Nie jestem złym mężem. Naprawdę. Staram się, pamiętam o rocznicach, nie zapominam o mleku, gdy Kasia prosi. Wiem, że lubi czekoladę z solą morską i że zimą marzną jej dłonie, więc zawsze mam zapasowe rękawiczki w aucie. Ale prezentów... prezentów nie czuję. Nigdy nie rozumiałem tej całej filozofii obdarowywania. Dla mnie liczy się gest. Fajny bukiet, dobra kolacja – wystarczy, prawda?

Dlatego w tym roku na Dzień Kobiet poszedłem po kwiaty. W kwiaciarni było tłoczno, faceci nerwowo wybierali róże, a ja zobaczyłem je – świeże, żółte tulipany. Idealne. Wiosenne, pełne energii, jak Kasia. Wziąłem je bez wahania, uśmiechnięty, pewny siebie. Nie przewidziałem tylko jednego. Jej focha.

Myślałem, że się ucieszy

Wszedłem do mieszkania zadowolony z siebie, trzymając bukiet żółtych tulipanów jak trofeum. Byłem przekonany, że to strzał w dziesiątkę – kwiaty były świeże, duże, idealnie rozwinięte. Czego chcieć więcej?

Kasia stała przy kuchence, mieszając coś w garnku. Pachniało pomidorami i bazylią. Podszedłem do niej, uśmiechnięty, i wręczyłem kwiaty.

– Dla ciebie, kochanie! – powiedziałem dumnie.

Odwróciła się, spojrzała na bukiet, a potem na mnie. Nie uśmiechnęła się tak, jak się spodziewałem. Zamiast tego uniosła brwi.

– Tulipany? – spytała takim tonem, jakby trzymała w rękach zwiędniętą sałatę.

– No tak! Piękne, prawda? – zaśmiałem się, ale coś w jej minie sprawiło, że poczułem ukłucie niepokoju.

Kasia obróciła bukiet w dłoniach, przyjrzała mu się uważnie.

– Żółte?

Westchnąłem, zaczynało mnie to irytować.

– No a co? Przecież ładne. Wiosenne, pełne energii, jak ty.

Odstawiła kwiaty na blat obok zlewu. Nie do wazonu. Po prostu je tam położyła, jakby były czymś zupełnie nieistotnym.

– No… dzięki – powiedziała w końcu, ale jej ton był oschły.

Wziąłem się pod boki.

– Kasiu, coś jest nie tak?

– Nie, nic – odpowiedziała z przesadną obojętnością i wróciła do mieszania zupy.

– No widzę, że coś ci nie pasuje.

Żona nie była zadowolona

Wzruszyła ramionami.

– Po prostu… mogłeś kupić coś innego.

– Ale dlaczego? Co jest nie tak z żółtymi tulipanami?!

Oparła ręce na blacie i spojrzała na mnie, jakby miała zaraz eksplodować.

– Wiesz co, Marek? To nie chodzi o same kwiaty. Chodzi o to, że nie myślisz!

– Słucham?!

– Nigdy nie kupowałeś mi żółtych kwiatów. Nigdy nie mówiłam, że je lubię. A ty po prostu wszedłeś do kwiaciarni, wziąłeś pierwsze lepsze, byle były.

Poczułem, jak robi mi się gorąco.

– Przepraszam bardzo, ale chyba liczy się gest, prawda? Chciałem sprawić ci przyjemność!

Kasia prychnęła.

– Gdybyś naprawdę chciał, to byś pomyślał, co mnie ucieszy, a nie kupował byle co!

Zrobiło mi się głupio, ale nie zamierzałem się poddać.

– To co, miałem pytać wprost, co chcesz?

– A może raz w życiu sam byś się domyślił?!

Patrzyliśmy na siebie przez chwilę w milczeniu, napięcie wisiało w powietrzu. Kiedy Kasia wzięła bukiet i bez słowa włożyła go do wazonu, wiedziałem, że ten wieczór będzie daleki od romantycznego.

Zaczynałem rozumieć swój błąd

Następnego dnia w pracy wciąż myślałem o wczorajszej kłótni. Żółte tulipany. Naprawdę? To o to cała awantura? Chodziło o kolor? O kwiaty w ogóle? Czy o coś więcej?

– Stary, wyglądasz, jakbyś nie spał – rzucił Robert, siadając obok mnie w kuchni firmowej. – Co jest?

Westchnąłem i potarłem twarz dłońmi.

– Kasia się na mnie wkurzyła, bo kupiłem jej na Dzień Kobiet żółte tulipany.

Robert uniósł brwi.

– Żółte? No to faktycznie…

– No właśnie! Co jest złego w żółtych tulipanach?!

– Nie wiem, może to, że żółty kojarzy się z rozstaniem? Albo że wygląda, jakbyś je kupił od niechcenia?

Zamilkłem. O tym nie pomyślałem.

– A tak w ogóle, to czy ona lubi tulipany? – dodał Robert.

Zawahałem się.

– No… chyba. Kwiaty to kwiaty, prawda?

Robert parsknął śmiechem.

– Nie, stary. Kwiaty to nie kwiaty. Kwiaty to komunikat. One mówią: „Znam cię. Wiem, co lubisz. Zależy mi”. A ty powiedziałeś: „Eee, byle coś kupić”.

Zacząłem przypominać sobie wcześniejsze rozmowy z Kasią. Perfumy. Wspominała o nich kilka razy, oglądała je w drogerii. Może… to było oczywiste? Nagle poczułem się jak kretyn. Nie chodziło o tulipany. Chodziło o to, że nie słuchałem.

Musiałem to wyjaśnić

Wieczorem wróciłem do domu z postanowieniem, że to wyjaśnię. Kasia siedziała na kanapie, scrollując coś w telefonie. Zerknęła na mnie krótko i wróciła do ekranu. Kwiaty stały na stole. Nawet się nie przewróciły. Usiadłem obok niej i odchrząknąłem.

– Kasiu, możemy pogadać?

– Mów – rzuciła, nie odrywając wzroku od ekranu.

– O co ci tak naprawdę chodziło z tymi tulipanami? – zapytałem, starając się brzmieć spokojnie.

Westchnęła i w końcu odłożyła telefon.

– Nie chodzi o same tulipany, Marek. Chodzi o to, że… ty nigdy się nie zastanawiasz. Kupujesz coś, bo „tak się robi”, a nie dlatego, że myślisz, co by mnie naprawdę ucieszyło.

Zamilkłem. Wiedziałem, że ma rację, ale trudno było to przyznać.

– Czyli chciałaś coś innego?

– Może. Może coś, o czym mówiłam od miesięcy? Perfumy? Cokolwiek, co pokazałoby, że mnie słuchasz?

Przypomniałem sobie rozmowę z Robertem. Miał rację. To nie były tylko kwiaty. Poczułem ukłucie wstydu.

– Dobra. Chyba faktycznie dałem ciała.

Kasia spojrzała na mnie z lekkim zdziwieniem.

– Naprawdę to przyznajesz?

– Naprawdę. I zamierzam to naprawić.

Wstałem i sięgnąłem po kluczyki do auta. Kasia zmrużyła oczy.

– Gdzie idziesz?

– Po coś, co powinienem kupić od razu.

Kupiłem to, co chciała

Wyszedłem z mieszkania i ruszyłem do galerii. Skoro Kasia wspominała o tych perfumach, to czas zrobić to, co powinienem był zrobić od początku. Stanąłem przed półką w drogerii, szukając flakonu, który widziałem kiedyś w jej rękach. Był. Ten sam, który oglądała, ale wtedy uznałem, że to „zwykłe gadanie”.

– W czym mogę pomóc? – zapytała ekspedientka.

– Chcę te perfumy. Na pewno te. Nie mam czasu na testowanie – rzuciłem zdecydowanie.

Godzinę później wróciłem do domu. Kasia siedziała w tej samej pozycji na kanapie, ale teraz uważnie mi się przyglądała. Usiadłem obok i bez słowa podałem jej eleganckie pudełko. Spojrzała na nie, potem na mnie.

– Co to?

– Spóźniony prezent. Taki, jaki powinienem był kupić od razu.

Ostrożnie otworzyła pudełko. Widząc znajomy flakon, uniosła brwi.

– Marek… – zaczęła cicho.

– Wiem, wiem. Przepraszam. Nie słuchałem. Ale teraz już wiem, o co chodziło.

Przez chwilę milczała, po czym się uśmiechnęła. Delikatnie, ale szczerze.

– No dobra… Punkt dla ciebie.

Poczułem ulgę. Może i dałem plamę, ale przynajmniej coś z tego zrozumiałem.

W końcu była zadowolona

Kasia rozpyliła perfumy na nadgarstku i przymknęła oczy, wdychając zapach. Jej uśmiech był inny niż wcześniej – nie wymuszony, nie uprzejmy, ale prawdziwy. Wtedy zrozumiałem, że nie chodziło tylko o kwiaty czy o prezent. Chodziło o coś więcej.

– Dziękuję – powiedziała cicho.

Usiadłem obok niej i oparłem się na kanapie.

– Wiesz, nie sądziłem, że prezent może mieć aż takie znaczenie.

Spojrzała na mnie z czułością, ale i lekkim politowaniem.

– Bo to nie chodzi o prezent, Marek. Chodzi o to, żeby czuć, że ktoś nas zna i słucha.

Zamyśliłem się. Miała rację. Dla mnie kupno kwiatów było miłym gestem, dla niej – testem uważności. I chociaż początkowo wydawało mi się to absurdalne, teraz widziałem w tym sens.

– W takim razie… – uśmiechnąłem się do niej lekko – Następnym razem po prostu zapytam, co byś chciała.

Zaśmiała się i oparła głowę na moim ramieniu.

– To byłby dobry początek.

Patrząc na nią, pomyślałem, że następnym razem naprawdę się postaram. Bo jeśli szczęście w związku zależy od tego, czy potrafimy siebie słuchać, to może czas nauczyć się to robić.

Marek, 38 lat

