Myślałam, że takie rzeczy zdarzają się tylko w obyczajowych powieściach. Rozdarcie między dwójką mężczyzn, którzy na dodatek są braćmi, wykańczało mnie emocjonalnie i odbierało radość życia. Grałam na dwa fronty, oszukując przede wszystkim samą siebie, aż jeden przypadkowo usłyszany dialog brutalnie obnażył prawdę i pokazał mi, który z nich naprawdę zasługuje na moje serce.

Czułam się przy nim doceniana

Prowadzę niewielką pracownię projektowania zieleni. Kocham swoją pracę, bo rośliny nigdy nie oszukują, a to, ile wysiłku włożysz w ich pielęgnację, zawsze wraca w postaci pięknych liści i kwiatów. Z ludźmi bywa zupełnie inaczej, o czym miałam się wkrótce boleśnie przekonać. Kamil pojawił się w mojej pracowni w pewien deszczowy wtorek. Od progu roztaczał wokół aurę pewności siebie i sukcesu. Miał nienagannie skrojony płaszcz, błyskotliwe spojrzenie i uśmiech, który potrafił rozbroić największego mruka. Potrzebował kogoś, kto zaprojektuje rozległy ogród zimowy w jego nowo zakupionym, przeszklonym domu na obrzeżach miasta.

Szybko złapaliśmy wspólny język. Spotkania zawodowe niepostrzeżenie zamieniły się w długie dyskusje przy wyśmienitej herbacie w modnych kawiarniach. Kamil potrafił fascynująco opowiadać o sztuce, architekturze i swoich podróżach po świecie. Czułam się przy nim doceniana i ważna. Był szarmancki, zawsze pamiętał o najdrobniejszych detalach z naszych rozmów, a jego komplementy sprawiały, że na mojej twarzy wykwitały rumieńce. Zaczęłam łapać się na tym, że czekam na każdą wiadomość od niego, a moje serce bije szybciej, gdy widzę jego imię na ekranie telefonu.

Nie musiałam niczego udawać

Tydzień po tym, jak zaakceptował wstępny projekt oranżerii, Kamil zaprosił mnie na teren budowy. Właśnie tam poznałam Dawida.

— To mój młodszy brat — powiedział Kamil, wskazując na mężczyznę w roboczych spodniach, który właśnie szlifował masywną, dębową belkę. — Jest stolarzem artystycznym. Zrobi dla nas wszystkie drewniane konstrukcje i pergole, które zaprojektowałaś.

Dawid podniósł wzrok, przetarł czoło wierzchem dłoni i nieśmiało się uśmiechnął. Był zupełnym przeciwieństwem starszego brata. Nie miał w sobie tej wyuczonej elegancji, a jego włosy były lekko oprószone drewnianym pyłem. Kiedy jednak podał mi dłoń na powitanie, poczułam bijące od niego niesamowite ciepło i spokój. Jego oczy były mądre, przenikliwe i pozbawione cienia jakiejkolwiek pozy.

Nasza współpraca przy budowie oranżerii wymagała częstych konsultacji. Dawid dzwonił do mnie, by dopytać o nośność drewnianych podpór pod pnącza, a ja przyjeżdżałam do jego warsztatu, by sprawdzić odcienie bejcy. W przeciwieństwie do Kamila, Dawid rzadko mówił o sobie. Wolał słuchać. Często przesiadywaliśmy na drewnianych skrzyniach w jego pracowni, jedząc kanapki i rozmawiając o naturze, marzeniach i prostych rzeczach, które dają nam radość. Przy nim nie musiałam niczego udawać, nie musiałam być błyskotliwa ani uważać na słowa. Mogłam po prostu być sobą. Zaczęłam dostrzegać w nim kogoś niezwykle autentycznego, kogoś, kto z ogromną pasją i delikatnością traktuje świat.

Czułam się koszmarnie

To był moment, w którym zrozumiałam, że wpadłam w emocjonalne sidła. Moje serce rozdarło się na dwie nierówne części. Z jednej strony był Kamil. Starszy, pewny siebie, dający obietnicę życia pełnego wrażeń i wyrafinowania. Nasze spotkania stawały się coraz bardziej osobiste. Chodziliśmy na wystawy do galerii sztuki, spacerowaliśmy po najpiękniejszych parkach w mieście, a on zawsze trzymał mnie za rękę, sprawiając, że czułam się jak główna bohaterka filmu.

Z drugiej strony był Dawid. Spędzałam z nim czas głównie przy pracy, ale te chwile były tak naładowane subtelną energią, że nie mogłam o nim przestać myśleć. Kiedyś, gdy mierzyliśmy odległość między donicami w ogrodzie zimowym, nasze dłonie przypadkowo się splotły. Dawid nie cofnął swojej. Spojrzeliśmy na siebie, a w powietrzu zawisło niewypowiedziane napięcie, które przyprawiło mnie o drżenie rąk.

Czułam się koszmarnie. Wracałam wieczorami do swojego mieszkania i płakałam z bezsilności. Jak mogłam pozwolić na to, by zakochać się w dwóch braciach? Wiedziałam, że to nieetyczne, że muszę podjąć decyzję, zanim raniąc jednego z nich, stracę obu. Jednak każdy z nich wypełniał inną pustkę w moim sercu. Kamil dawał mi skrzydła, a Dawid był moim bezpiecznym portem. Zwlekałam z wyborem, próbując odsunąć od siebie tę decyzję o kolejny dzień, kolejny tydzień.

Serce podeszło mi do gardła

Pewnego chłodnego, czwartkowego popołudnia postanowiłam ostatecznie rozmówić się z Kamilem. Miałam gotowy finałowy kosztorys roślin, ale tak naprawdę chciałam powiedzieć mu o moich rozterkach, wyznać, że ta sytuacja mnie przerasta. Może miałam cichą nadzieję, że jego reakcja pomoże mi wreszcie podjąć właściwą decyzję. Pojechałam do jego nowego domu. Samochodu nie było na podjeździe, ale drzwi wejściowe były uchylone, a w środku paliło się światło. Pomyślałam, że może Dawid kończy montaż drewnianych listew. Podeszłam cicho, chcąc zrobić mu niespodziankę i powitać go radosnym okrzykiem. Zanim jednak weszłam do głównego holu, usłyszałam dobiegające z salonu głosy. To byli obaj bracia.

Zatrzymałam się w korytarzu, nie chcąc im przerywać. Ton ich rozmowy był napięty, wręcz wrogi.

— Musisz z tym skończyć, Kamil — usłyszałam twardy, stanowczy głos Dawida, którego nigdy wcześniej u niego nie słyszałam. — Nie możesz jej dłużej zwodzić. To jest nie w porządku.

— O czym ty mówisz, braciszku? –—Ton Kamila był lekceważący, wręcz rozbawiony. — O jakiej znowu krzywdzie? Spędzamy miło czas, projektuje mi rośliny, wszyscy są zadowoleni.

— Wszyscy? — Dawid podniósł głos. — Naprawdę myślisz, że ona wie, na czym stoi? Dlaczego nie powiesz jej prawdy?

— Niby jakiej prawdy? — Kamil zaśmiał się krótko.

— Że za cztery miesiące bierzesz ślub z Alicją! — wykrzyczał Dawid. — Że ten dom jest dla was, że Alicja wraca ze stażu za granicą za dwa tygodnie i zaczną się wybory mebli. Ta dziewczyna jest dla ciebie odskocznią, chwilą rozrywki przed statecznym życiem. A ona ci wierzy!

Zastygłam. Serce podeszło mi do gardła, a nogi zrobiły się miękkie jak z waty. Oparłam się dłonią o zimną ścianę korytarza, łapiąc z trudem powietrze. Narzeczona? Ślub za cztery miesiące?

— Nie wtrącaj się w moje sprawy, Dawid — odpowiedział chłodno Kamil. — Zuzanna to mądra dziewczyna, niczego jej nie obiecywałem. To tylko luźna znajomość, trochę flirtu, żeby umilić sobie ten nudny remont. Poza tym, z tego co widzę, ty też masz na nią chrapkę, tylko brakuje ci odwagi, żeby cokolwiek zrobić.

— Bo ją szanuję — odpowiedział natychmiast Dawid, a w jego głosie brzmiała niezwykła powaga. — Zależy mi na niej na tyle, by nie robić z niej kukiełki w twoim chorym teatrzyku. Jeśli ty jej nie powiesz o Alicji, ja to zrobię.

Odsunęłam się od niego z obrzydzeniem

Nie mogłam słuchać tego ani sekundy dłużej. Zrobiłam krok do przodu i stanęłam w progu obszernego salonu. Obaj mężczyźni zamarli na mój widok. Kamil zbladł, ale po chwili na jego twarz wrócił ten sam, wyuczony, gładki uśmiech. Przeszedł do ofensywy, próbując uratować sytuację.

— Zuza! Kochanie, jak dobrze, że jesteś. Właśnie rozmawialiśmy z Dawidem o...

— O twoim ślubie, Kamil? — przerwałam mu cicho, ale mój głos nie drżał. Byłam w szoku, ale złość powoli zaczynała brać górę nad smutkiem. — Czy o narzeczonej, dla której projektuję ten uroczy ogród zimowy?

— Zuzanna, posłuchaj, to nie tak, jak myślisz — zaczął Kamil, podchodząc bliżej i próbując złapać mnie za ramię. — Alicja to skomplikowana sprawa, to układ, a my... my mamy coś wyjątkowego.

Odsunęłam się od niego z obrzydzeniem. Nagle cały jego urok prysł jak bańka mydlana. Zobaczyłam człowieka egoistycznego, próżnego, dla którego byłam jedynie miłym przerywnikiem w oczekiwaniu na powrót narzeczonej. Czułam ogromny wstyd, że byłam tak ślepa. Spojrzałam na Dawida. Stał z boku, wyraźnie poruszony całą sytuacją. W jego oczach widziałam ból, ale też ogromną troskę. Bronił mnie, kiedy mnie tu nie było. Walczył o mój szacunek w momencie, gdy jego własny brat traktował mnie jak nic nieznaczący epizod. Wszystkie moje wątpliwości zniknęły w ułamku sekundy. Kontrast między nimi jeszcze nigdy nie był tak wyraźny.

— Projekt jest gotowy, fakturę wyślę drogą elektroniczną. Resztę nasadzeń dokończą moi pracownicy — powiedziałam twardo, patrząc Kamilowi prosto w oczy. — Nie życzę sobie z tobą żadnego innego kontaktu.

Odwróciłam się na pięcie i szybkim krokiem ruszyłam w stronę wyjścia. Chciałam znaleźć się jak najdalej stąd.

Uśmiechnęłam się przez łzy

Zdążyłam dojść do samochodu, kiedy usłyszałam za sobą szybkie kroki. Odwróciłam się, ściskając w dłoniach kluczyki. To był Dawid. Oddychał ciężko, najwyraźniej biegł przez cały podjazd.

— Zuzanna, zaczekaj! — poprosił, zatrzymując się kilka kroków ode mnie.

Spojrzałam na niego z żalem.

— Ty też wiedziałeś. Cały czas wiedziałeś o Alicji.

— Nie do końca — przyznał cicho, spuszczając wzrok. — Dowiedziałem się zaledwie dwa dni temu. Kamil ukrywał to nawet przede mną. Kiedy się zorientowałem, o co chodzi, musiałem z nim porozmawiać. Chciałem ci powiedzieć, naprawdę. Bardzo przepraszam.

Jego szczerość była tak uderzająca, że złość, która we mnie buzowała, natychmiast zniknęła. Zrozumiałam, że znalazł się w okropnej sytuacji. Z jednej strony lojalność wobec brata, z drugiej uczucie do mnie. Zamiast knuć za moimi plecami, po prostu zażądał prawdy.

— Dziękuję ci — powiedziałam w końcu, czując, jak spięte do tej pory mięśnie karku powoli odpuszczają. — Za to, że stanąłeś po mojej stronie.

Dawid podszedł bliżej i spojrzał mi prosto w oczy. W jego wzroku było tyle ciepła, że poczułam się nagle całkowicie bezpieczna.

— Nawet nie wiesz, jak mi na tobie zależy. Nie mogłem patrzeć, jak on cię traktuje. Zasługujesz na kogoś, kto odda ci całą swoją uwagę. Kogoś, kto będzie z tobą w pełni szczery.

Uśmiechnęłam się przez łzy, które mimo wszystko wezbrały mi w oczach. Dziś wiem, że ten deszczowy wtorek, w którym poznałam Kamila, nie był przypadkiem. Musiałam spotkać starszego z braci, by los mógł zaprowadzić mnie do tego młodszego.

Od tamtych wydarzeń minęły niemal dwa lata. Ogród zimowy w domu Kamila rośnie własnym życiem, a on sam rzadko gości w naszych rozmowach. Moje życie pachnie teraz świeżo obrabianym drewnem dębowym i roślinami, które wspólnie hodujemy w naszym własnym, małym mieszkaniu. Dawid okazał się mężczyzną, o którym zawsze marzyłam. Osobą, przy której nie trzeba wybierać słów, a czyny znaczą znacznie więcej niż puste deklaracje rzucane na wiatr w drogich kawiarniach.

Zuzanna, 29 lat