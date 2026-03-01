Od kilku miesięcy miałam wrażenie, że w naszym domu brakuje powietrza. Każde jego westchnienie, każdy komentarz odbijał się ode mnie jak piłka od ściany. Kiedy zaproponowałam sanatorium, wszyscy uznali to za troskę. Tylko ja wiedziałam, że bardziej chodziło o mnie niż o jego. Nie przewidziałam jednego – że wróci zupełnie innym człowiekiem.

Miałam go dość

Zbyszek od miesięcy narzekał na złe samopoczucie. Siadał ciężko przy stole i wzdychał tak, jakby cały świat osiadł mu na ramionach.

– Człowiek już nie ma siły żyć – mówił z pretensją w głosie.

Patrzyłam na niego i zamiast współczucia czułam irytację. To ciągłe niezadowolenie, pretensje o niedosoloną zupę, o zbyt głośno włączony telewizor, o to, że „kiedyś to było inaczej”.

– Może pojedziesz do sanatorium? – rzuciłam któregoś wieczoru, udając lekki ton.

Spojrzał na mnie podejrzliwie.

– Chcesz się mnie pozbyć?

Zaśmiałam się, choć w środku coś mnie ukuło.

– Nie przesadzaj. Chcę, żebyś poczuł się lepiej.

Prawda była taka, że marzyłam o kilku tygodniach ciszy. O porankach bez jego marudzenia. O kolacjach jedzonych w spokoju. O tym, żeby przez chwilę nie być tą, która musi wszystko łagodzić. Kiedy przyszło potwierdzenie wyjazdu, spakowałam mu walizkę z poczuciem ulgi. Składając koszule, myślałam: „Może zatęsknię”. Chciałam zatęsknić. To byłoby dowodem, że jeszcze nam zależy. Na dworcu stał z rękami w kieszeniach, jakby jechał za karę.

– Będziesz dzwonić? – zapytał.

– Oczywiście. Ty też dzwoń.

Pociąg odjechał, a ja poczułam, jak coś się we mnie rozluźnia. Wróciłam do pustego mieszkania i usiadłam na kanapie. Cisza była niemal namacalna. Żadnego chrząkania, żadnych komentarzy spod noża, gdy kroiłam chleb. Pierwsze dni były jak wakacje. Spotkałam się z koleżanką, której od dawna odkładałam kawę. Przestawiłam meble w salonie. Włączyłam muzykę i tańczyłam po kuchni, śmiejąc się z własnej lekkości. Zbyszek dzwonił co drugi dzień.

– Wiesz, tu jest całkiem nieźle – przyznał po tygodniu. – Ćwiczenia dają w kość, ale ludzie sympatyczni.

– To dobrze – odpowiedziałam, zaskoczona jego tonem.

– Poznałem taką panią Halinę z Gdańska. Świetnie gra w szachy. Ogrywa mnie bez mrugnięcia okiem.

W jego głosie pojawiła się nuta entuzjazmu, której nie słyszałam od lat. Powinnam się cieszyć, a jednak poczułam ukłucie.

– To dobrze, że masz towarzystwo – powiedziałam ostrożnie.

Z każdym kolejnym telefonem opowiadał więcej. O porannych spacerach, o wspólnych zajęciach, o wieczornych rozmowach w świetlicy.

– Wiesz, chyba za mało się ruszałem – stwierdził pewnego dnia. – Człowiek sam się zamyka w czterech ścianach.

Zamarłam. Przecież to on zawsze powtarzał, że najlepiej mu w domu. Kiedy minęły trzy tygodnie, złapałam się na tym, że zaczynam czuć niepokój. Nie dlatego, że miał wrócić. Bałam się, że wróci ktoś, kogo nie będę znała. Albo, że przywiezie ze sobą coś, czego w naszym domu brakowało od dawna – radość, która nie będzie miała ze mną nic wspólnego. W dniu jego powrotu stałam w przedpokoju i wygładzałam nerwowo obrus na komodzie. Słysząc klucz w zamku, poczułam, jak serce bije mi szybciej niż wtedy, gdy żegnaliśmy się na peronie. Drzwi się otworzyły, a w nich stanął Zbyszek. Wyprostowany. Uśmiechnięty. Z torbą przewieszoną przez ramię.

– No, jestem! – zawołał lekko.

I w tej jednej chwili zrozumiałam, że cisza, która miała mnie uratować, mogła właśnie zamienić się w coś znacznie trudniejszego.

Czułam się niezręcznie

Stałam w przedpokoju jak gość, który nie wie, czy zdjąć płaszcz. Zbyszek wszedł do środka sprężystym krokiem, odstawił torbę i rozejrzał się uważnie.

– Przestawiłaś kanapę – zauważył z uśmiechem. – I kwiaty też.

– Pomyślałam, że mała zmiana dobrze nam zrobi – odpowiedziałam speszona.

Podszedł do okna, wyjrzał na podwórko, jakby sprawdzał, czy świat przez te trzy tygodnie się nie zmienił. Potem odwrócił się do mnie.

– Tęskniłem – powiedział spokojnie.

Powinnam była się ucieszyć. Zamiast tego poczułam dziwne napięcie. Jego głos brzmiał inaczej. Nie było w nim ciężaru, do którego przywykłam. Przy kolacji opowiadał bez końca o pobycie w sanatorium.

– Wiesz, że źle siedziałem całe życie? – zaśmiał się. – Instruktor powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to będę chodził zgarbiony jak staruszek.

– Myślałam, że już jesteśmy staruszkami – rzuciłam pół żartem.

– Nie przesadzaj – machnął ręką. – Wszystko można zmienić.

To zdanie zawisło między nami. Wszystko można zmienić. Następnego dnia wstał o szóstej. Usłyszałam w kuchni stukanie filiżanki i ciche pogwizdywanie. Zawsze spał do ósmej, a potem narzekał, że noc była za krótka. Wyszłam w szlafroku.

– Co ty robisz o tej porze?

– Ćwiczenia – odpowiedział z entuzjazmem. – Piętnaście minut rozciągania przed śniadaniem. Chcesz spróbować?

Spojrzałam na niego z niedowierzaniem.

– Dziękuję, ale nie chcę. Znam swoje możliwości.

Uśmiechnął się łagodnie.

– Właśnie o to chodzi, czasem trzeba coś zmienić.

Te słowa zaczęły mnie drażnić. Jakby sugerował, że jestem zła. Że to przeze mnie tkwił w miejscu. Z dnia na dzień coraz mniej przypominał człowieka, którego „wysłałam na leczenie”. Zapisał się na zajęcia nordic walking w pobliskim parku. Kupił nowe buty sportowe bez konsultacji ze mną, choć zawsze pytał mnie o zdanie przy najmniejszym wydatku.

– A obiad? – zapytałam któregoś popołudnia, gdy oznajmił, że wychodzi na spacer z grupą.

– Zrobiłem sobie sałatkę – odparł lekko. – Nie czekaj na mnie.

To zdanie zabolało bardziej, niż chciałam przyznać. Przez lata to ja czekałam – z talerzem, z herbatą, z pytaniem, czy dzień był ciężki. Teraz on wychodził bez oglądania się za siebie. Pewnego wieczoru zadzwonił telefon. Siedziałam obok, gdy spojrzał na wyświetlacz i uśmiechnął się szeroko.

– Halina – powiedział. – Ta od szachów.

– Odbierz – rzuciłam chłodno.

– Halinko, no witam! – jego głos był ciepły, niemal serdeczny. – Tak, tak, dotarłem szczęśliwie… Oczywiście, że pamiętam o partii rewanżowej.

Słuchałam urywków rozmowy. Kiedy się rozłączył, nie wytrzymałam.

– Często do ciebie dzwoni?

– Dzisiaj pierwszy raz – odpowiedział spokojnie. – Wymieniliśmy się numerami. Miło czasem pogadać z kimś, kto ma podobne zainteresowania.

– A ja? – wyrwało mi się. – Ja nie mam z tobą podobnych zainteresowań?

Spojrzał na mnie uważnie.

– Irenko, my od dawna ze sobą nie rozmawialiśmy.

Zamilkłam. Chciałam zaprzeczyć, wyliczyć wszystkie wspólne lata, obiady, święta. Jednak wiedziałam, że chodziło o coś innego.

– To może teraz porozmawiajmy – powiedział ciszej. – Bez pretensji. Bez wzdychania.

Poczułam, jak rumieniec wstydu wpełza mi na policzki. Czy naprawdę to ja wzdychałam najczęściej?

– Myślałam, że wysyłając cię tam, robię coś dobrego – wyznałam w końcu.

– I zrobiłaś – odpowiedział bez wahania.

Usiadł naprzeciwko mnie przy stole. Między nami nie było już zmęczonej ciszy. Było napięcie, które domagało się decyzji. Po raz pierwszy od dawna pomyślałam, że to nie on się oddalił.

Pozbyłam się złudzeń

Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Słyszałam jego równy oddech i myślałam o tym, jak łatwo przyszło mi uznać go za problem do rozwiązania. Wysłać, naprawić, odebrać. Jak sprzęt z serwisu. Rano wstał wcześniej niż ja. Kiedy weszłam do kuchni, stał przy blacie i kroił warzywa.

– Robię pastę na kanapki – oznajmił pogodnie. – Spróbujesz?

Usiadłam ciężko przy stole.

– Zbyszek, myślisz, że my jeszcze potrafimy być razem tak… normalnie?

Odłożył nóż i spojrzał na mnie uważnie.

– A kiedyś było normalnie?

Zabolało. Jednak wiedziałam, że nie mówił tego złośliwie.

– Ja się przy tobie dusiłam – wyrzuciłam z siebie. – Ciągłe narzekanie, brak energii. Czułam, jakbyś mnie wciągał w jakiś dół.

– A ja czułem się niepotrzebny – odpowiedział spokojnie. – Jak mebel, który stoi, bo zawsze stał. Ty wszystko ogarniałaś. Decyzje, rachunki, plan dnia. Z czasem przestałem próbować.

Patrzyliśmy na siebie jak dwoje ludzi, którzy nagle zobaczyli zupełnie inny obraz niż ten, do którego przywykli.

– Ta Halina… – zaczęłam niepewnie.

Westchnął.

– Jest miła. Rozmawia ze mną o książkach, o muzyce. Tylko że to nie o nią chodzi. Chodzi o to, że przy niej przypomniałem sobie, jaki byłem kiedyś. Ciekawy świata.

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż jakakolwiek zdrada. Bo nie mówił o niej. Mówił o sobie. O części, której przy mnie już nie było.

– Czyli co teraz? – zapytałam cicho.

Podszedł do okna, jakby szukał odpowiedzi na podwórku.

– Nie chcę uciekać – powiedział po chwili. – Ale nie chcę też wrócić do tego, co było.

Poczułam, że coś we mnie pęka. Przez lata budowałam nasze życie według własnego planu. Stabilnie, przewidywalnie. A on właśnie proponował mi nieznane.

– A jeśli ja nie potrafię inaczej? – wyszeptałam.

Odwrócił się.

– To będziemy się męczyć dalej.

Tego dnia nie poszedł na spacer. Usiedliśmy w salonie, naprzeciwko siebie, bez telewizora w tle. Rozmawialiśmy godzinami. O tym, jak każde z nas czuło się samotne, choć spaliśmy w jednym łóżku. O mojej potrzebie kontroli. O jego wycofaniu.

– Bałem się, że już nic ode mnie nie zależy – przyznał. – A w sanatorium zobaczyłem, że jeszcze mogę coś zmienić.

Słuchałam i po raz pierwszy od dawna nie przerywałam. Wieczorem wyciągnął z szuflady stare pudełko ze zdjęciami. Na jednym staliśmy na górskim szlaku, roześmiani, potargani wiatrem.

– Pamiętasz? – zapytał.

Pamiętałam. Tamta ja była szczęśliwa. Nie wszystko musiało być pod kontrolą.

– Chcę spróbować – powiedziałam w końcu. – Ale nie obiecuję, że od razu będę zachwycona twoimi ćwiczeniami o świcie.

Uśmiechnął się.

– A ja nie obiecuję, że już nigdy nie ponarzekam.

Kilka dni później poszłam z nim do parku. Szłam wolniej, marudziłam, że kijki są niewygodne, ale szłam. Halina zadzwoniła jeszcze raz. Tym razem odebrał przy mnie.

– Halinko, dzięki za zaproszenie, ale w weekend mamy plany – powiedział spokojnie. – Tak, z żoną.

Nie patrzył na mnie, kiedy to mówił, ale ja patrzyłam na niego. I po raz pierwszy od dawna nie czułam się intruzem. Sanatorium nie zabrało mi męża. Zabrało złudzenie, że wszystko mam pod kontrolą. I może właśnie tego najbardziej potrzebowałam.

Irena, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

