Kiedy zamykałam za synem drzwi, czułam jedynie ulgę, że w końcu znalazłam kogoś, kto pomoże mu z królową nauk. Nie miałam pojęcia, że ten jeden niewinny adres na kartce papieru obudzi wspomnienia, które starannie zakopałam na dnie serca ponad dwadzieścia lat temu. Los postanowił zagrać ze mną w niezwykle skomplikowaną grę, a stawką w niej był nie tylko wynik egzaminu dojrzałości mojego dziecka, ale przede wszystkim mój własny spokój.

Ratunek na ostatnią chwilę

Tegoroczna wiosna nadeszła wyjątkowo wcześnie, ale w naszym domu nikt nie zwracał uwagi na kwitnące za oknem forsycje. Powietrze było gęste od napięcia, a każda rozmowa prędzej czy później schodziła na jeden temat. Matura. Mój syn, Kacper, zawsze był humanistą z duszą artysty. Od lat marzył o studiowaniu architektury krajobrazu, godzinami szkicował projekty ogrodów, parków i przestrzeni miejskich. Niestety, na jego drodze stała potężna przeszkoda w postaci matematyki.

Z każdym kolejnym próbnym egzaminem Kacper gasł w oczach. Jego biurko tonęło w stosach zmiętych kartek, na których bezskutecznie próbovwał rozwiązywać równania z dwiema niewiadomymi. Mój mąż, Tomasz, był w tym czasie pochłonięty realizacją ogromnego projektu inżynieryjnego. Jako główny wykonawca mostu na obrzeżach miasta, wracał do domu późnym wieczorem, wyczerpany i myślami wciąż obecny na placu budowy. Wiedziałam, że ciężar znalezienia pomocy dla naszego syna spoczywa całkowicie na moich barkach.

Pewnego popołudnia, przeglądając lokalne ogłoszenia na osiedlowej tablicy informacyjnej, dostrzegłam skromną, białą kartkę z numerem telefonu. „Skuteczne przygotowanie do matury z matematyki. Wieloletnie doświadczenie. Cierpliwość i indywidualne podejście”. Nie było tam imienia, jedynie krótki dopisek o lokalizacji, która znajdowała się zaledwie kilka ulic od naszego domu. Bez wahania wykręciłam numer.

Odebrał mężczyzna o spokojnym, wyważonym głosie. Szybko ustaliliśmy szczegóły. Zaproponował, by Kacper przyszedł na pierwsze zajęcia już następnego dnia, aby ocenić poziom jego braków. Podał adres i rozłączyliśmy się, zanim zdążyłam zapytać o nazwisko. Byłam po prostu szczęśliwa, że udało mi się znaleźć kogoś w tak gorącym, przedmaturalnym okresie.

Znajomy tembr głosu

Kacper wrócił z pierwszych korepetycji odmieniony. Z jego twarzy zniknął ten charakterystyczny grymas zniechęcenia, który towarzyszył mu od kilku miesięcy. Rzucił plecak w kąt przedpokoju i z entuzjazmem zaczął opowiadać o nowym nauczycielu.

– Mamo, ten pan jest niesamowity – mówił, gestykulując żywo. – Wszystko mi rozrysował na takich specjalnych schematach. Powiedział, że matematyka to też sztuka, tylko zamiast kolorów używa się liczb. Wreszcie zrozumiałem te ciągi geometryczne!

Uśmiechnęłam się pod nosem, krojąc warzywa na sałatkę. Dawno nie widziałam mojego syna tak zmotywowanego. Postanowiłam, że muszę zadzwonić do tego człowieka i podziękować mu za tak wspaniałe podejście do ucznia. Wyciągnęłam telefon, odnalazłam numer z ogłoszenia i wybrałam połączenie.

– Słucham? – odezwał się ten sam spokojny głos, który słyszałam wczoraj.

– Dzień dobry, z tej strony mama Kacpra – zaczęłam uprzejmie. – Dzwonię, by bardzo podziękować za dzisiejsze zajęcia. Syn wrócił zachwycony, co w przypadku matematyki jest u niego zjawiskiem niezwykle rzadkim.

Po drugiej stronie zapadła długa, niepokojąca cisza. Słyszałam jedynie miarowy oddech. Zmarszczyłam brwi, zastanawiając się, czy nie zerwało połączenia.

– Halo? Jesteśmy w kontakcie? – zapytałam niepewnie.

– Agata? – Głos mężczyzny drgnął w sposób, który sprawił, że czas w mojej kuchni nagle się zatrzymał. Nóż, który trzymałam w dłoni, z brzękiem upadł na drewnianą deskę do krojenia. – Czy to ty, Agata?

Świat zawirował. Ten sposób wymawiania mojego imienia, z lekkim przeciągnięciem pierwszej litery. Znałam go tak dobrze. Należał do kogoś, o kim nie myślałam od dekad.

– Adam? – wyszeptałam, a moje gardło natychmiast uległo silnemu zaciśnięciu.

– We własnej osobie – odpowiedział cicho, a ja wyczułam w jego głosie uśmiech pełen melancholii. – Kiedy twój syn wpadł do mojego gabinetu, przez chwilę miałem wrażenie, że widzę ducha. Ma twoje oczy, Agato. I ten sam uśmiech.

Wspomnienia wracają bez zapowiedzi

Po tej rozmowie nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Tomasz wrócił z pracy, opowiadał o problemach z dostawą stali na budowę mostu, a ja kiwałam głową, wpatrując się w pusty talerz. Moje myśli szybowały daleko, w stronę dawnych lat, kiedy świat wydawał się ogromny i pełen nieskończonych możliwości. Adam był moją pierwszą, wielką miłością. Poznaliśmy się pod koniec liceum. On był genialnym umysłem ścisłym, wygrywał olimpiady, marzył o wielkiej nauce. Ja wolałam literaturę, poezję i długie spacery po starym parku, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości. Byliśmy nierozłączni. Pamiętam, jak przesiadywaliśmy na drewnianych ławkach, trzymając się za ręce, snując plany o wspólnym życiu.

Nasze drogi rozeszły się w sposób bardzo prozaiczny i bolesny. Adam dostał stypendium na prestiżowej zagranicznej uczelni. Chciał, żebym pojechała z nim, ale ja wahałam się. Bałam się zostawić rodzinny dom, przyjaciół, swoje bezpieczne otoczenie. Z każdym miesiącem jego pobytu z dala ode mnie, nasze listy stawały się coraz krótsze, a telefony rzadsze. W końcu, w naturalny, choć niezmiernie smutny sposób, nasze życie potoczyło się w zupełnie innych kierunkach. Pół roku po ostatecznym zerwaniu kontaktu poznałam Tomasza. Zbudowaliśmy spokojny, przewidywalny dom. A teraz przeszłość zapukała do moich drzwi pod postacią nauczyciela matematyki mojego własnego syna.

Przez kolejne tygodnie Kacper regularnie chodził na korepetycje. Jego wiedza rosła w niesamowitym tempie, a ja starałam się unikać tematu Adama. Wiedziałam jednak, że ostateczna konfrontacja jest nieunikniona. Zbliżał się koniec kwietnia, a wraz z nim konieczność uregulowania płatności za cały miesiąc nauki. Zazwyczaj przelewałam pieniądze, ale tym razem Adam poprosił o spotkanie. Zaproponował, bym wpadła po ostatniej lekcji Kacpra odebrać zostawione przez niego specjalne arkusze z wzorami do powtórki.

Konfrontacja na schodach

Dzień spotkania był pochmurny i wietrzny. Szłam znajomą ulicą, czując, jak moje dłonie stają się coraz zimniejsze. Zatrzymałam się przed kamienicą, wzięłam głęboki oddech i nacisnęłam przycisk domofonu. Drzwi otworzyły się z cichym buczeniem. Weszłam na drugie piętro. Czekał na mnie w otwartych drzwiach. Czas obszedł się z nim łaskawie, choć na skroniach pojawiła się siwizna, a wokół oczu zarysowały się głębokie zmarszczki. Wciąż miał ten sam bystry, przenikliwy wzrok, którym obdarowywał mnie w młodości.

– Wejdź, proszę – powiedział, przepuszczając mnie w progu.

Jego mieszkanie było pełne książek. Półki uginały się pod ciężarem tomów o fizyce, matematyce, ale dostrzegłam też sporo klasycznej literatury. Usiedliśmy w salonie. Zaproponował mi ciepłą herbatę z cytryną. Zgodziłam się, wdzięczna za chwilę na opanowanie drżenia rąk.

– Jak się masz, Agato? – zapytał, stawiając przede mną dymiącą filiżankę. – Wyglądasz bardzo dobrze. Życie chyba ci sprzyja.

– Nie mogę narzekać – odpowiedziałam, starając się brzmieć naturalnie. – Mam wspaniałego syna, co zresztą sam wiesz. Mój mąż jest inżynierem. Prowadzimy spokojne życie. A ty? Wróciłeś?

Adam uśmiechnął się delikatnie i usiadł naprzeciwko mnie.

– Pracowałem na uniwersytecie za granicą przez kilkanaście lat – zaczął powoli. – Zrobiłem doktorat, potem habilitację. Osiągnąłem wszystko, co sobie zaplanowałem w dziedzinie nauki. Ale pewnego dnia uświadomiłem sobie, że wracam do pustego domu. Moje małżeństwo rozpadło się bardzo szybko, nie przetrwało próby czasu i moich wiecznych wyjazdów na sympozja. Postanowiłem wrócić do kraju. Teraz uczę w lokalnym liceum, a popołudniami pomagam takim zdolniachom jak twój Kacper.

Słuchałam go z uwagą. Z jednej strony widziałam przed sobą autorytet, wybitnego człowieka, a z drugiej kogoś, kto zapłacił wysoką cenę za swoje ambicje.

– Kacper opowiada o tobie w samych superlatywach – zmieniłam temat, nie chcąc brnąć w zbyt osobiste rejony. – Uwierzył w siebie. To twoja zasługa.

– On po prostu potrzebował kogoś, kto pokaże mu matematykę z innej perspektywy – odpowiedział Adam. Przez chwilę patrzył mi prosto w oczy. – Pamiętasz, jak próbowałem nauczyć cię fizyki przed sprawdzianem w trzeciej klasie? Twierdziłaś, że wzory są brzydkie i brakuje w nich rymów.

Zaśmiałam się szczerze, a napięcie w końcu zaczęło opadać.

– Pamiętam. I pamiętam, że ostatecznie napisałeś ten sprawdzian za mnie, zamieniając się ze mną miejscami, kiedy nauczyciel patrzył przez okno.

Dwie różne drogi

Rozmawialiśmy przez dobrą godzinę. Omawialiśmy postępy Kacpra, wspominaliśmy starych nauczycieli i znajomych z czasów szkolnych. Z każdą minutą uświadamiałam sobie jedną, bardzo ważną rzecz. Dawne uczucie, które tak bardzo mnie przerażało przed tym spotkaniem, w rzeczywistości już nie istniało. Była tam tylko sympatia, szacunek i nuta sentymentu.

Adam był wspaniałym człowiekiem, ale moje miejsce było u boku Tomasza. Kiedy pomyślałam o moim mężu, o tym, jak codziennie rano robi mi kawę, zanim wyjdzie na budowę swojego mostu, poczułam ogromną falę wdzięczności za moje życie. Mosty. Mój mąż je budował, łącząc brzegi. Ja i Adam byliśmy jak dwa brzegi rzeki, które nigdy nie mogły się połączyć, i to było całkowicie w porządku. Kiedy zbierałam się do wyjścia, Adam wręczył mi grubą teczkę z notatkami dla Kacpra.

– Myślę, że jest gotowy – powiedział z przekonaniem. – Zda ten egzamin bez problemu. Ma w sobie dużo uporu. Chyba po mamie.

– Dziękuję ci za wszystko, Adamie – powiedziałam, stojąc w drzwiach. – Nie tylko za matematykę. Cieszę się, że cię zobaczyłam. Że mogliśmy porozmawiać.

– Ja również, Agato. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za jego architekturę.

Wyszłam z kamienicy. Wiatr nieco ucichł, a zza chmur nieśmiało wyjrzało popołudniowe słońce. Szłam w stronę domu, czując niezwykłą lekkość. Zrozumiałam, że pewne spotkania są nam potrzebne nie po to, by wywrócić nasze życie do góry nogami, ale po to, by utwierdzić nas w przekonaniu, że idziemy właściwą drogą.

Egzamin, z którego każdy wyciągnął lekcję

Maj minął błyskawicznie. Kacper poszedł na maturę spokojny i opanowany. Kiedy wrócił z egzaminu z matematyki, miał na twarzy szeroki uśmiech. Twierdził, że zadania otwarte były dokładnie takie, jakie przerabiał z panem Adamem. Kilka tygodni później przyszły wyniki. Mój syn zdał egzaminy z niesamowicie wysokim wynikiem, co zapewniło mu upragnione miejsce na wydziale architektury krajobrazu. Świętowaliśmy to całą rodziną. Tomasz wziął nawet dwa dni wolnego, byśmy mogli wyjechać wspólnie za miasto, odpocząć po tych wielu miesiącach stresu.

Wieczorem, siedząc na tarasie wynajętego domku letniskowego, patrzyłam na mojego męża i syna, którzy dyskutowali zawzięcie o jakichś rozwiązaniach przestrzennych. Kacper szkicował coś na serwetce, a Tomasz z uwagą korygował jego pomysły. Czułam głęboki spokój. Czasami życie potrafi nas zaskoczyć, rzucając nam pod nogi kartkę z ogłoszeniem. Wysłałam syna na korepetycje, by uratować jego przyszłość, a przy okazji poukładałam własną przeszłość. Zamknęłam stary rozdział bez żalu, bez niepotrzebnych domysłów, co by było gdyby. Otrzymałam najpiękniejszy prezent – pewność, że moje "tu i teraz" to najlepsze, co mogło mi się przydarzyć.

Agata, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: