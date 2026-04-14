Przez długie miesiące odmawialiśmy sobie wszystkiego, by stworzyć w naszym mieszkaniu prawdziwą oazę spokoju. Kiedy z dumą gładziłam dłonią sprowadzane na zamówienie kafelki, nie przypuszczałam, że kilka dni później moje marzenie zamieni się w ociekające brudną wodą gruzowisko. Ten jeden wieczór przekreślił nasze plany, ale zrodził we mnie coś zupełnie innego. Zrozumiałam, że nie spocznę, dopóki człowiek, który zniszczył moją pracę, na zawsze nie zniknie z mojego życia.

Marzyłam o prywatnym domowym spa

Remont łazienki był dla nas nie tylko inwestycją, ale prawdziwym testem cierpliwości. Wraz z mężem, Bartkiem, przez ponad dwa lata oszczędzaliśmy na ten cel. Zrezygnowaliśmy z wyjazdów wakacyjnych, przestaliśmy wychodzić do restauracji, a każdą wolną kwotę odkładaliśmy na specjalne konto. Chcieliśmy, aby to pomieszczenie było wyjątkowe.

Wybraliśmy wielkoformatowe płytki imitujące naturalny, jasny kamień, które sprowadzano dla nas aż z Włoch. Centralnym punktem miała być wolnostojąca, owalna wanna, do której dobraliśmy szczotkowaną, złotą armaturę. To był projekt moich marzeń.

Kiedy ekipa remontowa wreszcie opuściła nasze mieszkanie, przez dobrą godzinę staliśmy z Bartkiem w progu, po prostu patrząc na efekt ich pracy. Podłogowe ogrzewanie przyjemnie grzało w stopy, a oświetlenie ledowe ukryte za wielkim lustrem tworzyło niesamowity, relaksujący klimat. Pamiętam, jak wzięłam głęboki oddech, czując zapach nowości. Byliśmy tacy szczęśliwi. To było nasze małe, prywatne spa w środku zatłoczonego miasta. Byliśmy pewni, że najgorszy stres mamy już za sobą.

Usłyszałam niepokojący dźwięk

To był zwykły, wtorkowy wieczór, zaledwie osiem dni po zakończeniu remontu. Bartek czytał książkę w salonie, a ja składałam pranie w sypialni. W mieszkaniu panowała zupełna cisza, którą nagle przerwał dziwny, rytmiczny odgłos. Brzmiało to jak szybkie, miarowe uderzanie kropel o twardą powierzchnię. Początkowo pomyślałam, że może nie dokręciłam kranu w kuchni, ale dźwięk dobiegał z korytarza.

Podeszłam do drzwi naszej nowej łazienki i zapaliłam światło. Zamarłam. Na nieskazitelnie białym, podwieszanym suficie wykwitła ogromna, rdzawobrązowa plama, która powiększała się z każdą sekundą. Woda przeciekała przez łączenia płyt, spływając strumieniami po naszych drogich, kamiennych kafelkach i prosto do wolnostojącej wanny.

– Bartek, szybko! – krzyknęłam, czując, jak serce podchodzi mi do gardła.

– Co się dzieje? – Mąż wbiegł do łazienki i stanął jak wryty, upuszczając książkę na podłogę. – Skąd to leci?

– Z góry! Biegnij do sąsiada, natychmiast!

Zaczęłam rzucać na podłogę wszystkie ręczniki, jakie mieliśmy pod ręką, próbując ratować nową szafkę z dębowym blatem, która lada moment mogła nasiąknąć. Moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że nie potrafiłam utrzymać mopa.

Sąsiad w ogóle się nie przejął

Bartek wrócił po piętnastu minutach. Był blady, a jego twarz wykrzywiał grymas gniewu i bezradności. Woda z sufitu przestała płynąć szerokim strumieniem, ale wciąż miarowo kapała, niszcząc spoiny.

– I co? Zakręcił zawór? – zapytałam, wycierając łzy z policzków.

– Tak. Sąsiad stwierdził, że wąż od pralki mu pękł, kiedy poszedł do sklepu – powiedział Bartek, ciężko opierając się o framugę.

– Przeprosił chociaż? Zadeklarował pomoc?

– Nie. Powiedział, że to się zdarza, wzruszył ramionami i kazał nam dzwonić do naszego ubezpieczyciela. Potem po prostu zamknął mi drzwi przed nosem.

Wprost nie mogłam w to uwierzyć. Zniszczył efekt naszych wielomiesięcznych wyrzeczeń, zalał nam mieszkanie brudną wodą z pralki, a potraktował to jak błahostkę. W tamtym momencie strach o mieszkanie ustąpił miejsca palącej złości.

Po prostu ręce mi opadły

Kolejne dni były koszmarem. Zapach nowości w łazience ustąpił miejsca duszącej, ciężkiej woni wilgoci. Drewniany blat pod umywalką spuchł i popękał, a za płytkami zgromadziła się woda, co oznaczało konieczność zrywania części z nich i długotrwałego osuszania murów.

Mieliśmy jednak nadzieję, że polisa ubezpieczeniowa pokryje straty i szybko zapomnimy o sprawie. Rzeczoznawca pojawił się po kilku dniach. Robił zdjęcia, stukał w ściany, wypełniał formularze. Czekaliśmy na decyzję z zapartym tchem.

Kiedy w końcu przyszła odpowiedź z biurokratycznym, suchym pismem, poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Ubezpieczyciel co prawda uznał szkodę, ale przyznana nam kwota stanowiła zaledwie jedną trzecią tego, co musielibyśmy zapłacić za ponowny remont i specjalistyczne osuszanie. W piśmie powoływano się na skomplikowane zapisy w regulaminie, potrącenia amortyzacyjne i fakt, że sąsiad z góry nie posiadał odpowiedniej polisy od odpowiedzialności cywilnej, co komplikowało procedurę regresu. Zostaliśmy z ruiną i rachunkami, na które nie mieliśmy już środków.

Wzięliśmy wycenę kosztów naprawy i poszliśmy do sąsiada. Liczyłam, że w człowieku jest choć odrobina przyzwoitości.

– Nie dam wam ani grosza z własnej kieszeni – powiedział z kpiącym uśmiechem, opierając się swobodnie o framugę swoich drzwi. – Macie swoje śmieszne ubezpieczenie, to wasz problem. Ja niczego celowo nie zalałem.

– Zniszczył pan nasze mienie w wyniku swojego zaniedbania. Powinien pan pokryć różnicę – starałam się zachować spokój, choć miałam ochotę krzyczeć.

– Udowodnijcie mi to w sądzie. Powodzenia, będziecie się ciągać latami – rzucił z satysfakcją i ponownie zatrzasnął nam drzwi przed nosem.

Mój żal zmienił się w kalkulację

Tej nocy nie zmrużyłam oka. Przez sufit słyszałam, jak sąsiad słucha głośno muzyki, zupełnie nie przejmując się tym, że piętro niżej siedzimy w zniszczonym mieszkaniu. Patrzyłam w ciemność i czułam, jak moja bezradność z każdą minutą gęstnieje, przekształcając się w chłodną determinację. Nie miałam zamiaru iść do sądu i tracić lat na przepychanki z prawnikami. Postanowiłam, że wymierzę sprawiedliwość w inny, całkowicie zgodny z regulaminem sposób. Chciałam, żeby poczuł się w tym bloku tak samo niekomfortowo, jak ja czułam się w swojej zniszczonej łazience.

Zaczęłam od przestudiowania regulaminu naszej wspólnoty mieszkaniowej. Znałam na pamięć każdy punkt dotyczący porządku, ciszy nocnej i korzystania z części wspólnych. Sąsiad był typem człowieka, który uważał, że zasady go nie dotyczą. To się zmieniło. Wystawiał worki ze śmieciami na klatkę schodową? Robiłam zdjęcie, dołączałam dokładną godzinę i wysyłałam oficjalne pismo do administracji z prośbą o nałożenie kary porządkowej za stwarzanie zagrożenia sanitarno-pożarowego.

Zaczął parkować swój duży samochód tak, że zajmował półtora miejsca na parkingu dla mieszkańców? Codziennie rano dzwoniłam po straż miejską, zgłaszając nieprawidłowe parkowanie i blokowanie drogi dojazdowej. Nie robiłam niczego nielegalnego. Byłam po prostu wzorową, niezwykle czujną obywatelką.

Zbudowałam lokalny front

Szybko zorientowałam się, że moja jednoosobowa krucjata to za mało. Musiałam wciągnąć w to innych. Zaczęłam rozmawiać z sąsiadami. Zatrzymywałam się przy skrzynkach na listy, na spacerach wokół osiedla, w sklepie na rogu. Okazało się, że ten sąsiad zaszedł za skórę wielu osobom.

Pani Zofii z parteru kiedyś zrzucił niedopałek, który przypalił jej suszące się na balkonie pranie. Panu Kamilowi spod „ósemki” regularnie blokował wyjazd. Przykładów było sporo. Wystarczyło tylko obudzić w nich tę samą złość, którą ja w sobie nosiłam. Zaproponowałam, że pomogę im pisać oficjalne skargi. Staliśmy się zgranym, nieoficjalnym komitetem.

Nagle sąsiad stał się wrogiem publicznym całego pionu. Kiedy wchodził do windy, zapadała martwa cisza, a ludzie wymownie odwracali wzrok. Nikt nie odpowiadał na jego zdawkowe powitania. Jeśli organizował głośniejsze spotkanie, o dwudziestej drugiej zero pięć pod jego drzwiami zjawiał się patrol wzywany przez anonimowych mieszkańców. Administracja co tydzień wzywała go do złożenia wyjaśnień w sprawie niszczenia zieleni, hałasowania czy zostawiania rowerów na drogach ewakuacyjnych. Oplotłam go siecią biurokratycznych i społecznych nacisków, z których nie potrafił się wyplątać.

Już nie było mu do śmiechu

Zauważyłam, że po trzech miesiącach naszej cichej wojny sąsiad zaczął wyglądać inaczej. Zniknął jego nonszalancki uśmiech, a ruchy stały się nerwowe. Pewnego popołudnia, gdy wracałam z pracy, celowo zastąpił mi drogę na półpiętrze. Wyglądał na wyczerpanego.

– Czy to pani sprawka? – zapytał, mrużąc oczy i patrząc na mnie z bezsilną wściekłością. – Te ciągłe donosy, skargi do spółdzielni, te spojrzenia ludzi na klatce. Straż miejska, która wystawia mi mandaty za każdy centymetr opony na trawniku. To pani działanie?

Spojrzałam mu prosto w oczy. Nie czułam ani strachu ani litości. Przypomniałam sobie zniszczony dębowy blat i te tygodnie życia w smrodzie wilgoci.

– Nie mam pojęcia, o czym pan mówi – odpowiedziałam z uprzejmym, całkowicie fałszywym uśmiechem. – Po prostu w tym bloku cenimy sobie porządek, zasady i poszanowanie cudzej własności. Kto się nie dostosowuje do życia w społeczności, ten musi ponosić konsekwencje swoich własnych zaniedbań.

– Jesteście nienormalni. Cały ten blok jest chory – warknął, przeczesując dłonią włosy, po czym odwrócił się na pięcie i szybko wszedł po schodach na swoje piętro. W jego głosie nie było już arogancji. Była tylko głęboka frustracja kogoś, kto wreszcie poczuł się osaczony.

Na to właśnie czekałam

Nasza łazienka ostatecznie została naprawiona. Bartek wziął nadgodziny, ja zrezygnowałam z kupna nowego laptopa, i jakoś zdołaliśmy sfinansować zrywanie płytek, osuszanie i kładzenie nowych fug. Jednak to pomieszczenie nigdy już nie przyniosło mi takiej radości, jak tego pierwszego dnia po remoncie. Za każdym razem, gdy patrzyłam na sufit, czułam lęk, że znów zobaczę rosnącą plamę.

Prawdziwą satysfakcję poczułam dopiero pół roku później. Był chłodny, jesienny poranek. Stałam w kuchni, parząc kawę, kiedy usłyszałam warkot dużego silnika. Wyjrzałam przez okno. Pod naszą klatkę podjechał ogromny samochód firmy przeprowadzkowej.

Zaparzyłam kawę, oparłam się o parapet i z uśmiechem obserwowałam, jak pracownicy wynoszą meble, a tuż za nimi z pudełkami w dłoniach kroczy nasz sąsiad z góry. Wyglądał na zmęczonego i zrezygnowanego. Ponoć rozwiązał umowę najmu na pół roku przed czasem, zrzekając się części kaucji, byle tylko móc uciec z naszego osiedla. Nie wiem, gdzie się wyprowadził i zupełnie mnie to nie obchodziło. Wypychając go z naszego życia, kawałek po kawałku, odzyskałam ten spokój, który zalał mi tamtego pechowego wtorku.

Czasem trzeba walczyć o swoje, nawet jeśli bronią jest tylko żelazna konsekwencja i doskonała znajomość regulaminu osiedla.

Marta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

