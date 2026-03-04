To miał być tydzień, który wynagrodzi nam cały rok upokorzeń, stresu i życia od pierwszego do pierwszego. Miałam plan: luksusowy hotel, instastories, od których Kaśce z księgowości pęknie żyłka, i poczucie, że wreszcie jesteśmy „kimś”. Wtedy, stojąc w kolejce na Kasprowy, czułam się jak pani świata. Dziś, siedząc w zimnym mieszkaniu i wybierając numer do mamy, żeby pożyczyć na czynsz, czuję się jak oszustka. Nie uwierzycie, jak łatwo jest przepuścić przyszłość swojej rodziny dla kilku lajków i chwili złudnej potęgi.

Zgodził się

Zacznijmy od tego, że nie jesteśmy biedni. Przynajmniej tak to sobie tłumaczyłam przez ostatnie lata. Marek pracuje w logistyce, ja jestem asystentką w dużej korporacji. Na papierze wygląda to nieźle. Mamy samochód (w leasingu), dwa smartfony (na raty) i mieszkanie w nowym budownictwie (wynajmowane, bo zdolność kredytowa wciąż nam ucieka). Ale prawda jest taka, że od lat balansujemy na krawędzi. Żyjemy w bańce, w której status materialny wyznacza jakość kawy pitej na mieście i metka na kurtce dziecka.

Decyzja o wyjeździe do Zakopanego zapadła impulsywnie. Był listopad, szaro, buro, a na moim feedzie na Instagramie zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia „zimowych zapowiedzi” moich znajomych. I wtedy zobaczyłam post Kaśki. Kaśki, której nie znoszę, a która zawsze patrzy na mnie z tą swoją wyższością, jakby wiedziała, że moja torebka Michaela Korsa jest kupiona na wyprzedaży w outlecie trzy sezony temu. Kaśka wrzuciła zdjęcie rezerwacji w pięciogwiazdkowym hotelu pod Giewontem z podpisem: „Zasłużony relaks, ferie na bogato #luxury #wintervibes”.

Coś we mnie pękło. Zazdrość? Może. Ale bardziej poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego my mamy siedzieć w domu i oglądać seriale, jedząc kanapki, podczas gdy inni pławią się w luksusie?

— Marek — powiedziałam tamtego wieczoru, patrząc na niego znad laptopa. — Jedziemy. W tym roku jedziemy w góry i nie będziemy oszczędzać. Należy nam się.

Marek spojrzał na mnie znad talerza z pomidorową. W jego oczach widziałam ten sam lęk, który ja starałam się zagłuszyć.

— Ewelina, ale co z budżetem? Mieliśmy odkładać na wkład własny. Poza tym wiesz, że premia roczna wisi na włosku, szef coś marudził o spadkach obrotów.

— Przestań być pesymistą! — warknęłam, choć w środku czułam ukłucie niepokoju. — Premia będzie, zawsze jest. A poza tym mamy kartę kredytową. Spłacimy to w marcu. Dzieciaki muszą mieć wspomnienia, Marek. Chcesz, żeby Zosia i Antoś znowu jako jedyni w klasie opowiadali, że ferie spędzili u babci w Radomiu?

To był cios poniżej pasa i wiedziałam o tym. Marek kocha dzieci nad życie i ma ogromne kompleksy na punkcie tego, co możemy im zapewnić. Zgodził się. Zarezerwowałam apartament. Nie pokój — apartament. Z widokiem na góry, ze śniadaniami, do których podają prosecco. Cena za dobę sprawiła, że na chwilę przestałam oddychać, ale szybko kliknęłam „potwierdź”, zanim rozsądek zdążył dojść do głosu.

Nasz hotel był piękny

Pakowanie przypominało przygotowania do wojny o wizerunek. Nie mogłam pojechać w starej kurtce z Decathlonu. Nie tam, gdzie mieliśmy bywać. Kupiłam nowy kombinezon — biały, z futrzanym kapturem. Wyglądałam w nim jak żona milionera. Markowi kupiliśmy nowe buty trekkingowe, mimo że po górach i tak nie zamierzaliśmy dużo chodzić. Dzieci dostały komplety termiczne z najwyższej półki.

— Mamo, ale po co mi to? Przecież mam ciepłe spodnie — marudził dziesięcioletni Antek.

— Cicho bądź, masz wyglądać porządnie. Jedziemy do dobrego hotelu — ucięłam dyskusję.

Już sam dojazd był festiwalem wydawania pieniędzy. Zamiast zrobić kanapki na drogę, zatrzymywaliśmy się na każdym MOP-ie, kupując kawę po 25 złotych i hot-dogi na stacji, jakbyśmy nie jedli od tygodnia. Czułam tę dziwną, toksyczną ekscytację. Ten moment, kiedy przykładasz kartę do terminala, słyszysz „pik” i czujesz się wszechmogąca. To jak narkotyk. Nie myślisz o tym, że to pożyczone pieniądze. Myślisz o tym, że możesz.

Kiedy dojechaliśmy do Zakopanego, miasto przywitało nas korkami i smogiem, ale dla mnie powietrze pachniało bogactwem. Nasz hotel był piękny. Drewno, kamień, ogień w kominku w lobby. Recepcjonistka uśmiechnęła się do nas tak, jakbyśmy byli jej najważniejszymi gośćmi.

— Poproszę kartę do autoryzacji depozytu na poczet dodatkowych usług — powiedziała słodko.

Podałam jej kredytówkę. Blokada 2000 złotych. Marek przełknął ślinę głośno, ale ja tylko poprawiłam włosy.

— Oczywiście — rzuciłam niedbale.

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to początek końca.

Wyszłam idealnie

Pierwszy wieczór miał nadać ton całemu wyjazdowi. Wyszliśmy na Krupówki. Tłum ludzi, neony, muzyka góralska mieszająca się z disco polo, zapach grillowanego mięsa i grzanego wina. Dzieci natychmiast wpadły w szał.

— Mamo, chcę tego misia!

— Tato, kup mi tę świecącą czapkę!

— O, gogle VR! Idziemy!

Zazwyczaj jestem asertywna. Umiem powiedzieć „nie, to za drogie”. Ale tam, w tym tłumie ludzi, którzy wyglądali, jakby pieniądze im ciążyły w kieszeniach, nie potrafiłam odmówić. Nie chciałam być tą matką, która stoi z boku i liczy drobne, podczas gdy obok rodzina z trójką dzieci kupuje każdemu po wielkim pluszaku.

— Kupujcie, co chcecie, są ferie! — krzyknęłam, przekrzykując kapelę góralską.

Poszliśmy na kolację. Wybrałam jedną z tych restauracji, gdzie kelnerzy noszą stroje ludowe, a w menu nie ma cen, tylko „sugerowane datki” (żartuję, ceny były, i to jakie). Zamówiliśmy wszystko. Deskę serów, jagnięcinę, pstrąga, litr wina dla nas, soki świeżo wyciskane dla dzieci.

— Zrób mi zdjęcie z tym winem, tak na tle kominka — poinstruowałam Marka.

Marek, już lekko wstawiony po drugim piwie, cyknął fotkę. Sprawdziłam. Wyszłam idealnie. Bogata, zrelaksowana, szczęśliwa. Wrzuciłam na InstaStory: „Zimowa magia z moimi skarbami. Kto nie kocha Zakopanego? #zakopane #ferie #goodlife”. Serduszka posypały się natychmiast. Kaśka obejrzała po trzech minutach. Czułam satysfakcję, która była warta każdego wydanego grosza. A rachunek? 650 złotych.

— Trochę dużo... — mruknął Marek, patrząc na paragon.

— Przestań, raz się żyje. Jutro zjemy coś mniejszego — skłamałam.

Nadrabiałam miną

Kolejne dni to była równia pochyła. Okazało się, że nasze stare narty są „obciachowe”. No bo jak ja wyglądam w tym nowym kombinezonie na deskach sprzed dziesięciu lat? Wypożyczalnia sprzętu premium? Proszę bardzo. 400 złotych za dobę za komplet dla całej rodziny. Instruktor dla dzieci? Oczywiście. Przecież nie będę sama uczyć Antka uczyć, skoro obok dzieciaki jeżdżą z prywatnym trenerem w kurtce Spydera. 150 złotych za godzinę. Braliśmy po trzy godziny dziennie.

Ale najgorsze przyszło trzeciego dnia. Spotkaliśmy znajomych Marka ze studiów. Piotr i Magda. Oni naprawdę mają pieniądze. Piotr ma firmę budowlaną, Magda jest notariuszem.

— Ewelina! Marek! Ale numer! — krzyknęła Magda, podjeżdżając do nas na stoku. Wyglądała jak z reklamy alpejskiego kurortu.

Zrobiło mi się gorąco. Nie mogłam pozwolić, żeby zobaczyli, że liczymy się z groszem.

— Co robicie wieczorem? Wpadnijcie do nas do hotelu na drinka, albo chodźmy razem na kolację! — zaproponował Piotr.

Wieczorna kolacja z nimi była moim gwoździem do trumny. Poszliśmy do lokalu, gdzie za steka płaci się 200 złotych. Piotr zamawiał kolejne butelki wina, opowiadał o inwestycjach, o nowym domu. Marek milczał, uśmiechał się blado i pił coraz szybciej. Ja nadrabiałam miną. Opowiadałam o moich „projektach” w pracy, ubarwiając rzeczywistość tak bardzo, że sama zaczynałam w to wierzyć.

Kiedy przyszedł rachunek, Piotr sięgnął po portfel.

— Daj spokój, ja stawiam — powiedział.

I wtedy odezwała się moja chora duma.

— Nie ma mowy! — krzyknęłam niemal histerycznie. — My stawiamy! To nasze podziękowanie za miłe towarzystwo.

Marek kopnął mnie pod stołem, ale ja już wyciągnęłam kartę. Rachunek opiewał na 1400 złotych. Karta przeszła. Terminal wydał ten radosny dźwięk akceptacji. Uśmiechałam się szeroko, żegnając Piotra i Magdę. Dopiero gdy wsiedliśmy do taksówki (kolejne 50 zł za 3 km), Marek wybuchł.

— Czy ciebie do reszty powaliło?! Ewelina, to była połowa naszego czynszu! Po co ty to zrobiłaś?! Oni mają miliony, dla nich to drobne, a my...

— A my co?! — przerwałam mu, czując łzy w oczach. — Mieliśmy wyjść na biedaków? Chciałeś, żeby patrzyli na nas z litością?

— Wolę litość niż debet, którego nie spłacimy przez rok! — krzyknął.

To była nasza pierwsza kłótnia. Tej nocy spaliśmy odwróceni do siebie plecami. Ale rano, na śniadaniu, znowu uśmiechałam się do telefonu, nagrywając relację z naleśnikami. Show must go on.

Do końca pobytu udawałam

Punkt krytyczny nastąpił w czwartek. Siedziałam w termach (bilet rodzinny VIP bez kolejki — 500 zł), mocząc się w gorącej wodzie i patrząc na góry. Marek poszedł po drinki. Wrócił blady jak ściana. Nie miał w ręku drinków, tylko telefon.

— Dzwonił Jacek — powiedział cicho. Jacek to jego szef.

— I co? Chce cię ściągnąć z urlopu? — zapytałam leniwie.

— Nie, Ewelina. Nie będzie premii. W ogóle. Firma straciła kluczowy kontrakt z Niemcami. Co więcej... obcinają nadgodziny od przyszłego miesiąca. Moja pensja spadnie o 20%.

Poczułam, jak gorąca woda w basenie zamienia się w lód. Premia miała pokryć kartę kredytową. To było nasze zabezpieczenie. Te 5-6 tysięcy, na które liczyliśmy jak na zbawienie.

— Żartujesz — wyszeptałam.

— Nie żartuję. Jesteśmy skończeni, Ewelina. Sprawdziłem konto. Na bieżącym mamy 200 złotych. Karta kredytowa jest wyczyszczona prawie do limitu. A do wypłaty dwa tygodnie. I musimy opłacić hotel przy wyjeździe za te wszystkie dodatkowe drinki, spa i room service.

Zamiast się spakować i wyjechać natychmiast, żeby zaoszczędzić choćby na jedzeniu, wpadłam w stan totalnego wyparcia.

— Nie psuj mi wyjazdu — powiedziałam, choć głos mi drżał. — Jakoś to będzie. Zawsze jakoś jest.

Do końca pobytu udawałam. Kupowałam dzieciom kolejne pamiątki, ale ręce mi się trzęsły przy każdym płaceniu. Już nie wrzucałam zdjęć. Patrzyłam na te góry i czułam nienawiść. Nienawiść do siebie, do tego blichtru, do tego cholernego oscypka za 20 złotych, który stawał mi w gardle.

Zostaliśmy z niczym

Wyjazd z hotelu był upokarzający. Okazało się, że za minibar i parking musimy dopłacić jeszcze 800 złotych. Moja karta została odrzucona. „Brak środków”. Czułam na sobie wzrok recepcjonistki. Tej samej, która witała nas jak królów. Teraz patrzyła na mnie z chłodną uprzejmością.

— Proszę spróbować inną kartą — zasugerowała.

Marek, czerwony ze wstydu, wyciągnął swoją kartę debetową, na której miał środki na... prąd i internet. Zapłaciliśmy. Zostaliśmy z niczym. Dosłownie. W portfelu miałam 50 złotych w gotówce. Drogę powrotną spędziliśmy w milczeniu. Dzieci spały na tylnym siedzeniu, otoczone nowymi zabawkami, którymi znudziły się po godzinie. Ja patrzyłam w okno na mijane, szare miejscowości i liczyłam w głowie.

Karta kredytowa: -10 000 zł. Konto bieżące: 0 zł. Czynsz do zapłaty za 3 dni: 3200 zł. Paliwo: musimy zatankować, żeby dojechać. Kiedy weszliśmy do naszego mieszkania, uderzył mnie zaduch. Wydawało się małe, ciasne i brzydkie w porównaniu do hotelowego apartamentu. Na stole w kuchni leżała koperta. Awizo. I rachunek za prąd, o którym zapomniałam. Usiadłam na krześle w kuchni, w moim luksusowym, białym kombinezonie, który teraz wydawał się groteskowym przebraniem klauna, i rozpłakałam się.

Zaczęła się panika

Trzy dni później zadzwonił właściciel mieszkania. Pan Zygmunt. Starszy, konkretny facet.

— Pani Ewelino, nie mam wpłaty. Umowa mówi jasno: do 10-go każdego miesiąca.

— Panie Zygmuncie... — zaczęłam, a gardło miałam ściśnięte. — Mamy mały poślizg. Wypłata się opóźniła, byliśmy na wyjeździe...

— Widziałem na Facebooku — przerwał mi chłodno. — Piękne zdjęcia. Zakopane, drogie restauracje. Skoro stać państwa na takie ferie, to zakładam, że stać państwa na czynsz. Nie prowadzę instytucji charytatywnej. Czekam do środy. Jak nie będzie pieniędzy, wręczam wypowiedzenie. Mam kolejkę chętnych na to mieszkanie.

Rozłączył się. Zrobiło mi się niedobrze. On widział. Wszyscy widzieli. Moja próżność nie tylko wydrenowała nasze konto, ale też odebrała mi jakikolwiek argument do negocjacji. Jak miałam prosić o litość, skoro jeszcze przedwczoraj chwaliłam się piciem szampana na śniadanie? Zaczęła się panika. Marek próbował wziąć chwilówkę, ale z naszą historią kredytową i świeżym obciążeniem karty dostaliśmy odmowę. Ja zadzwoniłam do kadr z prośbą o zaliczkę. Wyśmiali mnie — w korpo nie ma zaliczek na życzenie.

Zostało jedno wyjście. Weszłam na Vinted. Zrobiłam zdjęcia mojego nowego kombinezonu. „Sprzedam. Nowy, założony raz. Cena: 50% wartości sklepowej”. Wystawiłam też narty dzieci (te stare), moją torebkę Korsa (tę, z której byłam tak dumna) i, co bolało najbardziej, złoty łańcuszek, który dostałam od Marka na 10. rocznicę ślubu. Siedziałam w domu, odświeżając stronę, modląc się, żeby ktoś to kupił. Czułam się brudna.

To nie były ferie marzeń

Kombinezon poszedł. Torebka też. Łańcuszek zaniosłam do lombardu, płacząc w drodze tak, że ludzie się za mną oglądali. Uzbieraliśmy 2500 złotych. Brakowało 700. Musiałam zadzwonić do teściowej. Tej samej, która mówiła przed wyjazdem: „Po co wam to Zakopane? Tam jest drożyzna, lepiej odłóżcie”. To była najtrudniejsza rozmowa w moim życiu.

— Mamo... — wydukałam. — Potrzebujemy pożyczyć. Na czynsz.

Cisza w słuchawce trwała wieczność.

— A nie mówiłam? — usłyszałam w końcu. To „a nie mówiłam” bolało bardziej niż policzek. — Wyślę wam. Ale to ostatni raz, Ewelina. Ostatni. Macie dwójkę dzieci, dorośnijcie wreszcie.

Zapłaciliśmy czynsz. Zostało nam 50 złotych na życie na kolejne 10 dni. Teraz jemy makaron z sosem pomidorowym z torebki. Dzieci pytają, dlaczego nie możemy zamówić pizzy, skoro w górach jedliśmy wszystko, co chcieliśmy. Nie wiem, co im odpowiedzieć. Marek prawie się do mnie nie odzywa. Śpi na kanapie. Mówi, że musi przemyśleć, czy chce żyć z kobietą, dla której ważniejsze jest zdjęcie na Instagramie niż bezpieczeństwo rodziny. I wiecie co? Nie dziwię mu się.

Patrzę na te zdjęcia z ferii. Są piękne. Wyglądamy na nich jak rodzina z katalogu. Ale kiedy na nie patrzę, nie widzę gór. Widzę strach. Widzę moje drżące ręce trzymające terminal. Widzę kłamstwo. Kaśka z pracy skomentowała moje ostatnie zdjęcie: „Ale wam zazdroszczę! Widać, że się powodzi!”. Wiecie, co zrobiłam? Usunęłam Instagrama. Bo prawda jest taka, że to nie były ferie marzeń. To był tydzień, w którym sprzedałam swoją godność za miskę kwaśnicy i kilka lajków. I to jest dług, który będę spłacać znacznie dłużej niż debet na karcie.

Ewelina, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

