Nie pamiętam, kto pierwszy rzucił ten pomysł – ja czy Marek. Może i było to trochę szalone: zabrać naszych rozwiedzionych rodziców na wspólny urlop, zarezerwować domek nad morzem i udawać, że wszyscy jesteśmy jedną, szczęśliwą rodziną. Ale bardzo chciałam spróbować. Chciałam... spróbować zbliżyć ich do siebie, choć na kilka dni. Zresztą, nie chodziło mi nawet o ich relację – tylko o naszą. O mnie i o nich.

Reklama

Mama nigdy nie mówiła zbyt wiele o rozwodzie. „Po prostu tak wyszło” – mówiła, kiedy byłam nastolatką i nie umiałam przestać zadawać pytań. Ojciec... zniknął na kilka lat, a potem pojawił się jak gdyby nigdy nic, z szerokim uśmiechem i pomysłem na wspólne obiady. Trudno było mu zaufać.

Z Markiem zawsze byliśmy blisko, chociaż mam wrażenie, że on połowy z tego wszystkiego nie pamięta. Był dzieckiem, kiedy to się rozsypało. Ja – miałam piętnaście lat. Widziałam więcej. Wiedziałam więcej. A jednak... nie wiedziałam wszystkiego.

Kiedy rezerwowałam domek, pomyślałam, że może to będzie coś jak katharsis. Przełamanie milczenia. Kolacja na tarasie, śmiech, może wspomnienia. Nie spodziewałam się, że zamiast pogodzenia, wróci wszystko to, co od lat było spychane w głąb. Bolesne. I do dziś niewypowiedziane.

Od razu się kłócili

– Podaj mi tę paprykę – rzucił ojciec, nie odrywając wzroku od rusztu.

– Może mógłbyś powiedzieć „proszę”? – odpowiedziała mama chłodno, stając przy stoliku z miską sałaty.

Zamarłam. Marek coś tam mruczał pod nosem, rozkładając talerze, a Tomek, mój mąż, udawał, że czyta etykietę na butelce białego wina. Tylko ja czułam, że w powietrzu gęstnieje coś, co przypominało dawne wieczory, kiedy kłócili się w kuchni, myśląc, że nie słyszymy.

– Nie wiedziałem, że teraz każde słowo trzeba ważyć – mruknął ojciec, odwracając karkówki na grillu.

– Skoro tyle lat ważyłeś swoje milczenie, może teraz czas się nauczyć mówić – syknęła mama i nagle, z pozornego spokoju, wybuchła. – Nigdy nie byłeś dobrym ojcem. A teraz chcesz bawić się w rodzinę?

Powiedziała to tak po prostu. Wśród trzasku ognia i zapachu przypraw.

– Zosiu... – ojciec spróbował coś powiedzieć, ale głos mu się załamał.

– Nie! – przerwała mu. – Nie teraz, nie tutaj. Już wystarczająco dużo zniszczyłeś.

Marek uniósł głowę znad kieliszków.

– Może skupmy się na kolacji, co? Przecież jesteśmy tu razem. To miały być wakacje, nie rekonstrukcja dramatu sprzed lat.

Mama spojrzała na niego, jakby pierwszy raz zobaczyła, że dorósł. Ojciec stał nieruchomo przy grillu, z widelcem w dłoni. Ja czułam, jak wzbiera we mnie coś pomiędzy żalem a niezrozumieniem. Przecież to ona go zostawiła. To ona spakowała walizki. Więc dlaczego brzmi, jakby to ona była tą zdradzoną?

Chciałam poznać prawdę

– Mamo, możemy porozmawiać? – zapytałam, kiedy później krzątała się, wycierając do sucha naczynia, choć te były już dawno czyste.

– Teraz? – rzuciła bez entuzjazmu, ale nie odmówiła.

Usiadłyśmy przy stole, przy zgaszonym świetle, tylko blask lampki nad zlewem rozlewał się miękko na jej zmęczone rysy.

– Dlaczego tak ostro dzisiaj zareagowałaś? – zaczęłam cicho. – Tata... próbował się dogadać. Nie zasłużył na takie słowa.

– Nie masz pojęcia, jak to było naprawdę – odpowiedziała twardo, patrząc w bok, jakby widok mojej twarzy był zbyt trudny.

– To powiedz mi, mamo. Wytłumacz – poprosiłam. – Przez całe życie żyliśmy w domysłach. Ja już nie jestem dzieckiem.

– Właśnie dlatego powinnam cię chronić przed tą prawdą – syknęła, podnosząc głos. – Ale nie umiesz uszanować milczenia. Wszystko musisz wiedzieć.

– Bo to moje życie też. To o nas. O mnie, o Marku. Dlaczego się rozstaliście?

Mama wstała. Odwróciła się, jakby szukała czegoś na blacie, ale to była tylko ucieczka. Wzięła głęboki oddech.

– Nie zadawaj pytań, na które nie jesteś gotowa usłyszeć odpowiedzi – powiedziała cicho.

– A ty jesteś gotowa ją wreszcie powiedzieć?

Przez chwilę milczała. Potem tylko pokręciła głową, jakby miała w ustach coś ciężkiego, czego nie da się przełknąć.

– Czasem nie chodzi o to, kto zawinił, tylko kto bardziej cierpiał. A ja... długo cierpiałam, Joasiu.

Zostawiła mnie z tymi słowami i wyszła z kuchni. Zostałam przy stole z poczuciem, że coś we mnie właśnie pękło.

Podsłuchałam rozmowę rodziców

Szukałam koca, bo noc nad morzem potrafiła dać w kość, nawet w lipcu. Kiedy otworzyłam drzwi na taras, usłyszałam ich głosy. Mama i tata siedzieli przy stole, oboje z kieliszkami wina, i mówili ciszej niż zwykle. Zamarłam.

– Myślisz, że ona coś przeczuwa? – zapytała mama.

– Joanna? Może. Jest przecież bystra – odpowiedział ojciec, ciężko wzdychając. – Może nadszedł czas, żeby im powiedzieć prawdę.

Prawda. To słowo jak cios między oczy. Cofnęłam się o pół kroku, ukryta w cieniu framugi. Dłoń ściskała mi róg koca, jakby to mogło mnie ochronić.

– To ja zawaliłem – ciągnął ojciec. – Ale nie byłem jedynym.

– Nie musimy się usprawiedliwiać. Tylko… dzieci nie wiedzą – powiedziała mama.

– To już nie dzieci – powiedziałam, wchodząc w światło latarni. – Powiedzcie nam wszystko. Teraz.

Oni zamarli. Mama spojrzała na mnie tak, jakby zobaczyła ducha. Ojciec otworzył usta, ale przez chwilę nie padło ani jedno słowo.

– To ja już słyszałam wystarczająco dużo – powiedziałam stanowczo.

– Joasiu... – zaczęła mama.

– Nie, mamo. Teraz ja pytam. I tym razem chcę usłyszeć całą prawdę. Nie półsłówka. Nie milczenie. Nie twoje „bo nie zrozumiesz”.

Ojciec odsunął krzesło. Westchnął. Na jego twarzy pojawił się cień bólu. Właśnie wtedy zrozumiałam, że ta rozmowa zmieni wszystko.

Byłam w szoku

– To było pod koniec sierpnia – zaczęła mama, powoli, jakby każde słowo musiała przepchnąć przez gardło. – Odkryłam wiadomości ojca.

– Mamo… – szepnęłam, nie mogąc uwierzyć.

– Spotykał się z nimi w delegacjach. „Tylko kawa”, „tylko rozmowa”. Tak pisały. A ja wiedziałam, co to znaczy. Wiedziałam. I nie mogłam spać, nie mogłam oddychać. – Jej głos się załamał.

Ojciec patrzył gdzieś w bok, jakby chciał uciec wzrokiem w morze.

– Nie tłumaczę się – powiedział cicho. – Byłem wtedy... zagubiony. W pracy był chaos, w domu czułem się jak intruz. Nie wiedziałem, jak się do was zbliżyć.

– Więc zbliżyłeś się do innych kobiet – warknęłam, ale zaraz tego pożałowałam. Bo mama zamilkła i patrzyła w moje oczy z czymś więcej niż bólem. Z rezygnacją.

– Przez trzy miesiące próbowałam to wymazać z pamięci. Ale nie umiałam. Zaczęłam go karać. Obojętnością. Cichymi dniami. I wtedy... sama popełniłam błąd – przyznała, spuszczając głowę.

– Co? – Marek wszedł właśnie na taras, w samą kulminację.

– Poznałam kogoś. Nikogo na stałe. Nikogo ważnego. Ale był przy mnie, kiedy Jerzy był tylko cieniem w kuchni.

Nastała cisza. Tylko fale uderzały o brzeg w rytmie jakiegoś bolesnego metronomu.

– Dlaczego nigdy nam nie powiedzieliście? – zapytałam. – Myśleliśmy, że po prostu się znudziliście sobą.

– Bo to nie była historia dla dzieci – odpowiedziała mama. – A potem... wy już nie pytaliście. A my nie mieliśmy odwagi.

Marek wstał bez słowa i odszedł w stronę plaży. Ja została sama z tym, co wiedziałam. I z tym, czego nie da się już cofnąć.

Mieliśmy mętlik w głowie

Znalazłam Marka siedzącego na mokrym piasku, plecami do morza. Trzymał w dłoni muszlę, jakby mógł z niej coś wyczytać. Nie odwrócił się, gdy podeszłam.

– Słyszałeś wszystko? – zapytałam, siadając obok.

– Wystarczająco dużo. – Jego głos był spokojny, ale drżał. – Całe dzieciństwo byłem przekonany, że po prostu nie pasowali do siebie. Że tak bywa. Ale zdrada? Obustronna?

Siedzieliśmy w milczeniu, patrząc na rozmywające się światła na horyzoncie.

– Mnie boli to, że oni nas całe życie trzymali w tej wersji: „nie dogadywaliśmy się”. Jakbyśmy nie zasługiwali na prawdę – powiedziałam.

– A może... chcieli nas chronić? Może bali się, że jak powiemy: „mama zdradziła”, „tata kłamał” – to przestaniemy ich kochać?

Spojrzałam na Marka. W jego oczach było więcej zrozumienia, niż się spodziewałam.

– A ty? Kochasz ich mniej?

– Nie. Ale inaczej – odpowiedział. – Już nie jako tych idealnych, tylko jako ludzi, którzy schrzanili sprawy. Może właśnie to znaczy dorosnąć?

Przytaknęłam. Przez chwilę czuliśmy jedność, której nie czułam od lat.

– Oni też są pogubieni, Aśka. Może nie bardziej niż my.

Mareczek. Zawsze widziałam w nim dziecko. A teraz mówił rzeczy, które trafiały wprost w serce.

– Wiesz co? Może ten urlop był nie po to, żebyśmy ich naprawili. Tylko żebyśmy sami zrozumieli, kim są.

– I kim my dla nich jesteśmy – dodał cicho.

Zrobiło się zimno, ale nie chciałam wracać. Tylko siedzieć i słuchać szumu morza. I tego, jak wreszcie wszystko zaczyna mieć jakiś sens.

Rodzice też popełniają błędy

Wróciliśmy do domku, gdy było już zupełnie ciemno. W środku panowała cisza – rodzice najwyraźniej zamknęli się w swoich pokojach. Tomek spał na kanapie, przykryty byle jak kocem, jakby sam nie wiedział, co z tym wszystkim począć.

Usiadłam na werandzie. Nie chciałam nic więcej. Tylko pobyć. I pomyśleć. Ten urlop, który miał być symbolem nowego początku, okazał się czymś w rodzaju trzęsienia ziemi. Obnażył wszystkie niedopowiedzenia, przeszłość, którą próbowaliśmy z bratem zbudować sobie po swojemu, jak domek z kart. A oni – nasi rodzice – pozwolili na to, jakby bali się, że prawda zrobi nam krzywdę większą niż kłamstwo.

Może to właśnie jest dorosłość – zrozumienie, że rodzice też popełniają błędy. Że czasem tak bardzo się gubią, że przestają być dla nas ostoją. Ale nawet wtedy... nie przestają być naszymi rodzicami.

Nie wiem, czy ta rodzina się jeszcze pozbiera. Może nie. Może ten wyjazd będzie ostatnim razem, kiedy wszyscy usiedliśmy przy jednym stole.

Joanna, 33 lata

Czytaj także: