Całe życie ustępowałam mojej siostrze bliźniaczce, ale oddanie jej mężczyzny, którego kochałam, niemal złamało mi serce. Pomogłam jej go zdobyć, ukrywając własne uczucia za fasadą obojętności, aż do dnia ich uroczystych zaręczyn. Uciekłam z tamtego przyjęcia z poczuciem, że świat właśnie się skończył, zupełnie nie wiedząc, że na ciemnym, zalanym deszczem parkingu los przygotował dla mnie zupełnie nowy scenariusz.

Miałam swój mały, zamknięty świat

Będąc bliźniaczką, od najmłodszych lat żyłam w przekonaniu, że stanowimy z Ingą jedność, choć w rzeczywistości byłyśmy jak ogień i woda. Mając dwadzieścia pięć lat, wciąż dzieliłyśmy to samo mieszkanie, ale nasze światy znajdowały się na dwóch różnych orbitach. Inga była głośna, przebojowa, pracowała w agencji reklamowej i zawsze znajdowała się w centrum uwagi. Ja wolałam ciszę. Znalazłam swoje miejsce w małym, urokliwym antykwariacie w sercu miasta. Zapach starego papieru, kurzu tańczącego w promieniach słońca i skórzanych opraw dawał mi poczucie bezpieczeństwa.

Pan Antoni, starszy właściciel antykwariatu, często powtarzał, że potrafię czytać w ludziach tak samo dobrze, jak w książkach. Znał mnie od lat i wiedział, że zawsze usuwałam się w cień, gdy w pobliżu pojawiała się Inga. Jeśli obie chciałyśmy tę samą sukienkę, ja wybierałam inną. Jeśli obie miałyśmy ochotę na ten sam deser, twierdziłam, że nagle straciłam apetyt. Taka po prostu byłam. Wierzyłam, że radość siostry jest ważniejsza niż moja własna. Nie sądziłam jednak, że ten sam schemat powtórzy się w kwestii uczuć do drugiego człowieka.

Moje spokojne życie płynęło rytmem kolejnych wycenianych woluminów i naprawianych grzbietów książek. Miałam swój mały, zamknięty świat, w którym czułam się bezpiecznie. Aż do pewnego wtorkowego popołudnia, kiedy dzwonek nad drzwiami antykwariatu zadźwięczał inaczej niż zwykle.

Zatrzymała się w pół kroku

Wszedł do środka, wnosząc ze sobą zapach chłodnego wiatru i jesiennych liści. Miał dwadzieścia dziewięć lat, na imię Michał i uśmiech, który sprawiał, że czas na moment stawał w miejscu. Szukał konkretnego, pierwszego wydania książki o architekturze secesyjnej. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że łączy nas o wiele więcej niż tylko pasja do starych budynków. Rozmawialiśmy o sztuce, o podróżach, o ulubionych miejscach w naszym mieście. Z każdą minutą czułam, jak jakaś niewidzialna nić porozumienia owija się wokół nas. Po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że ktoś naprawdę mnie widzi. Nie jako cichą siostrę przebojowej dziewczyny, ale jako Julię.

Pech chciał, że dokładnie w tamtej chwili do antykwariatu wpadła Inga, niosąc dla mnie spóźnione drugie śniadanie. Zatrzymała się w pół kroku, spojrzała na Michała i w jej oczach zapalił się ten dobrze mi znany, niebezpieczny błysk. Błysk łowczyni.

— Cześć, jestem Inga — powiedziała, wyciągając do niego dłoń i obdarzając go swoim najbardziej zniewalającym uśmiechem. — A ty musisz być tym fascynującym klientem, o którym siostra pewnie zaraz by mi opowiedziała.

Michał był wyraźnie zaskoczony naszym podobieństwem, ale to energia Ingi od razu przejęła kontrolę nad sytuacją. Kiedy wyszedł, kupując ostatecznie książkę, moja siostra odwróciła się do mnie z wypiekami na twarzy.

— Jest niesamowity — szepnęła, opierając się o stary dębowy kontuar. — Julia, musisz mi pomóc go zdobyć. Przecież wiesz o nim wszystko z tej waszej uroczej pogawędki.

Nie mogłam już tego zatrzymać

I wtedy popełniłam największy błąd mojego życia. Zamiast powiedzieć prawdę, zamiast przyznać, że moje serce zabiło dla niego mocniej, po prostu skinęłam głową. Przełknęłam ciężką gulę w gardle i uśmiechnęłam się słabo.

— Jasne — skłamałam, czując, jak coś we mnie pęka. — Oczywiście, że ci pomogę.

Kolejne miesiące były dla mnie prawdziwą torturą, w której uczestniczyłam całkowicie dobrowolnie. Inga zdobyła jego numer pod pretekstem poszukiwania kolejnych książek. Kiedy szli na pierwszą randkę, to ja doradzałam jej, o czym ma rozmawiać. Podpowiadałam jej anegdoty o architekturze, tłumaczyłam, jakie znaczenie mają detale, o których on tak chętnie opowiadał. Stałam się niewidzialnym suflerem w sztuce, w której sama chciałam grać główną rolę.

Patrzyłam, jak ich relacja rozkwita. Widziałam, jak Michał patrzy na moją siostrę, jak splatają palce podczas spacerów. Inga była szczęśliwa, a ja każdego wieczoru zamykałam się w swoim pokoju i cicho szlochałam w poduszkę. Pan Antoni w antykwariacie widział moją bladość i smutek, ale nigdy nie zadawał zbędnych pytań. Po prostu parzył mi mocną herbatę malinową i podsuwał najpiękniejsze książki do naprawy, wiedząc, że skupienie na klejeniu stron przynosi mi chwilową ulgę.

Wiedziałam, że Michał ceni w Indze te cechy, które ja w niej sztucznie zaszczepiłam. Jej rzekome zaczytanie, jej nagłą pasję do starych kamienic. Ale nie mogłam już tego zatrzymać. Machina ruszyła, a ja byłam tylko trybikiem, który sam dobrowolnie zrezygnował z własnego szczęścia.

Zabrakło mi powietrza

Wszystko osiągnęło swój punkt kulminacyjny w pewien ciepły, wiosenny wieczór. Inga zaprosiła mnie na przyjęcie do ogrodu na tyłach pięknej restauracji. Oficjalnym powodem były jej awanse w pracy, ale intuicja podpowiadała mi coś zupełnie innego. Ogród tonął w świetle setek małych lampek, goście wznosili toasty owocowymi koktajlami, a w tle grała delikatna muzyka smyczkowa. Stojąc w cieniu rozłożystego kasztanowca, patrzyłam na nich. Byli tacy piękni. Kiedy Michał nagle poprosił o ciszę i stanął na środku trawnika, moje serce przestało na moment bić.

— Znalazłem w tobie wszystko, czego kiedykolwiek szukałem — powiedział, patrząc w oczy mojej siostry. — Każda nasza rozmowa, każde wspólne milczenie upewnia mnie, że jesteś tą jedyną.

Gdy ukląkł i wyciągnął aksamitne pudełeczko, tłum zamilkł. Inga zakryła usta dłońmi, a potem rzuciła mu się na szyję, krzycząc radosne potwierdzenie. Ludzie zaczęli klaskać, śmiać się, gratulować. A ja czułam, że zaraz zemdleję. Zabrakło mi powietrza. Uśmiechałam się tak mocno, że aż bolały mnie mięśnie twarzy, podeszłam złożyć im gratulacje, ale natychmiast po tym wymamrotałam coś o złym samopoczuciu i nagłym bólu głowy. Musiałam uciec.

Usłyszałam potężny pisk opon

Zostawiłam za sobą gwar przyjęcia i wyszłam na chłodną ulicę. Zaczynał padać drobny deszcz. Nie miałam parasola, ale wcale mi to nie przeszkadzało. Chciałam, żeby chłód ostudził palące mnie od środka emocje. Szłam przed siebie, nie zwracając uwagi na kierunek. Moje myśli wirowały wokół obrazu błyszczącego pierścionka na palcu siostry. To był koniec. Ostateczne zamknięcie rozdziału, który w mojej głowie i tak nie miał prawa się wydarzyć.

Łzy płynęły mi po policzkach, mieszając się z kroplami deszczu. Światła latarni i witryn sklepowych zlewały się w jedną, niewyraźną plamę. Byłam tak pogrążona w rozpaczy, że kompletnie przestałam zwracać uwagę na otoczenie. Weszłam na duży, słabo oświetlony parking przy zamkniętym już centrum handlowym, zamierzając skrócić sobie drogę do domu.

Zrobiłam krok. Potem drugi. Nagle z mroku wyłoniły się dwa jaskrawe reflektory. Oślepiły mnie całkowicie. Usłyszałam potężny pisk opon, dźwięk trącego o mokry asfalt bieżnika. Zamarłam. Czas dosłownie się zatrzymał. Nie mogłam wykonać żadnego ruchu, stałam jak sparaliżowana, wpatrzona w maskę ciemnego samochodu, która zatrzymała się zaledwie centymetry od moich nóg.

Uśmiechnęłam się

Zamknęłam oczy, spodziewając się najgorszego. Spodziewałam się, że zaraz usłyszę krzyk rozwścieczonego kierowcy. Drżałam na całym ciele, a moje serce uderzało o żebra z siłą młota pneumatycznego. Usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi. Ktoś podszedł do mnie szybkim krokiem.

— Nic ci nie jest?! — Usłyszałam głęboki, męski głos. Nie było w nim złości, ani cienia irytacji. Była w nim czysta, autentyczna troska.

Powoli otworzyłam oczy i przetarłam mokrą od deszczu twarz. Stał przede mną mężczyzna. Miał ciemne, lekko kręcone włosy, na które spadały krople deszczu, i najbardziej niezwykłe, brązowe oczy, jakie kiedykolwiek widziałam. Miał na sobie prosty, wełniany płaszcz. Patrzył na mnie z takim skupieniem, że nagle cały świat wokół przestał istnieć. Nie było parkingu, nie było ulewy, nie było echa przyjęcia zaręczynowego mojej siostry.

— Ja... przepraszam — wydukałam, czując, jak uginają się pode mną nogi. — Nie patrzyłam, gdzie idę. To moja wina. Przepraszam.

Mężczyzna wyciągnął dłoń i delikatnie złapał mnie za łokieć, widząc, że tracę równowagę. Jego dotyk był ciepły i pewny.

— Oddychaj spokojnie. Nic się nie stało. Zdążyłem wyhamować — powiedział miękko. — Jesteś cała przemarznięta i roztrzęsiona. Mam na imię Fabian. Pozwól, że podwiozę cię do domu. W takim stanie nie powinnaś sama chodzić po nocy.

Przez chwilę wahałam się, ale w jego postawie było coś tak niezwykle uspokajającego, że po prostu skinęłam głową. Kiedy usiadłam w ciepłym wnętrzu samochodu, Fabian podał mi z tylnego siedzenia czysty, suchy koc. Podałam mu swój adres, a on ruszył powoli, nie zadając żadnych niewygodnych pytań. W samochodzie panowała cisza, ale nie była ona krępująca. Była lecząca. Z każdym kilometrem, patrząc na jego profil w półmroku kabiny, czułam coś dziwnego. Jakby ogromny ciężar, który nosiłam na klatce piersiowej od miesięcy, zaczął nagle pękać. Fabian co jakiś czas zerkał na mnie, sprawdzając, czy wszystko w porządku, a za każdym razem, gdy nasze spojrzenia się spotykały, czułam przyjemny dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa.

Kiedy podjechaliśmy pod mój blok, zgasił silnik. Odwrócił się do mnie z delikatnym uśmiechem.

— Wygląda na to, że oboje mieliśmy dzisiaj dużo szczęścia — powiedział cicho.

— Ja z pewnością — odpowiedziałam, oddając mu koc. Moje dłonie przez przypadek musnęły jego palce, a ja znów poczułam ten niesamowity prąd. — Dziękuję za pomoc, Fabianie. I za uratowanie życia.

— Jeśli masz ochotę upewnić się, że naprawdę potrafię bezpiecznie prowadzić, chętnie zabiorę cię jutro na gorącą czekoladę. W świetle dnia — zaproponował, a w jego oczach tańczyły radosne iskry.

Uśmiechnęłam się. To był pierwszy prawdziwy, szczery uśmiech, jaki zagościł na mojej twarzy od bardzo dawna. Pomyślałam o Indze i Michale. O tym, co zostawiłam za sobą na tym eleganckim przyjęciu. Czułam smutek, ale wiedziałam, że to już przeszłość. W tamtej krótkiej chwili, na ciemnym, deszczowym parkingu, zrozumiałam coś fundamentalnego. Moje serce wcale nie umarło. Czekało po prostu na kogoś, kto potraktuje je z czułością i nie pozwoli mi dłużej chować się w cudzym cieniu.

— Z przyjemnością — odpowiedziałam, wychodząc w noc, która nagle przestała być straszna, a stała się początkiem wszystkiego, co dobre.

Julia, 25 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

