Patrząc na zdjęcia z tamtego dnia, widzę tylko iluzję. Wtedy, w blasku zachodzącego słońca i zapachu bzu, czułam się jak księżniczka, która właśnie wygrała życie. Nie wiedziałam jeszcze, że ten jeden podpis na umowie kredytowej zacznie mi tak ciążyć. To nie jest historia o miłości jak z bajki, ale o cenie, jaką przyszło nam zapłacić za marzenia, na które nie było nas stać, i o lekcji pokory, która nadeszła w najmniej oczekiwanym momencie.

Nie chciałam typowego wesela

Wszystko zaczęło się od internetu. To tam spędzałam godziny, szukając inspiracji na nasz wielki dzień. Widziałam te wszystkie rustykalne stodoły, girlandy z żywych kwiatów zwisające z sufitu, koronkowe suknie w stylu boho i gości siedzących na drewnianych krzesłach pośród kwitnącego sadu. Nie chciałam typowego wesela w remizie czy dusznej sali bankietowej z kotletem schabowym. Chciałam magii. Chciałam, żeby wszyscy, którzy tam będą – moja rodzina, znajomi ze studiów, koleżanki z pracy – oniemieli z zachwytu. Chciałam, żeby zazdrościli. Kiedy pokazałam mojemu narzeczonemu, Tomkowi, wstępny kosztorys, zbladł. Siedzieliśmy w naszej małej kuchni wynajmowanego mieszkania, a on nerwowo stukał palcami w blat.

– Judyta, to jest prawie sto tysięcy złotych – powiedział cicho, patrząc na kolumnę z podsumowaniem. – Mamy oszczędzone dwadzieścia. Skąd weźmiemy resztę?

– Kochanie, to jest raz w życiu – przekonywałam go, siadając mu na kolanach i gładząc go po włosach. – Zobaczysz, zwróci się w kopertach. A resztę? Weźmiemy mały kredyt. Przecież oboje pracujemy, ty masz świetną posadę w korporacji, ja mam stabilną umowę. Spłacimy to w dwa lata i nawet nie poczujemy.

Tomek był sceptyczny, ale kochał mnie i widział, jak bardzo mi na tym zależy. Był typem człowieka, który wolałby skromny obiad dla najbliższych i podróż do Azji za te pieniądze, ale uległ mojej wizji. Jego pragmatyzm przegrał z moim romantycznym, a może raczej próżnym, marzeniem.

Wizyta w banku była czystą formalnością. Byliśmy młodymi, perspektywicznymi ludźmi z czystą historią kredytową. Pani w okienku uśmiechała się do nas szeroko, gratulując decyzji. Kiedy podpisywaliśmy umowę, czułam ekscytację. Te pieniądze były dla mnie przepustką do świata, który znałam tylko z ekranu telefonu. Nie myślałam o odsetkach, o zmiennych stopach procentowych czy o tym, że zobowiązujemy się oddawać znaczną część naszych dochodów przez kolejne lata. Widziałam tylko ten sad, te kwiaty i siebie w centrum uwagi.

To wygląda jak z bajki

Wiosna tamtego roku była wyjątkowo piękna. Kiedy nadszedł dzień ślubu, pogoda dopisała idealnie. Słońce przebijało się przez młode liście drzew, a powietrze pachniało świeżością i obietnicą nowego początku. Wynajęliśmy odrestaurowany folwark pod miastem, miejsce, o które pary biły się miesiącami. Pamiętam każdy szczegół. Kwartet smyczkowy grający muzykę filmową podczas ceremonii w ogrodzie. Drewniane stoły uginające się od wykwintnych przekąsek, które wyglądały jak małe dzieła sztuki. Tysiące lampek, które zapłonęły, gdy tylko słońce zaczęło chować się za horyzontem. Goście byli zachwyceni. Słyszałam szepty ciotek, widziałam błysk w oczach koleżanek.

– Judyta, to wygląda jak z bajki – powiedziała mi Klaudia, moja świadkowa, poprawiając mi welon. – Przeszłaś samą siebie.

Czułam triumf. To było dokładnie to, czego chciałam. Patrzyłam na Tomka, który w idealnie skrojonym garniturze wyglądał jak model, i myślałam, że jesteśmy niezniszczalni. Że to wesele to dopiero początek naszego pasma sukcesów. Nawet kiedy wręczaliśmy koperty z napiwkami obsłudze, a kolejne przelewy wychodziły z naszego konta na opłacenie fotografa i kamerzysty z górnej półki, nie czułam niepokoju. Przecież byliśmy młodzi, zdolni i zakochani. Świat leżał u naszych stóp.

Noc poślubną spędziliśmy w apartamencie dla nowożeńców, który kosztował więcej niż nasz miesięczny czynsz. Leżąc w jedwabnej pościeli, liczyłam w myślach, ile mogliśmy dostać w prezentach. Byłam pewna, że kwota pokryje znaczną część kredytu. Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna. Kiedy dwa dni później otworzyliśmy koperty, zebraliśmy nieco ponad połowę wydanej kwoty. Ludzie nie byli tak hojni, jak zakładałam, albo po prostu czasy były cięższe, niż mi się wydawało. Ale nawet to nie zburzyło mojego dobrego humoru. Mieliśmy pracę, mieliśmy siebie. Jakoś to będzie – to było moje motto.

Karmiłam swoje ego

Miesiąc miodowy spędziliśmy skromnie, na Mazurach, bo budżet był już mocno napięty, ale wciąż żyliśmy echem wesela. Zdjęcia, które dostaliśmy od fotografa, były obłędne. Wrzuciłam je na wszystkie możliwe portale społecznościowe, zbierając setki polubień i komentarzy. Karmiłam swoje ego każdym słowem zachwytu. A potem nadszedł ten wtorek. Pamiętam, że wróciłam z pracy wcześniej. Robiłam zapiekankę makaronową, nucąc pod nosem piosenkę z naszego pierwszego tańca.

Tomek miał wrócić o osiemnastej, jak zawsze. Kiedy usłyszałam zgrzyt klucza w zamku o piętnastej trzydzieści, serce podskoczyło mi z radości. Pomyślałam, że zrobił mi niespodziankę. Kiedy jednak wszedł do kuchni, uśmiech zamarł mi na ustach. Wyglądał, jakby postarzał się o dziesięć lat. Miał poluzowany krawat, a w ręku trzymał kartonowe pudło ze swoimi rzeczami z biurka.

– Tomek? Co się stało? – zapytałam, wycierając ręce w ścierkę.

Odstawił pudło na podłogę i usiadł ciężko na krześle. Nie patrzył na mnie. Patrzył w jeden punkt na ścianie.

– Restrukturyzacja – powiedział głosem wypranym z emocji. – Zlikwidowali cały nasz dział. Połączyli go z innym oddziałem. Dostałem wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.

Stałam tam, nie mogąc przetworzyć tych słów. Jak to? Przecież on był jednym z najlepszych pracowników. Przecież miesiąc temu dostaliśmy ten kredyt właśnie dzięki jego zarobkom.

– Ale... jak to? Tak z dnia na dzień? – wyjąkałam.

– Tak, Judyta. Tak to działa w korporacjach – zaśmiał się gorzko.

Usiadłam naprzeciwko niego. W głowie zaczęły mi wirować cyfry. Rata kredytu za wesele. Rata za samochód. Czynsz. Rachunki. Jedzenie. Moja pensja asystentki w biurze architektonicznym wystarczała ledwo na opłacenie mieszkania i podstawowe zakupy. To zarobki Tomka były filarem naszego budżetu.

– Dostaniesz odprawę? – zapytałam z nadzieją.

– Za jeden miesiąc. I ekwiwalent za urlop. To wszystko.

Jeden miesiąc. Mieliśmy zabezpieczenie na jeden miesiąc życia. A pierwsza potężna rata kredytu weselnego miała zostać pobrana z konta za dwa tygodnie.

Czułam się jak oszustka

Pierwszy tydzień upłynął nam na panicznym szukaniu rozwiązań. Tomek odświeżył CV i wysyłał je wszędzie, gdzie się dało. Był specjalistą, więc łudziliśmy się, że szybko coś znajdzie. Ja wzięłam dodatkowe godziny w pracy, ale to były grosze w porównaniu do naszych potrzeb. Wtedy przyszedł pierwszy monit z banku. Okazało się, że zapomnieliśmy o jakiejś opłacie manipulacyjnej, która nie była wliczona w ratę. Konto zaświeciło pustkami szybciej, niż zakładaliśmy.

– Musimy coś sprzedać – powiedział Tomek pewnego wieczoru, przeglądając ogłoszenia o pracę.

– Co? Telewizor? Laptopa? Potrzebujesz go do szukania pracy – odparłam, czując narastającą gulę w gardle.

– Nie wiem. Może... może coś z prezentów ślubnych? Ten ekspres do kawy od wujka Staszka? I tak go nie używamy, mamy swój.

Sprzedaż prezentów wydawała mi się czymś upokarzającym. Jakbyśmy zdradzali tych ludzi, którzy nam je dali. Ale kiedy spojrzałam na stos rachunków leżących na stole, zrozumiałam, że duma nie zapłaci za prąd. Wystawiliśmy ekspres, zestaw garnków i designerski wazon. Poszły za połowę ceny rynkowej. Pieniądze zniknęły w dwa dni, pochłonięte przez bieżące wydatki. Atmosfera w domu gęstniała. Tomek stawał się coraz bardziej drażliwy.

Każdy telefon z nieznanego numeru budził w nim nadzieję, która gasła chwilę później, gdy okazywało się, że to telemarketer z fotowoltaiką, a nie rekruter. Ja z kolei zaczęłam unikać ludzi. Nie chciałam, żeby ktokolwiek wiedział, w jakiej jesteśmy sytuacji. Wciąż wrzucałam na Instagram zdjęcia z sesji ślubnej, dodając hasztagi o miłości i szczęściu, podczas gdy w rzeczywistości jedliśmy najtańszy makaron z sosem pomidorowym, bo na nic innego nie było nas stać. Czułam się jak oszustka. Kreowałam wizerunek idealnego życia, które właśnie sypało się jak domek z kart.

To masz swoją bajkę

Drugi miesiąc bezrobocia Tomka był koszmarem. Rynek pracy okazał się brutalny. Oferowano mu stanowiska znacznie poniżej jego kwalifikacji i za połowę jego dawnej stawki. Jego ambicja nie pozwalała mu ich przyjąć, co prowadziło do naszych pierwszych poważnych kłótni.

– Powinieneś to wziąć! – krzyknęłam pewnego wieczoru, gdy odrzucił ofertę pracy w mniejszej firmie logistycznej. – Potrzebujemy pieniędzy, Tomek! Kredyt sam się nie spłaci!

– Nie będę pracował za najniższą krajową, mając pięć lat doświadczenia i magisterkę! – odkrzyknął, ciskając telefonem o kanapę. – To uwłaczające!

– Uwłaczające? Uwłaczające to będzie, jak komornik zapuka do drzwi! – Mój głos łamał się ze strachu. – Ten kredyt... to był błąd. Wielki błąd.

Tomek spojrzał na mnie wzrokiem, którego nigdy nie zapomnę. Było w nim tyle żalu i rozczarowania.

– Teraz to mówisz? Teraz, kiedy mleko się rozlało? Chciałaś bajki, Judyta. Chciałaś, żeby wszyscy widzieli, jak nas stać na luksus. To masz swoją bajkę. Siedzimy w niej po uszy.

Miał rację. To była moja wina. To ja naciskałam na tę oprawę, na ten blichtr. On chciał tylko ślubu, ja chciałam spektaklu. Teraz on płacił za to swoim samopoczuciem, a my oboje naszą przyszłością.

W tamtym momencie zrozumiałam, jak bardzo powierzchowne było moje myślenie. Te piękne zdjęcia, te wspomnienia zapachu bzu – one nie miały żadnego znaczenia w obliczu braku bezpieczeństwa. Kwiaty zwiędły, jedzenie zostało zjedzone, goście wrócili do swojego życia. A my zostaliśmy z długiem, który pożerał nas od środka.

Czułam smutek, ale też dziwną ulgę

Przełom nastąpił w trzecim miesiącu. Oszczędności stopniały do zera. Termin płatności kolejnej raty minął trzy dni wcześniej. Bank zaczął dzwonić. Każdy dzwonek telefonu sprawiał, że dostawałam ataku paniki. Tomek siedział w kuchni nad pustą filiżanką kawy. Wyglądał na wykończonego. Nie golił się od kilku dni, pod oczami miał sińce.

– Judyta, musimy coś zrobić – powiedział cicho. – Nie damy rady tak dłużej. Musimy pożyczyć od rodziców.

– Nie! – zaprotestowałam odruchowo. Myśl o przyznaniu się do porażki przed moją matką, która zawsze powtarzała, żeby mierzyć siły na zamiary, była nie do zniesienia. – Nie powiemy im. Poradzimy sobie.

– Jak?! Nie mamy z czego zapłacić czynszu za przyszły miesiąc! Właściciel mieszkania już pytał, dlaczego zwlekamy z opłatami. Chcesz wylądować na bruku z tym swoim dumnym nosem w chmurach?

Rozpłakałam się. Czułam bezsilność. Wiedziałam, że on ma rację, ale wstyd był silniejszy. Wtedy mój wzrok padł na szafę w przedpokoju. Wisiał tam biały pokrowiec. Wstałam i podeszłam do szafy. Rozsunęłam zamek. W środku była ona – moja suknia. Francuska koronka, ręcznie wyszywane perły. Kosztowała osiem tysięcy złotych. Osiem tysięcy, których teraz nie mieliśmy.

– Sprzedam ją – powiedziałam, nie odwracając się.

– Co? – Tomek podszedł do mnie.

– Sprzedam suknię. Jest w idealnym stanie. Może dostanę za nią chociaż cztery, pięć tysięcy. To da nam trochę czasu.

– Ale... tak bardzo ją kochałaś – Tomek położył mi rękę na ramieniu.

– To tylko materiał, Tomek. Kawałek drogiego materiału, który wisi w szafie i zbiera kurz. A my potrzebujemy życia. Prawdziwego życia, a nie wspomnień o jednym dniu.

Zrobiłam zdjęcia jeszcze tego samego wieczoru. Wystawiłam ją na grupach ślubnych, opisując każdy detal, ale bez tej euforii, którą czułam przy zakupie. Czułam smutek, ale też dziwną ulgę. Jakbym pozbywała się ciężaru, który mnie przytłaczał. Suknia sprzedała się w dwa dni. Kupiła ją dziewczyna, która marzyła o tym modelu, ale nie było jej stać na nowy z salonu. Kiedy pakowałam ją do pudełka, nie uroniłam ani jednej łzy. Wiedziałam, że te pieniądze pozwolą nam przetrwać kolejny miesiąc. Ale to nie wystarczyło na długo.

Jutro też damy radę

Tomek ostatecznie schował dumę do kieszeni. Przyjął pracę w magazynie dużej sieci handlowej. Praca fizyczna, na zmiany, za pensję o wiele niższą niż w korporacji, ale dająca stały dopływ gotówki. Wracał do domu zmęczony, z bólem pleców, ale przynosił pieniądze. Ja zrezygnowałam z weekendów. Znalazłam dodatkową pracę przy inwentaryzacjach w marketach. W sobotnie noce, zamiast wychodzić ze znajomymi czy oglądać filmy z mężem, liczyłam słoiki z dżemem i paczki makaronu.

Przez pierwsze pół roku było ciężko. Nie kupowaliśmy nowych ubrań, zrezygnowaliśmy z wyjść, jedliśmy najtańsze produkty. Zrezygnowaliśmy z samochodu – sprzedaliśmy go, żeby spłacić część kapitału kredytu i zmniejszyć ratę. Przesiedliśmy się do komunikacji miejskiej. Znajomi pytali, co się dzieje, dlaczego zniknęliśmy z życia towarzyskiego. W końcu przestałam kłamać.

– Spłacamy wesele – mówiłam wprost, patrząc im w oczy. – Przeliczyliśmy się.

Reakcje były różne. Niektórzy milczeli z zakłopotaniem, inni, o dziwo, przyznawali, że sami mają podobne problemy, tylko o tym nie mówią. Okazało się, że nie byliśmy jedyni, którzy wpadli w pułapkę "idealnego startu". Dziś, dwa lata po ślubie, wciąż spłacamy ten kredyt. Zostało nam jeszcze sporo, ale najgorsze mamy za sobą. Tomek awansował w nowej firmie – jego zmysł organizacyjny został dostrzeżony i teraz zarządza zespołem magazynierów. Zarabia lepiej, choć wciąż nie tyle, co kiedyś. Ja w końcu nauczyłam się zarządzać budżetem domowym.

Nasze małżeństwo przetrwało, choć było o włos od rozpadu. Paradoksalnie, te trudności zbliżyły nas do siebie bardziej niż to bajkowe wesele. Nauczyliśmy się rozmawiać o pieniądzach, o lękach i o oczekiwaniach. Zrozumieliśmy, że małżeństwo to nie piękna sceneria i oklaski gości, ale wspólne liczenie drobnych na chleb, gdy do pierwszego zostało jeszcze kilka dni. Kiedy teraz patrzę na zdjęcia ze ślubu, wciąż widzę, że było pięknie. Ale widzę też naiwną dziewczynę, która myślała, że szczęście można kupić na kredyt. Dziś wiem, że prawdziwe szczęście to moment, w którym siedzimy z Tomkiem na kanapie, jedząc domową pizzę, zmęczeni po pracy, ale spokojni, że jutro też damy radę. I to jest cenniejsze niż wszystkie lajki w internecie.

Judyta, 29 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: