„Zatrudniłem się jako taksówkarz, bo liczyłem na łatwy zarobek. Z tego, co zarobiłem, nie starczy mi na parówki”

„Miałem ochotę go zwyzywać. Sam od jakiegoś czasu przecież zwracał się do mnie z kompletnym brakiem szacunku. Postanowiłem nie reagować, odebrać swoje pieniądze i nie oglądać go już nigdy więcej na oczy”.