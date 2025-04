Zawsze żyliśmy skromnie i oszczędnie. Nie zarabiamy kokosów, a wydatków jest coraz więcej. Zakupowe szaleństwa nigdy nie były dla mnie, chociaż zawsze marzyłam o eleganckim płaszczu. Ale był drogi...

Stałam przed wystawą i nie mogłam oderwać oczu. Na skórze czułam drobną mżawkę, co chwila mnie ktoś potrącał i popychał, a ja stałam i gapiłam się. Boże, jakie to cudo. Płaszcz, jaki sobie wyśniłam. Wełniany, w tę niepowtarzalną kratkę, z paskiem, tu dopasowany, tu szeroki… Jednym słowem — klasyczny. W pewnym momencie odrętwienie mi przeszło i rozejrzałam się w poszukiwaniu ceny. Na wystawie jej nie znalazłam, co tylko usprawiedliwiło – w moim przekonaniu – wejście do sklepu.

Śmiałym krokiem podeszłam do płaszcza, a koło mnie zmaterializowała się ekspedientka, gotowa mi nadskakiwać na każdym kroku. No cóż – tu byle kto i z pustym portfelem nie przychodzi.

– Interesuje mnie ten płaszcz z wystawy, szaro-kremowy – postanowiłam grać, przecież nie mam wypisane na twarzy, że jestem gołodupcem.

– Ależ oczywiście, już podaję – panienka słodko się uśmiechnęła. – To jedna z naszych klasycznych propozycji. Ale może chciałaby pani coś bardziej ekstrawaganckiego, z najnowszej kolekcji?

Nie byłam w stanie jej odmówić

Fakt, płaszczyk niczego sobie – w żywych kolorach, krótki, nieco inny niż pozostałe. I tylko za jedyne… 5700 zł!

– To chyba mimo wszystko dla mnie zbyt odważne – starałam się zachować zimną krew i nie pokazać, że prawie zemdlałam na widok tych cen. – Lepiej się będę czuła w tym tradycyjnym.

Po chwili wybrany przeze mnie model został mi podany. Włożyłam swoje wymarzone cudo i stanęłam przed lustrem. Boże… Tak, to jest to! Ile ja bym dała, żeby to mieć… Ale zaraz, zaraz, ta laska mówiła, że to klasyk, może przeceniony? Dyskretnie zerknęłam na metkę i aż jęknęłam. 2600 zł!

– Śliczny, prawda – ekspedientka opacznie zrozumiała moje jęknięcie. – Klasyka zawsze jest w modzie. No i cena jest atrakcyjna.

Spojrzałam na nią nieprzytomnym wzrokiem, a potem rozejrzałam się po sklepie. Rzeczywiście atrakcyjna – najnowsze modele potrafią kosztować kilkanaście tysięcy, więc te, które dziś przymierzałam, wcale nie są drogie.

– I w dodatku tak pięknie na pani leży. Bierze pani? – uśmiechnęła się do mnie.

– Muszę jeszcze przemyśleć, to był taki impuls – gdy zdjęłam z siebie ekskluzywne cudo, odzyskałam zdolność mówienia i myślenia. – Nie mogę kupować sobie ciągle nowych rzeczy, bo wreszcie nie nadążę z ich noszeniem.

Płaszcz „na kreskę”

Ekspedientka roześmiała się, doceniając dowcip, a ja wyszłam na ulicę. Zaczęłam iść w kierunku domu. Po drodze raz jeszcze spojrzałam na płaszcz, a moje myśli już galopowały:

„Drogi… Ale to jest rzecz praktycznie na zawsze. No i jak na tę firmę, to wyjątkowo tanio. I w dodatku klasyka, ponadczasowa. Będę miała z głowy przez wiele sezonów. Ale nie masz tyle pieniędzy, idiotko” – wyzywałam samą siebie w myślach i nagle zorientowałam się, że przechodzę koło swojego banku.

Gdy zakładałam tu konto, kobieta proponowała otworzenie linii debetowej… Bez zastanowienia skręciłam w kierunku szklanych drzwi. Po chwili sympatyczny facet tłumaczył, że maksymalna kwota, jaką mogłam wziąć to było 8 tysięcy i jakie to będą obciążenia. Płaszcz, zimowe buty, ten sweter z angory. No i nowa lampa do kuchni – wyliczałam w myślach, podpisując papiery. Ten ostatni zakup miał uspokoić moje sumienie. Bo decyzję już podjęłam.

W tajemnicy przed mężem

Przed wyjściem upewniłam się jeszcze, czy mój mąż nie dowie się o kredycie.

– To jest debet, dotyczy tylko pani konta – wyjaśnił bankowiec. – Przy wyższych kwotach albo właśnie kredytach wymagana jest oczywiście zgoda współmałżonka. Ale w pani wypadku nie ma takiej konieczności.

Debet mnie nie martwił, wyliczyłam, że gdy będę oszczędzać po 100–160 złotych miesięcznie, to dam radę. A może wpadną jakieś dodatkowe pieniądze? Naprawdę byłam dobrej myśli, ale nie wzięłam pod uwagę jednej rzeczy. Człowiek szybko się przyzwyczaja do dobrego. Zawsze lubiłam zakupy, a jeszcze takie… Dlatego tak zabrnęłam. Bo potem wzięłam jeszcze kredyt.

Drobny, taki, żeby mąż nie musiał się podpisywać. I sprzęt na raty… W pewnym momencie te długi mnie przerosły. Zaczęłam kombinować. Tu zwlekałam ze spłatą, tu nie opłaciłam rachunków. Marek zauważył dziury w domowym budżecie i ostatnio sam płaci rachunki. A ja jestem kłębkiem nerwów. Bo boję się wyznać mu prawdę, a dobrze wiem, że prędzej czy później moje kombinacje pewnie wreszcie wyjdą na jaw. I co ja wtedy zrobię?

