Kiedy zgodziliśmy się z Dawidem zamieszkać w domu jego ojca, byłam przekonana, że najgorsze będą stare meble i zapach zamkniętych od lat pokoi. Wydawało mi się, że wystarczy trochę farby, nowe podłogi i porządki, żeby stworzyć tu normalne miejsce do życia. Szybko zrozumiałam, że prawdziwy problem wcale nie stał na strychu ani w piwnicy.

Miałam swoją wizję

Pierwszy raz weszłam do tego domu w zimowe popołudnie. Kurz unosił się w powietrzu, a ciężkie zasłony tłumiły światło tak skutecznie, że nawet w południe panował półmrok.

– No, trochę pracy tu będzie – powiedziałam ostrożnie, przesuwając dłonią po komodzie.

– Ojciec zawsze zbierał różne rzeczy – wzruszył ramionami Dawid. – Ale dom jest duży. Szkoda go sprzedawać.

Teść siedział w fotelu pod oknem. Nie wstał, nie przywitał się. Kiwnął tylko głową.

– Wszystko tu ma swoją historię – odezwał się w końcu. – Nie chciałbym, żeby coś zniknęło bez zastanowienia.

Uśmiechnęłam się uprzejmie.

– Oczywiście. Chcemy tylko odświeżyć wnętrze.

Wtedy jeszcze myślałam, że chodzi mu o sentyment. Że trudno mu się rozstać z przeszłością. Sama przecież trzymałam w szafie stare listy od mamy. Remont zaczęliśmy od salonu. Wynajęliśmy ekipę, zamówiliśmy farbę, nowe panele. Pierwszego dnia wynosiliśmy stare szafki. Teść stał w drzwiach i obserwował każdy ruch.

– Tę witrynę zostawcie – rzucił nagle, gdy robotnicy podnieśli przeszkloną szafę.

– Ale ona się rozpada – wtrąciłam. – Drewno jest spróchniałe.

– To się naprawi – odpowiedział sucho.

Spojrzałam na Dawida. Uniknął mojego wzroku. Wieczorem, gdy zostaliśmy sami w naszym tymczasowym pokoju na piętrze, nie wytrzymałam.

– Mamy mieszkać. Nie możemy zostawić wszystkiego tak, jak było trzydzieści lat temu.

– Wiem – westchnął. – Ale ojciec jest uparty. Daj mu czas.

Czas. Słowo, które miało mnie uspokoić.

Byłam tylko gościem

Następnego dnia zniknęły worki z rzeczami przeznaczonymi do wyrzucenia. Byłam pewna, że robotnicy je wynieśli. Znalazłam je poukładane w piwnicy.

– To ja – powiedział spokojnie teść, gdy zapytałam. – Przejrzałem. Wiele z tych rzeczy jeszcze się przyda.

– Ale to stare gazety sprzed dwudziestu lat…

– To dokumenty historii – przerwał mi.

Od tamtej chwili każdy etap remontu był walką. Gdy zdejmowaliśmy tapetę, on przynosił próbki w podobnym wzorze. Kiedy zamówiliśmy jasne drzwi, stwierdził, że ciemne są bardziej eleganckie.

– To nadal mój dom – przypominał.

Za każdym razem to zdanie brzmiało jak ostrzeżenie. Któregoś wieczoru zeszłam do kuchni po herbatę. Usłyszałam rozmowę z salonu.

– Nie możesz jej pozwolić na wszystko – mówił teść do Dawida. – Kobiety lubią zmiany, a potem żałują.

Zatrzymałam się w pół kroku.

– Tato, to nasza wspólna decyzja – odpowiedział cicho mój mąż.

– Twój dom, twoje zasady – odparł stanowczo starszy mężczyzna. – Ona jest tu gościem.

Słowo „gościem” uderzyło mnie mocniej niż cokolwiek wcześniej. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że problemem nie są ani stare meble, ani zagracone pokoje. Problemem był fakt, że w tym domu ja nigdy nie miałam być u siebie.

Zrobiło mi się gorąco

Następnego ranka zeszłam do kuchni wcześniej niż zwykle. Chciałam porozmawiać z teściem spokojnie, bez świadków. Siedział przy stole, jak zawsze, z gazetą rozłożoną przed sobą.

– Tato, możemy porozmawiać? – zapytałam, nalewając sobie herbaty.

Nie podniósł wzroku.

– Słucham.

– Ten remont to nie jest kaprys. Chcemy tu stworzyć przestrzeń dla siebie. Dla naszej przyszłości.

Odłożył gazetę bardzo powoli.

– Przyszłość buduje się na tym, co było wcześniej – odpowiedział. – Nie na burzeniu.

– Nikt nie chce burzyć historii. Chcemy tylko urządzić się po swojemu.

Uśmiechnął się lekko, ale nic nie powiedział. Zrozumiałam, że dla niego remont nie był zmianą ścian. Był odebraniem kontroli. Tego samego dnia wróciłam z pracy i zobaczyłam, że nowe panele, które przyjechały rano, stoją nietknięte w kartonach.

– Dlaczego nie zaczęli? – zapytałam Dawida.

– Ojciec powiedział ekipie, że muszą poczekać. Że chce jeszcze sprawdzić wilgotność podłogi.

– Co? – spojrzałam na niego z niedowierzaniem. – Przecież mamy harmonogram!

– Uspokój się – szepnął. – On się martwi.

Nie wytrzymałam. Poszłam do gabinetu teścia. Drzwi były uchylone.

– Dlaczego wstrzymałeś prace? – zapytałam bez wstępów.

– Bo to mój obowiązek – odpowiedział spokojnie. – Ktoś tu musi myśleć rozsądnie.

– Sugerujesz, że ja nie myślę?

Zrobiło mi się gorąco. Teść spojrzał na mnie tak, jakby oceniał, czy w ogóle warto odpowiadać.

– Wprowadziłaś się i od razu chcesz wszystko zmieniać.

– Bo chcę tu żyć, a nie przechowywać przeszłość!

Zapadła cisza. Wieczorem Dawid unikał rozmowy. Siedział przy komputerze, udając, że pracuje.

– Powiedz coś – poprosiłam.

– Co mam powiedzieć? – odpowiedział zmęczonym głosem. – To trudne.

– Dla kogo?

– Dla mnie. Ty naciskasz, ojciec naciska. A ja jestem pośrodku.

– Nie jesteś pośrodku – powiedziałam cicho. – Jesteś moim mężem.

Spojrzał na mnie z wyrzutem.

– A on jest moim ojcem.

Te słowa zawisły między nami jak ściana.

Byłam bliska płaczu

Kilka dni później odkryłam coś, co przelało czarę. Wróciłam wcześniej do domu. W salonie stała z powrotem stara witryna, ta sama, którą mieliśmy oddać do utylizacji.

– Co ona tu robi? – zapytałam robotnika.

– Pan Stefan kazał wnieść. Powiedział, że zmiana planów.

Pobiegłam do piwnicy. Nowe regały, które zamówiłam, leżały rozpakowane, ale odstawione na bok. Zamiast nich montowano stare półki.

– To sabotaż – wyszeptałam sama do siebie.

Tego wieczoru nie wytrzymałam.

– Albo ustalimy jasne zasady, albo ja się wyprowadzam – powiedziałam przy kolacji.

Dawid zbladł.

– Nie możesz tak mówić.

– Mogę. Bo ja już tu nie mieszkam. Ja tu walczę.

Teść spojrzał na mnie chłodno.

– Nikt cię nie zatrzymuje.

Poczułam, że łzy zbierają mi się pod powiekami.

– Naprawdę tak uważasz?

– Uważam, że dom powinien zostać w rodzinie.

– Ja też jestem rodziną – odpowiedziałam, ale mój głos zabrzmiał słabiej, niż chciałam.

Dawid milczał. I to milczenie bolało najbardziej. Tamtej nocy spakowałam kilka rzeczy do torby. Nie po to, żeby odejść od razu. Chciałam zobaczyć, czy ktoś mnie zatrzyma. Nikt nie zapukał do drzwi.

Postawiłam granicę

Torba stała przy drzwiach przez całą noc. Leżałam na łóżku, wpatrując się w sufit i nasłuchując kroków na korytarzu. Każde skrzypnięcie podłogi podrywało mnie na duchu. Czekałam, aż usiądzie obok i powie, że wybiera mnie. Że to my jesteśmy jego przyszłością. Nie przyszedł. Rano zeszłam na dół z torbą w ręku. W kuchni panowała zwykła cisza. Teść czytał gazetę, Dawid mieszał łyżeczką w kubku.

– Wyjeżdżam na kilka dni do siostry – powiedziałam, stawiając torbę przy drzwiach. – Muszę pomyśleć.

Dawid podniósł wzrok.

– To przesada.

– Przesadą jest udawanie, że wszystko jest w porządku.

Teść nawet nie drgnął.

– Każde małżeństwo ma trudne chwile – stwierdził spokojnie. – Ucieczka niczego nie rozwiąże.

Spojrzałam na niego.

– To nie jest ucieczka. To postawienie granicy.

Dawid wstał gwałtownie.

– I co dalej? Mam wybierać?

– Już wybrałeś – odpowiedziałam cicho. – Za każdym razem, kiedy milczałeś.

Te słowa zawisły w powietrzu. Widziałam w jego oczach coś między gniewem a bezradnością.

– To mój ojciec – powiedział w końcu.

– A ja jestem twoją żoną.

Nie odpowiedział. Wyszłam bez trzaskania drzwiami. Na podjeździe zatrzymałam się na chwilę. Dom wyglądał spokojnie, niemal dostojnie. Z zewnątrz nie było widać napięcia, które wypełniało każdy pokój.

Wybrałam spokój

U siostry spędziłam tydzień. Każdego dnia czekałam na telefon, który zmieni wszystko. Dawid dzwonił, ale rozmowy były krótkie, ostrożne.

– Ojciec źle się czuje z tą sytuacją – mówił.

– A ty? – pytałam.

– Chcę, żeby było jak dawniej.

Tylko że dawniej nie było dobrze. Ja po prostu starałam się nie widzieć, jak bardzo jestem tam sama. Po tygodniu wróciłam po resztę rzeczy. Dom pachniał świeżą farbą. W salonie stała… stara witryna. Nowe panele wciąż leżały w kartonach pod ścianą. Dawid stał w przedpokoju.

– Myślałem, że ochłoniesz – powiedział cicho.

– Ochłonęłam. Dlatego przyjechałam.

Weszłam do sypialni i zaczęłam pakować ubrania do walizki. Nie zatrzymywał mnie. Stał tylko w drzwiach.

– Naprawdę to kończysz? – zapytał.

– To już się skończyło.

Zamilkł. Wiedziałam, że czeka na to, że się zawaham. Że zostawię walizkę i znów spróbuję się dopasować. Tym razem nie miałam na to ochoty. Kiedy znosiłam ostatnią torbę, teść wyszedł z gabinetu.

– Szkoda, że nie potrafiłaś docenić tego domu – powiedział.

Spojrzałam na niego spokojnie.

– Dom to nie ściany i meble. To ludzie, którzy dają sobie miejsce.

Nie odpowiedział. Wyjechałam tego samego dnia. Kilka miesięcy później złożyłam pozew o rozwód. Dawid nie protestował. Spotkaliśmy się w sądzie. Patrzył na mnie tak, jakby wciąż nie rozumiał, kiedy to się rozpadło. Ja wiedziałam. To nie rupiecie były problemem. Problemem było to, że w tym domu nigdy nie było miejsca dla mnie. A ja w końcu przestałam prosić o kawałek przestrzeni. Dziś wynajmuję małe mieszkanie z jasnymi ścianami i pustymi półkami, które zapełniam powoli, po swojemu. Czasem jest mi trudno, ale kiedy zamykam drzwi, czuję spokój. Nikt nie przestawia moich rzeczy. Nikt nie mówi, że jestem gościem. I po raz pierwszy od dawna wiem, że jestem u siebie.

Karolina, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

