiłaś nic dla siebie. Z twoim wykształceniem mogłaś być kimś więcej.

Zamarłam z wazą w dłoni.

– Kimś więcej? – powtórzyłam cicho.

Michał westchnął, jakby temat był oczywisty.

– Dzieci mają trochę racji. Zawsze byłaś… w tle. Brak ambicji to chyba twoja największa wada.

W kuchni nagle zrobiło się duszno. Odstawiłam wazę i oparłam dłonie o blat.

– Brak ambicji? – odwróciłam się do nich. – Kiedy Lena miała zapalenie płuc przed maturą, siedziałam przy niej po nocach. Kiedy Kuba nie radził sobie z matematyką, brałam dodatkowe dyżury w sklepie, żeby opłacić korepetycje. To był brak ambicji?

Kuba wzruszył ramionami.

– Nie mówię, że to było złe, ale mogłaś robić coś więcej. Teraz nawet nie masz swojego życia.

Przez resztę obiadu mówiłam mało. Sprzątałam w ciszy, słuchając, jak śmieją się z czegoś w salonie. Poczułam się jak ktoś obcy we własnym domu.

Podjęłam decyzję

Wieczorem Michał wszedł do sypialni.

– Nie obrażaj się. Chodziło nam tylko o to, żebyś coś zmieniła.

– Zmieniła? – usiadłam na łóżku. – Przez dwadzieścia lat nie przeszkadzało ci, że jestem „w tle”.

– Bo tak było wygodnie – odpowiedział bez zastanowienia.

To jedno zdanie brzmiało szczerze aż do bólu. Tej nocy wpatrywałam się w sufit i próbowałam zrozumieć, czy rzeczywiście byłam kobietą bez ambicji. Przypomniałam sobie siebie sprzed lat – dziewczynę, która chciała otworzyć własną pracownię projektową, która rysowała po nocach i wysyłała swoje projekty na konkursy. Schowałam te szkice do pudełka, gdy zaszłam w ciążę z Leną. „Na razie” – powiedziałam wtedy. Wstałam i wyciągnęłam z szafy stare kartony. Otworzyłam jeden z nich. Kartki były pożółkłe, ale linie wciąż wyraźne. Dotknęłam ich z drżeniem.

– Może to nie brak ambicji – szepnęłam do siebie. – Może to był strach, że nie da się pogodzić wszystkiego.

Następnego dnia rano podjęłam decyzję, która miała wywrócić naszą codzienność.

Poczułam przypływ adrenaliny

Z samego rana zadzwoniłam do Magdy. Nie rozmawiałyśmy dłużej od miesięcy, ale kiedyś pracowałyśmy razem w małej pracowni projektowej. To ona zawsze powtarzała, że mam „oko do detali”.

– Marzenka? – zdziwiła się, gdy usłyszała mój głos. – Wszystko w porządku?

– Nie wiem – odpowiedziałam szczerze. – Powiedz mi… czy ty nadal współpracujesz z tą firmą od aranżacji wnętrz?

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Tak. Szukają teraz kogoś do wsparcia przy projekcie osiedla pod miastem. Dlaczego pytasz?

Ścisnęłam mocniej telefon.

– Bo chciałabym spróbować.

Kiedy wypowiedziałam te słowa, poczułam przypływ adrenaliny. Magda nie pytała o przerwę w pracy ani o to, czy dam radę. Zamiast tego powiedziała:

– Przyjedź dziś po południu. Pokażesz mi swoje szkice.

Spojrzałam na zegar. Michał był w pracy, dzieci na uczelni. W domu panowała cisza, która zwykle mnie uspokajała, a teraz wydawała się pusta. Wyjęłam z pudełka kilka najlepszych projektów, wygładziłam zagięte rogi i włożyłam do teczki.

Byłam podekscytowana

Kiedy wychodziłam, Michał akurat wrócił po zapomniane dokumenty.

– Gdzie się wybierasz? – zapytał, widząc mnie w płaszczu.

– Do Magdy. W sprawie pracy.

Uniósł brwi.

– Jakiej pracy?

– Takiej, o której zawsze marzyłam.

Przez chwilę patrzył na mnie, jakby nie dowierzał.

– Nie wygłupiaj się. To nie jest moment na eksperymenty. Mamy swoje obowiązki.

– Właśnie dlatego idę – odpowiedziałam spokojnie. – Bo przez lata były tylko „nasze obowiązki”. Teraz czas na „moje”.

Nie krzyczałam. Mówiłam cicho, ale stanowczo. To chyba go zaskoczyło najbardziej. Spotkanie z Magdą trwało dwie godziny. Oglądała moje szkice uważnie, przesuwała palcem po liniach, zadawała konkretne pytania.

– To jest dobre – powiedziała w końcu. – Masz wyczucie przestrzeni. Tego się nie zapomina.

– Ale ja nie pracowałam w zawodzie prawie dwadzieścia lat – przypomniałam.

– Umiejętności nie liczą lat jak kalendarz. Albo są, albo ich nie ma.

Pod koniec rozmowy zaproponowała, żebym przyszła na spotkanie z inwestorem jako wsparcie zespołu. Na próbę. Wracałam do domu z bijącym sercem. Dawno nie czułam takiej mieszanki lęku i ekscytacji.

Zaskoczyłam ich

Wieczorem powiedziałam o wszystkim przy kolacji.

– Dostałam szansę – zaczęłam. – Pojutrze mam spotkanie z inwestorem.

Lena spojrzała na mnie zaskoczona.

– Naprawdę?

– Tak.

Kuba odstawił widelec.

– Mamo, a kto będzie odbierał babcię z rehabilitacji? W czwartek zawsze ty jeździłaś.

Zawahałam się. Rzeczywiście, to ja organizowałam wszystko – wizyty, zakupy, rachunki.

– Możemy się podzielić – odpowiedziałam. – Babcia jest też waszą rodziną.

Michał pokręcił głową.

– To nie takie proste. Wiesz, że mamy napięty grafik.

Spojrzałam na niego długo.

– A ja przez lata nie miałam?

W jadalni zrobiło się cicho. Lena spuściła wzrok, Kuba westchnął.

– Myślałem, że jesteś zadowolona – powiedział Michał już ciszej.

– Byłam, ale to nie znaczy, że nie mogę chcieć czegoś więcej.

Tamtego wieczoru pierwszy raz nie posprzątałam od razu po kolacji. Usiadłam z herbatą przy stole i przeglądałam notatki do spotkania. Czułam na sobie ich spojrzenia, jakby nagle zobaczyli mnie w nowej roli. Nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek większego konfliktu. Bo kiedy kobieta, która latami była fundamentem cudzego komfortu, zaczyna myśleć o sobie, dom potrafi zatrząść się w posadach.

Zrobiło mi się gorąco

Na spotkanie z inwestorem poszłam z drżącymi dłońmi, ale wyprostowanymi plecami. W sali konferencyjnej pachniało świeżo paloną kawą. Magda przedstawiła mnie spokojnie, rzeczowo.

– To Marzena. Będzie nas wspierała przy koncepcji części wspólnych.

Mężczyzna w granatowej marynarce przejrzał moje szkice.

– To pani to zaprojektowała? – zapytał.

– Tak – odpowiedziałam, starając się, by głos mi nie zadrżał.

– Ma pani wyczucie proporcji. Proszę przygotować wstępną wizualizację wejścia do budynku A. Damy pani dwa tygodnie.

Dwa tygodnie. Kiedy wyszłam z budynku, miałam wrażenie, że świat wygląda ostrzej, wyraźniej. Zadzwoniłam do Michała.

– Udało się – powiedziałam. – Dostałam zadanie projektowe.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Gratuluję – odpowiedział w końcu, ale w jego głosie słyszałam napięcie.

To szybko stało się codziennością. Kiedy wieczorami siadałam przy komputerze, ktoś zawsze czegoś potrzebował. A to Lena nie mogła znaleźć dokumentów, a to Kuba prosił o pomoc przy formalnościach na uczelni.

– Mamo, możesz to zrobić teraz? – wołał z przedpokoju.

– Teraz pracuję – odpowiadałam, choć w środku ściskało mnie poczucie winy.

Któregoś dnia wróciłam wcześniej i usłyszałam rozmowę w salonie. Nie wiedzieli, że stoję w korytarzu.

– Ona się zmieniła – powiedział Kuba. – Ciągle zajęta.

– Może po prostu próbuje nadrobić to, czego wcześniej nie zrobiła – odparła Lena. – Trochę dziwnie ją widzieć taką… ambitną.

– Ambitną? – prychnął Michał. – Oby tylko nie okazało się, że to chwilowy zryw.

Zrobiło mi się gorąco. Weszłam do salonu.

– To nie jest zryw – powiedziałam spokojnie. – To jest coś, co odkładałam przez dwadzieścia lat.

Patrzyli na mnie zaskoczeni.

– I nie cofnę się tylko dlatego, że wygodniej było, gdy byłam zawsze dostępna.

Nie było krzyków. Była cisza, w której każdy musiał coś w sobie przełknąć.

Wybrałam siebie

Dwa tygodnie minęły szybko. Pracowałam nad wizualizacją po nocach, ucząc się nowych programów, poprawiając szczegóły. Kiedy zaprezentowałam projekt, inwestor wstał od stołu.

– Właśnie tak chcemy, by to wyglądało – powiedział. – Proszę przygotować pełną koncepcję. Zostaje pani z nami na stałe.

Wracałam do domu z umową w torebce. Nie czułam triumfu, raczej cichą pewność, że zrobiłam coś dla samej siebie. Wieczorem położyłam dokument na stole.

– Podpisali ze mną kontrakt – oznajmiłam.

Lena pierwsza podeszła i mnie przytuliła.

– Mamo… przepraszam. Chyba nie rozumiałam, ile z siebie oddałaś.

Kuba spuścił wzrok.

– Głupio powiedziałem wtedy o braku ambicji.

Michał długo milczał. W końcu podszedł bliżej.

– Przyzwyczaiłem się, że wszystko trzymasz w rękach. Bałem się, że jeśli się zmienisz, stracę coś, co było pewne.

– Nie stracisz – odpowiedziałam. – Ale ja też nie chcę już tracić siebie.

To nie był magiczny moment, po którym wszystko stało się proste. Nadal uczymy się dzielić obowiązki, planować, odpuszczać. Czasem ktoś westchnie, czasem ja poczuję zmęczenie. Jednak kiedy rano wychodzę z domu z teczką pod pachą, wiem jedno: nie jestem kobietą bez ambicji. Byłam kobietą, która przez lata wybierała innych. Teraz nauczyłam się wybierać także siebie. I to nie odebrało mnie rodzinie – to sprawiło, że wróciłam do niej pełniejsza.

Marzena, 57 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: