Zawsze marzyłam o życiu na wsi. Kiedy poznałam Seweryna, przystojnego rolnika, wydawało się, że los w końcu się do mnie uśmiechnął. Roztaczał przede mną wizję idyllicznego życia – wspólna praca w gospodarstwie, spokojne dni w otoczeniu pięknych krajobrazów, harmonia i prostota. Szybko jednak okazało się, że życie na wsi jest inne, niż sobie wyobrażałam.

Reklama

To było jak spełnienie marzeń

Przeprowadzka na wieś wydawała się początkiem spełnienia moich marzeń. Seweryn i ja zamieszkaliśmy w jego starym, ale przytulnym domu, otoczonym polami i lasami. Pierwsze dni były pełne ekscytacji – budziłam się rano z dźwiękiem śpiewu ptaków, a powietrze miało zapach ziemi i świeżo skoszonej trawy. Wydawało się, że moje marzenie o spokojnym życiu na wsi się spełniło.

Jednak szybko okazało się, że sielanka była tylko pozorem. Seweryn od pierwszych dni wymagał ode mnie pełnego zaangażowania w pracę na gospodarstwie. Od świtu do zmierzchu pracowałam przy zwierzętach, w polu, w domu. Wszystko było na mojej głowie. Codzienność stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Moje dni wypełniała monotonna praca, a na odpoczynek nie było miejsca. Seweryn stawał się coraz bardziej surowy i nieustępliwy, traktując mnie jak jedną z pracujących na gospodarstwie, a nie jak partnerkę.

W miarę upływu czasu zaczął do mnie docierać fakt, że obietnice Seweryna o wspólnym, harmonijnym życiu były tylko pustymi słowami. Zamiast spokojnego życia, trafiłam do miejsca, gdzie praca nie miała końca, a Seweryn nie okazywał mi ani wsparcia, ani zrozumienia.

Byłam tym wszystkim zmęczona

Z każdym kolejnym dniem coraz bardziej odczuwałam, jak życie na wsi różni się od tego, co sobie wyobrażałam. Praca w gospodarstwie była ciężka i niekończąca się, a Seweryn, zamiast mi pomagać, stawiał coraz wyższe wymagania. Oczekiwał, że będę pracować równie ciężko jak on, nie zważając na to, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z takim trybem życia.

Próbowałam z nim rozmawiać, tłumacząc, że potrzebuję więcej czasu, żeby się przystosować, że to wszystko mnie przytłacza. Ale on nie chciał słuchać. Każdą moją skargę zbywał, mówiąc, że życie na wsi nie jest dla mięczaków, że muszę być silna, jeśli chcę z nim być. Zaczęłam czuć się coraz bardziej osamotniona, odcięta od świata, który znałam. Brakowało mi przyjaciół, rozmów, a przede wszystkim wsparcia, które kiedyś miałam w nadmiarze.

Zamiast wymarzonego spokojnego życia, trafiłam do codzienności pełnej wyrzeczeń i samotności. Seweryn nie traktował mnie jak partnerki, ale jak dodatkową siłę roboczą. Dni, które miały być pełne harmonii, stały się ciężarem, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy moje marzenie o życiu na wsi było jedynie iluzją.

Chciałam się uwolnić

Z każdym dniem czułam, że jestem coraz bardziej zagubiona i przytłoczona życiem, które prowadziłam. Seweryn stawał się coraz bardziej wymagający, a moje próby rozmowy z nim nie przynosiły żadnych rezultatów. Zamiast wsparcia, słyszałam tylko, że muszę się przystosować, że życie na wsi wymaga poświęceń. Czułam się jak więzień we własnym domu, odcięta od rodziny i przyjaciół.

W końcu nie wytrzymałam. Skontaktowałam się z Martą, moją przyjaciółką mieszkającą w mieście, i opowiedziałam jej o swoim koszmarze. Była przerażona tym, co usłyszała. Natychmiast zaczęła mnie przekonywać, żebym wróciła do miasta, gdzie mogłabym zacząć wszystko od nowa. Obiecała mi pomoc w zorganizowaniu ucieczki, jeśli tylko zdecyduję się na ten krok.

Z jednej strony bałam się reakcji Seweryna, a z drugiej strony czułam, że nie mam innego wyjścia. Coraz bardziej skłaniałam się ku temu, by uciec. Zaczęłam potajemnie planować, jak to zrobić, nie wzbudzając podejrzeń Seweryna. Martwiłam się, co będzie dalej, jak poradzę sobie sama, ale wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w tej pułapce.

Podjęcie decyzji o ucieczce wydawało się być jedynym wyjściem, które mogło przywrócić mi poczucie kontroli nad własnym życiem.

Miałam wyrzuty sumienia

Mimo że planowałam ucieczkę, wciąż zmagałam się z poczuciem winy. Seweryn może i był surowy, ale przecież opuściłbym go w trudnym momencie. Myślałam o obietnicach, które złożyliśmy sobie podczas ślubu, o tym, że przysięgałam być przy nim na dobre i na złe. Jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Moje życie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Seweryn coraz częściej wybuchał złością, kontrolował mnie, krytykował, a ja czułam, że powoli tracę siebie.

Pewnego dnia, kiedy Seweryn wyjechał na kilka godzin, odwiedził mnie Stanisław, starszy sąsiad. Zauważył, że coś jest nie tak, i w rozmowie ze mną starał się wybadać, co się dzieje. W końcu nie wytrzymałam i opowiedziałam mu o tym, jak się czuję. Staszek słuchał uważnie, a potem powiedział mi coś, co na długo utkwiło mi w pamięci:

– Dziewczyno, widzę, że cierpisz. Seweryn to niełatwy człowiek, ale ty masz prawo do szczęścia. Nie możesz marnować swojego życia na kogoś, kto cię nie szanuje.

Jego słowa były dla mnie jak zimny prysznic. Zrozumiałam, że niezależnie od tego, jakie były moje zobowiązania wobec Seweryna, musiałam pomyśleć o sobie. Stanisław przypomniał mi, że mam jedno życie i że to ja decyduję o tym, jak chcę je przeżyć.

Tego wieczoru, gdy Seweryn wrócił, czułam, że nie mogę już dłużej tego znieść. W głowie rozgrywała się walka – zostać z poczucia obowiązku, czy uciec i zacząć wszystko od nowa? Wiedziałam, że cokolwiek zdecyduję, moje życie już nigdy nie będzie takie samo.

Życie mam tylko jedno

Ostatecznie podjęłam decyzję – muszę odejść. Wiedziałam, że to jedyna szansa na odzyskanie siebie, nawet jeśli oznaczało to ogromne ryzyko. Gdy Seweryn wyjechał na kilka dni w interesach, zdecydowałam, że to najlepszy moment na ucieczkę. Wiedziałam, że kiedy wróci, może być za późno, by cokolwiek zmienić.

Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy do małej walizki, starając się, by nie wzbudzić podejrzeń sąsiadów. Serce waliło mi jak młot, ale wiedziałam, że to teraz albo nigdy. Z pomocą Stanisława, który pożyczył mi pieniądze na bilet, oraz Marty, która czekała na mnie w moim mieście, udało mi się opuścić gospodarstwo.

Wsiadając do pociągu, czułam mieszaninę ulgi i strachu. Ulgi, bo wiedziałam, że właśnie odzyskuję wolność, ale też strachu, bo nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość. Gdy pociąg ruszył, spojrzałam przez okno na oddalające się pola i łąki, które miały być moim azylem, a stały się więzieniem. Teraz wiedziałam, że dokonałam właściwego wyboru.

Po powrocie do miasta musiałam zmierzyć się z nową rzeczywistością. Czekało mnie odbudowywanie życia od podstaw – znalezienie pracy, mieszkania, nawiązanie kontaktu z przyjaciółmi. Czułam, że poniosłam porażkę, ale jednocześnie byłam dumna z tego, że znalazłam w sobie siłę, by uwolnić się z toksycznej relacji.

Marta i Stanisław okazali się niezastąpionym wsparciem. Dzięki nim powoli zaczęłam odzyskiwać pewność siebie. Wiedziałam, że czeka mnie jeszcze wiele wyzwań, ale teraz czułam, że jestem w stanie im sprostać. Zrozumiałam, że wolność i szczęście nie zależą od miejsca, w którym się znajdujemy, ale od ludzi, którzy są przy nas, i od decyzji, które podejmujemy.

Z czasem zaczęłam myśleć o przyszłości – o tym, czego naprawdę chcę od życia i jak mogę to osiągnąć na własnych warunkach. Wiedziałam, że nigdy nie zapomnę tego, co przeżyłam, ale teraz czułam, że mogę patrzeć w przyszłość z nadzieją. Marta była przy mnie na każdym kroku, przypominając mi, że zawsze mam prawo wybierać to, co dla mnie najlepsze.

Ostatecznie zrozumiałam, że to, co wydawało się porażką, było w rzeczywistości początkiem nowego, lepszego życia. Nauczyłam się, że warto słuchać swojego wnętrza i nie bać się podążać własną drogą. Dziś wiem, że wolność, którą zdobyłam, jest bezcenna, a życie, które zbudowałam na nowo, jest pełne nadziei i prawdziwego szczęścia.

Olga, 29 lat

Reklama

Czytaj także:

„Zrobiłam sobie urlop od rodziny i wyjechałam bez słowa. Mam dość podstawiania tym darmozjadom wszystkiego pod nos”

„Romantyczne wakacje z mężem skończyły się na cmentarzu. Z urlopu zamiast z magnesem wróciłam z urną”

„Mój syn związał się z taką dętką umysłową, że aż mi wstyd. Nie przyznam się koleżankom, czym ona się zajmuje w pracy”