Pracowałem w biurze projektowym od niespełna trzech lat. Zaczynałem jako młodszy asystent, szkicując detale, na które nikt nie zwracał większej uwagi. Z czasem dostawałem coraz poważniejsze zadania, aż w końcu przydzielono mnie do zespołu głównego. Naszą dyrektorką była Sylwia. Wymagająca, zawsze perfekcyjnie przygotowana. Budziła powszechny szacunek, a zarazem dystans. Dla mnie była po prostu szefową, aż do momentu, gdy rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją nowoczesnego centrum kultury.

Zostawaliśmy po godzinach

Przestronne biuro, zazwyczaj tętniące życiem i szumem rozmów, po osiemnastej pustoszało. Zostawaliśmy tylko my, rozłożone na wielkich stołach plany i stygnąca kawa. Sylwia z każdym dniem zrzucała maskę nieprzystępnej dyrektorki. Opowiadała o swoich inspiracjach, o miastach, które odwiedziła, a w końcu o poczuciu samotności, które towarzyszyło jej na tym stanowisku.

– Czasami mam wrażenie, że ludzie widzą we mnie tylko stanowisko i tabelki w Excelu – powiedziała pewnego wieczoru. – Brakuje mi kogoś, z kim mogłabym po prostu porozmawiać o niczym.

– Zawsze możesz porozmawiać ze mną – odpowiedziałem szybciej, niż zdążyłem to przemyśleć.

Odwróciła się w moją stronę i uśmiechnęła w sposób, którego nigdy wcześniej u niej nie widziałem. To był ten moment. Iskra, która przeskoczyła między nami. Zaczęliśmy się spotykać poza biurem. Najpierw pod pretekstem omawiania projektów, potem już zupełnie otwarcie, choć nadal w tajemnicy przed resztą firmy.

Ukrywaliśmy naszą relację

Starałem się zachowywać pełen profesjonalizm w pracy, ale pewnych rzeczy nie da się ukryć. Wymowne spojrzenia, uśmiechy rzucane ukradkiem podczas zebrań, fakt, że nasze urlopy magicznie zaczęły się pokrywać. Zespół nie był ślepy. Pierwszy ostrzegł mnie Kamil, mój najlepszy przyjaciel, a zarazem kolega z biurka obok. Znaliśmy się jeszcze z czasów studiów i ufałem mu jak nikomu innemu.

– Widzę, co się dzieje, stary – powiedział cicho pewnego dnia, gdy staliśmy przy ekspresie do kawy. – Uważaj, to się źle skończy.

– Przesadzasz – odparłem, starając się brzmieć obojętnie. – Jesteśmy dorośli, potrafimy oddzielić pracę od życia prywatnego. Nic nam nie grozi.

– Czyżby? – Kamil nie krył sceptycyzmu. – A co zrobisz, jak przyjdzie okres ocen pracowniczych? Albo kiedy projekt nie wypali? Ona jest twoją przełożoną. Zawsze będzie miała nad tobą władzę, a ludzie w biurze już gadają. Mówią, że dostajesz lepsze zadania tylko dlatego, że masz chody u dyrekcji.

Poczułem złość, bo to było niesprawiedliwe.

Przyprowadziłem Sylwię do domu

Problem narastał nie tylko w pracy. Postanowiłem, że czas przestać ukrywać Sylwię przed światem i zaprosiłem ją na niedzielny obiad do moich rodziców. Miałem nadzieję, że kiedy poznają ją osobiście, zobaczą to, co ja – wspaniałą, inteligentną i troskliwą kobietę. Niestety, rzeczywistość okazała się bolesna.

Moi rodzice byli tradycjonalistami. Ojciec całe życie pracował w jednym zakładzie, a matka zajmowała się domem. Kiedy usiedliśmy przy stole, napięcie było ogromne. Sylwia starała się być miła, chwaliła jedzenie, opowiadała o naszych wspólnych wyjazdach za miasto, ale moja matka odpowiadała zdawkowo, wpatrując się w nią z chłodną rezerwą.

Po obiedzie, gdy Sylwia poszła do salonu obejrzeć kolekcję płyt ojca, matka odciągnęła mnie do kuchni.

– Synu, powiedz mi, co ty właściwie robisz? – zapytała, energicznie wycierając naczynia. – Przecież ona jest twoją dyrektorką. Związek z kimś takim nie przyniesie ci nic dobrego.

– Mamo, kocham ją – odpowiedziałem, czując rosnącą irytację. – Praca to tylko jedno miejsce. Poza nią jesteśmy zwykłą parą.

– Życie to nie film – westchnęła ciężko matka. – Kiedy przyjdą kłopoty, ona wybierze swoją karierę, nie ciebie.

Byłem zły na rodziców za to, że nie potrafią mnie wesprzeć, i zły na przyjaciół za ich ciągłe podejrzenia. Postanowiłem jednak udowodnić im wszystkim, że się mylą. Że nasza miłość przetrwa to wszystko.

To był test dla nas

Prawdziwy test dla naszego związku nadszedł niespodziewanie. Zbliżał się termin oddania kluczowego etapu projektu centrum kultury. Atmosfera w biurze była niezwykle gęsta. Pracowaliśmy pod ogromną presją czasu, a klient z dnia na dzień wprowadzał nowe, absurdalne poprawki. Ze zmęczenia przeoczyłem ważny detal. Przesłałem gotowy dokument do akceptacji, a Sylwia, ufając mi bezgranicznie, podpisała go bez szczegółowej weryfikacji.

Dwa dni później klient wezwał nas na pilne spotkanie. Błąd kosztował sporo pieniędzy i wymusił zmianę całego harmonogramu prac. Klient nie szczędził słów krytyki, grożąc zerwaniem kontraktu.

W sali konferencyjnej zapadła grobowa cisza. Spojrzałem na Sylwię, szukając w jej oczach wsparcia. Liczyłem, że weźmie część winy na siebie, że jako zespół znajdziemy rozwiązanie. Zamiast tego zobaczyłem chłodną, opanowaną dyrektorkę, która natychmiast przyjęła pozycję obronną.

– Zapewniam pana, że wyciągniemy odpowiednie konsekwencje wobec osoby odpowiedzialnej za ten rażący błąd – powiedziała Sylwia, nie zaszczycając mnie nawet spojrzeniem. – Zespół zostanie natychmiast przeorganizowany, a wady naprawione na koszt naszej pracowni.

Poczułem się, jakby ktoś uderzył mnie prosto w twarz. Rozumiałem, że musiała ratować sytuację i pozycję firmy, ale sposób, w jaki mnie odcięła, był niezwykle bolesny. Kiedy wróciliśmy do biura, wezwała mnie do swojego gabinetu. Zamknęła drzwi, ale nie opuściła rolet.

– Jak mogłeś być tak nieostrożny? – zaczęła podniesionym głosem. – Naraziłeś na szwank reputację całego działu i moją pozycję!

– Byliśmy przemęczeni, pracowaliśmy do nocy – próbowałem się bronić. – Przecież widziałaś te dokumenty. Podpisałaś je.

– Jestem dyrektorem, mam na głowie dziesiątki takich projektów! – przerwała mi ostro. – To było twoje zadanie. Zawiodłeś mnie, jako pracownik i jako...

Urwała, ale to jedno zdanie wystarczyło. W jednej chwili cała iluzja naszego równego partnerstwa rozsypała się w drobny mak. Widziałem przed sobą nie ukochaną kobietę, ale wściekłą przełożoną, która chroni swoją posadę.

Ten związek nie miał szans

Przez kolejne dni unikałem jej jak ognia. W biurze panowała atmosfera wyczekiwania. Wszyscy widzieli moje odsunięcie od projektu i szeptali po kątach. Kamil nie musiał nic mówić, jego spojrzenie mówiło wszystko. Było mi wstyd. Pewnego wieczoru, gdy biuro opustoszało, podszedłem do biurka Sylwii. Czekała na mnie. Próbowała chwycić mnie za dłoń, ale cofnąłem ramię.

– Musimy porozmawiać o tym, co dalej – zaczęła miękko, próbując przywrócić nasz prywatny ton. – Wiesz, że w pracy muszę dbać o dyscyplinę. To nie zmienia tego, co do ciebie czuję.

– Zmienia wszystko – odpowiedziałem spokojnie. – Nigdy nie będziemy na równi. Za każdym razem, gdy coś pójdzie nie tak, przypomnisz mi, gdzie jest moje miejsce w hierarchii. Moja matka miała rację. Kamil też. Zawsze będę tylko asystentem, którego można poświęcić dla dobra firmy.

Wręczyłem jej przygotowaną wcześniej kopertę. To było moje wypowiedzenie. Zrezygnowałem z pracy, którą lubiłem, i z kobiety, którą szczerze kochałem.

Rafał, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

