Nazywam się Kamil i długo wierzyłem, że największym błędem mojego życia było to, że zgodziłem się na odnowienie mieszkania moich teściów. Poświęcałem na ten remont każdą wolną chwilę, nie biorąc za swą pracę nawet złotówki. Myślałem, że wreszcie zostanę zaakceptowany jako zięć. Chciałem być nie tylko mężem Leny, ale częścią jej rodziny. Nie przypuszczałem, że ta decyzja stanie się początkiem końca wszystkiego, co budowaliśmy.

Nie bierz tego do siebie

Kiedy Ryszard wspomniał przy niedzielnym obiedzie, że z Haliną myślą o generalnym remoncie mieszkania, odezwałem się szybciej, niż zdążyłem to przemyśleć.

– Mogę się tym zająć – powiedziałem, odkładając widelec. – Zrobię to porządnie. Nie trzeba będzie nikogo zatrudniać.

Ryszard spojrzał na mnie znad okularów.

– To poważna sprawa, Kamilu. To nie przemalowanie ściany w akademiku.

– Wiem. Dam radę.

Lena ścisnęła mnie pod stołem za rękę. Uśmiechnęła się z dumą, jakby już widziała mnie w roli bohatera rodzinnej historii. W tamtej chwili poczułem, że to może być mój moment. Remont zacząłem tydzień później. Po pracy jechałem prosto do ich mieszkania. Zrywałem stare panele, wynosiłem ciężkie meble, skuwałem płytki w łazience. Kurz wchodził w ubrania i włosy, a ja wracałem do domu wyczerpany, ale dziwnie szczęśliwy. Każdy położony metr podłogi był dla mnie jak dowód: potrafię. Ryszard bywał codziennie. Nie pomagał. Stał w drzwiach albo opierał się o framugę i patrzył.

– A mierzyłeś poziomicą? – zapytał któregoś wieczoru, kiedy montowałem szafki w kuchni.

– Tak, sprawdzałem dwa razy – odpowiedziałem.

– Hm. Ja bym sprawdził jeszcze raz.

Jego ton głosu brzmiał jak coś pomiędzy wątpliwością a pobłażaniem. Lena początkowo była moją tarczą.

– Tata zawsze wszystko kontroluje – tłumaczyła, gdy wracaliśmy do domu. – Nie bierz tego do siebie.

Ale z czasem zaczęła powtarzać jego uwagi.

– Może rzeczywiście warto skonsultować elektrykę z kimś jeszcze? – zapytała pewnego wieczoru. – Tata się martwi.

– Ufasz mi czy jemu? – zapytałem zbyt ostro.

Zamilkła. A ja od razu pożałowałem tonu, choć pytanie wciąż wisiało między nami.

Tata na pewno to doceni

Mijały tygodnie. Ręce miałem popękane od pracy, plecy bolały, a w głowie coraz częściej pojawiała się myśl, że nie robię tego wyłącznie z miłości. Robiłem to, żeby udowodnić swoją wartość człowiekowi, który najwyraźniej nie chciał jej zobaczyć. Któregoś dnia Halina podeszła do mnie, gdy Ryszard wyszedł do sklepu.

– Kamil, naprawdę się starasz – powiedziała cicho. – To widać.

– Dziękuję – odparłem, czując ulgę, jakbym wreszcie dostał ocenę wyższą niż dostateczna.

– Ryszard ma trudny charakter. Lubi, jak wszystko jest po jego myśli.

Pod koniec remontu mieszkanie zaczęło wyglądać inaczej. Ja też byłem inny. Coraz częściej łapałem się na tym, że czekam na pochwałę jak uczeń na świadectwo. Każde skinienie głowy Ryszarda analizowałem jak sygnał: czy to już? Czy wreszcie jestem wystarczający? Zamiast zbliżać się do rodziny, czułem, że stoję przed zamkniętymi drzwiami. I choć wkładałem w ich dom całe serce, nikt nie dawał mi do niego klucza.

Mieszkanie było gotowe pod koniec listopada. Ostatniego dnia stałem w salonie i patrzyłem na równą podłogę, świeżo pomalowane ściany i nowe listwy przypodłogowe. Czułem zmęczenie, ale też satysfakcję. Lena objęła mnie.

– Jest pięknie – szepnęła. – Tata na pewno to doceni.

Chciałem jej wierzyć.

Rodzina powinna umieć przyjąć krytykę

Kilka dni później Ryszard zaprosił rodzinę na niedzielny obiad „z okazji zakończenia remontu”. Przyjechała jego siostra z mężem, kuzynostwo Leny, nawet sąsiadka z naprzeciwka. W powietrzu unosił się zapach rosołu i świeżego ciasta. Stałem przy oknie, słuchając rozmów.

– Kamil naprawdę się napracował – powiedziała ciotka. – Widać różnicę.

W środku czułem dumę. Nie trwała jednak długo, bo zaraz odezwał się teść.

– Praca pracą, ale jednak po dokładnym sprawdzeniu mieszkania uznałem, że zatrudnię profesjonalną ekipę do poprawek. W końcu to nasze cztery kąty, nie miejsce na naukę.

W pokoju zrobiło się cicho.

– Jakich poprawek? – zapytałem, zanim zdążyłem się powstrzymać.

Ryszard westchnął, jakby tłumaczył coś dziecku.

– Płytki w łazience nie są idealnie równe. Listwy w salonie minimalnie odstają. Lepiej, żeby zrobił to ktoś z większym doświadczeniem.

– Sprawdzałem wszystko – powiedziałem. – Gdyby coś było nie tak, powiedziałby mi pan wcześniej.

– Uznałem, że nie chcę robić z tego problemu – odparł chłodno. – Rodzina powinna umieć przyjąć krytykę.

Lena siedziała nieruchomo. Patrzyła w talerz.

– Może porozmawiamy o tym później? – wtrąciła Halina niepewnie. – To przecież obiad.

Poczułem, jakby ktoś wyciągnął spod moich stóp podłogę, którą sam układałem. W uszach mi szumiało. Ktoś zmienił temat, ktoś nalał kompotu, rozmowy wróciły do zwykłego tonu, ale dla mnie wszystko było już inne.

Wiesz, jaki on jest

Po obiedzie wyszedłem na klatkę schodową, żeby zaczerpnąć powietrza. Lena dołączyła po chwili.

– Nie musiał tak mówić przy wszystkich – powiedziałem cicho. A ty? – spojrzałem na nią. – Dlaczego nic nie powiedziałaś?

– Bo to nie był moment na sprzeczkę.

– To był moment na prawdę.

Zamilkła. W jej oczach zobaczyłem wahanie.

– Tata chce, żeby wszystko było perfekcyjne – szepnęła. – Wiesz, jaki on jest.

– A ja mam wrażenie, że wcale nie chodzi o mieszkanie, tylko zrobił to celowo, żeby mnie upokorzyć przy wszystkich.

– Nie przesadzaj – odpowiedziała.

Wracaliśmy do domu w milczeniu. Każde z nas patrzyło w swoją stronę, jakby między nami wyrosła ściana grubsza niż te, które malowałem. W głowie wciąż brzmiały słowa Ryszarda: „nie miejsce na naukę”. Jakby miesiące mojej pracy były jedynie ćwiczeniem, próbą generalną przed prawdziwym spektaklem. Tamtego wieczoru po raz pierwszy pomyślałem, że nie chodziło o płytki ani listwy. Chodziło o coś znacznie głębszego. I że właśnie zostałem publicznie ustawiony w roli kogoś, kto nigdy nie będzie wystarczający.

Co bym nie zrobił, to i tak będzie źle

Nie potrafiłem zostawić tego w zawieszeniu. Dwa dni po obiedzie pojechałem do teściów sam. Lena została w pracy, a ja uznałem, że tak będzie lepiej. Chciałem rozmowy w cztery oczy, bez świadków. Ryszard otworzył drzwi i przez chwilę patrzył na mnie bez słowa.

– Możemy porozmawiać? – zapytałem.

Wpuścił mnie do środka.

– O czym chcesz rozmawiać?

– O tym, co usłyszałem przy obiedzie. Mógł pan powiedzieć mi wcześniej, że coś jest nie tak, a nie ośmieszać przy całej rodzinie.

Zacisnąłem dłonie.

– To nie moja wina, że nie umiesz przyjąć krytyki.

Ryszard usiadł w fotelu, jakby szykował się do dłuższej rozmowy.

– To nie był pierwszy raz. Mam dość bycia ocenianym przy każdym kroku. Co bym nie zrobił, to i tak będzie źle. Chcę minimum szacunku, ale pan chyba nie zna tego słowa.

– Nie pozwolę, by ktoś obrażał mnie w moim domu. Nie zasługujesz na to, by być częścią tej rodziny.

Te słowa przelały czarę. Poczułem, jak coś we mnie pęka.

– Nie będę więcej przychodził – powiedziałem spokojnie, choć w środku wrzałem. – Skoro nie jestem tu mile widziany.

– To twoja decyzja – odparł bez cienia emocji.

Czułem się samotny we własnym małżeństwie

Wyszedłem, trzaskając drzwiami mocniej, niż zamierzałem. Wieczorem Lena czekała na mnie w kuchni.

– Podobno byłeś u rodziców – stwierdziła.

– Tak. I to koniec.

– Koniec czego?

– Udawania, że wszystko jest w porządku.

Opowiedziałem jej o rozmowie. Słuchała w milczeniu.

– Tata na pewno nie chciał cię zranić – powiedziała w końcu. – On po prostu dba o swoje.

– A ja o co dbam? O swoje ego?

– Czasem tak to wygląda – odpowiedziała cicho.

Te słowa zabolały bardziej niż wszystko, co powiedział Ryszard.

– Więc uważasz, że przesadzam?

– Uważam, że nie potraficie ze sobą rozmawiać normlanie.

– Bo on od początku mnie nie akceptował.

– To nieprawda – zaprzeczyła szybko, ale jej głos nie był pewny.

Od tamtego wieczoru przestałem odbierać telefony od teściów. Gdy nadchodziły święta, znajdowałem wymówki. Lena jeździła sama. Wracała coraz bardziej zamknięta.

– Nie możesz go tak po prostu wymazać z naszego życia – mówiła.

– On zrobił to pierwszy – odpowiadałem.

Między nami narastała cisza. Nie było już wspólnych planów, tylko ostrożne rozmowy o rachunkach i pracy. Czułem się samotny we własnym małżeństwie, ale duma nie pozwalała mi zrobić kroku wstecz. Zerwałem kontakt z Ryszardem, przekonany, że bronię swojej godności. Nie wiedziałem jeszcze, że właśnie wtedy zacząłem tracić coś znacznie cenniejszego niż jego uznanie.

Chyba zgubiliśmy siebie

Wieczorami siedzieliśmy przy stole, każde z nas wpatrzone w swój telefon. Rozmawialiśmy o zakupach, rachunkach, planach na weekend. Unikaliśmy tematu jej rodziców, jakby był cienką taflą lodu.

– Pojadę do nich na dwa dni – oznajmiła któregoś czwartku. – Mama potrzebuje pomocy przy porządkach.

– Jasne – odpowiedziałem obojętnie.

Nie zapytała, czy pojadę z nią. Ja nie zaproponowałem. To milczenie stało się naszym kompromisem. Z czasem wizyty Leny były coraz częstsze. Wracała zmęczona, czasem podenerwowana.

– Tata pytał o ciebie – rzuciła kiedyś mimochodem.

– I co mu powiedziałaś?

– Że jesteś zajęty.

Zajęty. To słowo było wygodne dla nas obojga. Po trzech latach żyliśmy obok siebie, a nie razem. Obojętność wpełzła między nas jak chłód. Przenieśliśmy się do osobnych sypialni, tłumacząc to różnymi godzinami pracy. Coraz rzadziej mówiliśmy o przyszłości. Zrozumiałem wtedy, że nie potrafimy cofnąć lat milczenia. Moja duma nie pozwoliła mi wtedy postąpić inaczej.

– Chyba zgubiliśmy siebie – powiedziała któregoś dnia spokojnie. – Każde z nas zamknęło się w swojej skorupie.

Przyznałem jej rację. Wiedziałem już, że prawda przyszła za późno. Zdecydowaliśmy się rozstać. Bez oskarżeń, bez scen. Podpisaliśmy dokumenty i każde z nas poszło w swoją stronę. Lena nie chciała stracić kontaktu z rodzicami, a ja i teść byliśmy zbyt dumni, by wyciągnąć rękę na zgodę. Każde z nas próbowało chronić coś po swojemu – i właśnie to nas zniszczyło. Remont dawno został zapomniany. Płytki pewnie są już wymienione, listwy poprawione. Tylko relacji, które wtedy pękły, nikt nie potrafił naprawić.

Kamil, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

