Od lat powtarzałem sobie, że zbudowałem wszystko od zera. Firma rosła, klienci wracali, kredyt na dom pod miastem topniał z każdym przelewem. Z zewnątrz wyglądało to jak uporządkowane, godne podziwu życie. Tylko w środku coraz częściej czułem, że jestem dodatkiem do własnego sukcesu. W domu z Lidią rozmawialiśmy głównie o fakturach, terminach i planach na weekend, które nigdy nie dochodziły do skutku.

To była dobra inwestycja

Mieszkanie znalazłem przypadkiem. Nowa inwestycja, dobra lokalizacja, cena poniżej rynkowej. Kiedy powiedziałem żonie, że to świetna okazja, nawet nie podniosła wzroku znad laptopa.

– Jeśli to się spina w tabeli, to zrób to – odpowiedziała spokojnie. – Byle nie kosztem płynności.

W tabeli się spinało. W mojej głowie też. Dopiero później wyszedł z tego idealny plan.

Martynę poznałem przy finalizowaniu jednej z wcześniejszych transakcji. Była konkretna, szybka w decyzjach, a przy tym patrzyła na mnie tak, jakby każde moje zdanie miało znaczenie. Przy niej nie byłem tylko wykonawcą, dostawcą rozwiązań. Byłem kimś, kto jej imponuje. To ona pierwsza zobaczyła klucze do nowego mieszkania.

– Pokażesz mi je? – zapytała z błyskiem w oku.

Weszliśmy do pustego jeszcze lokalu. Echo odbijało nasze kroki od ścian. Otworzyła balkon, wpuściła zimne powietrze i roześmiała się.

– Tu można zacząć wszystko od nowa – powiedziała półżartem.

Nie zaprzeczyłem.

Urządzanie wciągnęło mnie bardziej, niż planowałem. Wybieraliśmy kanapę, długo staliśmy nad próbkami farb. Martyna siadała na podłodze i opowiadała, jak przemalowałaby sypialnię, gdzie postawiłaby lampę.

– Paweł nigdy nie miał do tego głowy – rzuciła kiedyś cicho. – U nas wszystko było byle jakie. Bez rozmowy. Byle było.

Słuchałem jej i czułem, że jestem kimś, kto daje jej więcej. Utwierdzałem ją w tym.

– Zasługujesz na coś lepszego – mówiłem. – Na kogoś, kto cię widzi.

Wreszcie nasza relacja zmieniła się w coś znacznie głębszego, a mieszkanie naszą oazą. Z czasem w szafie pojawiły się jej rzeczy. Najpierw szalik zostawiony „na wszelki wypadek”, potem koszula, kosmetyczka. W ramce na komodzie wylądowało nasze zdjęcie zrobione telefonem – śmialiśmy się na nim jak para nastolatków.

W domu z żoną coraz częściej milczałem. Lidia próbowała zaczynać rozmowy.

– Ostatnio ciągle cię nie ma – zauważyła pewnego wieczoru. – Nowa inwestycja aż tak cię pochłania?

– Wiesz, jak jest – odburknąłem. – Ktoś musi pilnować interesu.

Patrzyła na mnie dłużej, niż było to wygodne.

– A mnie już nie trzeba pilnować? – zapytała cicho.

Zamiast odpowiedzieć, wyszedłem do gabinetu. Łatwiej było analizować kosztorysy niż jej spojrzenie. Naprawdę wierzyłem, że mam wszystko pod kontrolą. Dwa światy, które nie muszą się przenikać. Dom – stabilny, przewidywalny. Mieszkanie – nowe, pełne obietnic. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że jedno zaczyna żyć kosztem drugiego.

Znalazła klucze do mieszkania

To, że coś zaczęło się sypać, poczułem dopiero wtedy, gdy Lidia przestała pytać. Wcześniej jeszcze rzucała mimochodem:

– Będziesz na kolacji? O której wrócisz?

Potem zamilkła. W domu było czysto, rachunki opłacone, koszule wyprasowane. Wszystko działało jak dobrze naoliwiona maszyna, tylko bez ciepła. Uznałem, że jest w porządku.

Pewnego popołudnia żona zadzwoniła.

– Zostawiłeś w samochodzie jakiś klucz – powiedziała bez wstępu. – I kartkę z listą zakupów. „Zasłony, ręczniki, ramki na zdjęcia”. To do którejś inwestycji?

Serce zabiło mi szybciej, ale głos miałem opanowany.

– Do tej nowej. Mówiłem ci przecież.

– Nie mówiłeś, że kupujesz ramki na zdjęcia – odpowiedziała. – Podasz mi adres? Chciałabym zobaczyć, w co inwestujemy.

Zawahałem się sekundę za długo.

– Po co? To surowe mieszkanie, jeszcze niegotowe.

– Podasz mi adres? – powtórzyła już twardo.

Nie podałem. Skłamałem, że nie mam go pod ręką. Tego samego dnia wyszedłem wcześniej z pracy i pojechałem do mieszkania. Chciałem uprzątnąć to, co mogłoby wyglądać podejrzanie. Nie zdążyłem. Drzwi były uchylone.

Wszedłem powoli. W salonie stała Lidia. W ręku trzymała ramkę z naszym zdjęciem. Odwróciła ją w moją stronę.

– Ładnie wyszliście – powiedziała spokojnie. – Uśmiechnięci.

Na stoliku leżała kosmetyczka Martyny. W szafie wisiały jej sukienki. Nie było sensu udawać.

– Lidka, to nie jest tak…

– A jak? – przerwała. – Bo ja widzę całkiem jasno. Ręczniki dobrane pod kolor łazienki. Jej ubrania. Wasze zdjęcie. To też element „optymalizacji podatkowej”?

Zrobiła kilka kroków po salonie, jakby oglądała obce mieszkanie.

– Wiesz, co jest najgorsze? – zapytała po chwili. – Nie to, że jest ktoś inny. Tylko to, że urządziłeś to z taką starannością. Jakbyś budował życie, którego ze mną już nie chciałeś.

Milczałem. W głowie miałem gotowe zdania o „błędzie”, o „chwilowym zauroczeniu”, o tym, że to nic nie znaczy. Każde brzmiało jednak płasko.

– To się wymknęło spod kontroli – powiedziałem w końcu. – Nie planowałem tego.

– Przecież widzę, że planowałeś wszystko – odparła. – Od koloru ścian po ramkę na zdjęcie.

W jej oczach nie było łez. Była analiza, chłodna i dokładna.

– Od kiedy to trwa? – zapytała.

– Kilka miesięcy.

Skinęła głową, jakby zamykała jakiś bilans.

– A ja myślałam, że to ja przestałam być wystarczająca – powiedziała cicho. – Zastanawiałam się, czy za mało się staram, czy za rzadko proponuję wspólny czas. A ty po prostu budowałeś równoległy świat.

– To było… tylko odskocznią – próbowałem się jakoś tłumaczyć.

– Ja nie jestem twoją przerwą między projektami, Robert – odpowiedziała. – Jestem twoją żoną. A raczej byłam.

Usiadła na kanapie, tej samej, którą wybierałem z Martyną. Przesunęła dłonią po poduszce.

– Tutaj siedzieliście razem? – zapytała bez emocji.

Nie odpowiedziałem. Wstała, odłożyła ramkę na miejsce.

– Dziś wrócę do domu. Potrzebuję czasu, żeby poukładać dokumenty. Ty zrób to samo – powiedziała. – I nie próbuj mnie przekonywać, że to nic wielkiego. Dla mnie to znaczy wszystko.

Zatrzymała się w drzwiach.

– Najbardziej upokarzające jest to – spojrzała na mnie ostatni raz – że dowiedziałam się przypadkiem. Jakby moje życie było przypisem do twoich planów.

Kiedy wyszła, w mieszkaniu zrobiło się nienaturalnie cicho. Spojrzałem na zdjęcie w ramce. Jeszcze wczoraj wydawało mi się symbolem nowego początku. Teraz wyglądało jak dowód w sprawie przeciwko mnie. Po raz pierwszy poczułem, że coś naprawdę wymyka mi się z rąk.

Straciłem je obie

Po wyjściu Lidii długo stałem w pustym salonie. Telefon trzymałem w dłoni, ale nie miałem odwagi zadzwonić do Martyny. W końcu napisałem tylko: „Chcę porozmawiać. Dziś”. Odpisała niemal od razu: „Ja też”. To zaniepokoiło mnie bardziej niż cokolwiek innego.

Przyjechała wieczorem. Weszła bez uśmiechu, bez zwyczajowego rzucenia torebki na fotel. Usiadła przy stole i przez chwilę patrzyła w okno.

– Moja żona tu była – zacząłem. – Wie o wszystkim.

Skinęła głową.

– Mój mąż też wie.

Zamarłem.

– Jak to?

– Zobaczył wiadomości. Nie usuwałam ich. Chyba podświadomie chciałam, żeby zobaczył – przyznała cicho. – Zapytał wprost, czy kogoś mam.

Podszedłem bliżej.

– I co mu powiedziałaś?

– Prawdę.

Czekałem na dalszy ciąg, przekonany, że za chwilę powie, że się wyprowadza, że to koniec jej małżeństwa i początek naszego związku na poważnie. W mojej głowie układał się już plan: rozwód, sprzedaż domu, wspólne życie tutaj.

– Myślałem, że to przyspieszy decyzje – powiedziałem. – Może to znak, że nie ma już odwrotu.

Martyna podniosła na mnie wzrok. Nie było w nim ekscytacji. Było zmęczenie.

– Paweł nie krzyczał – powiedziała. – Nie spakował walizki. Usiadł i zapytał, czego mi brakuje. A potem zaproponował terapię. Powiedział, że jeśli jest choć cień szansy, chce walczyć.

Poczułem, jak coś ściska mnie w klatce piersiowej.

– I co ty na to? – zapytałem ostrożnie.

– Nie wiem – odpowiedziała. – Przez miesiące powtarzałam sobie, że nasze małżeństwo jest martwe. A on nagle pokazał, że mu zależy. Że mnie widzi.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż chciałem przyznać.

– Ja też cię widzę.

– Widzisz mnie tutaj – wskazała mieszkanie. – W tej bańce. Wybieramy kolory ścian, śmiejemy się, planujemy. Ale to jest ucieczka, Robert. Od twojej ciszy w domu i od mojego rozczarowania.

Usiadłem naprzeciwko niej.

– Myślałem, że chcesz czegoś więcej – powiedziałem. – Mówiłaś, że zasługujesz na inne życie.

– Bo tak czułam – westchnęła. – Przy tobie czułam się ważna. Ale to nie znaczy, że potrafię przekreślić wszystko. Paweł nie jest złym człowiekiem. Był nieobecny, zamknięty w swoim świecie. Ja też przestałam mówić o swoich potrzebach.

Zrobiło mi się zimno.

– Czyli co? – zapytałem. – Wybierasz jego?

Nie odpowiedziała od razu. Wstała i przeszła się po salonie, dotknęła oparcia kanapy, jakby żegnała się z miejscem.

– Wybieram próbę – powiedziała w końcu. – Nie wiem, czy się uda. Ale chcę spróbować. Jeśli odejdę teraz, zawsze będę się zastanawiać, czy nie uciekłam za szybko.

– A my? – zapytałem ciszej.

Odwróciła się do mnie.

– My byliśmy odpowiedzią na nasze braki. Nie planem na przyszłość.

Te słowa zawisły między nami ciężko.

– To mieszkanie… – zacząłem.

– To było piękne złudzenie – przerwała. – I za to ci dziękuję. Naprawdę. Ale nie mogę budować szczęścia na czyimś bólu. Ani na swoim strachu przed rozmową.

Podeszła do stołu i położyła klucze obok mojej dłoni.

– To twoja inwestycja – powiedziała. – Ja wracam do swojego życia.

W tym samym momencie mój telefon zawibrował. Wiadomość od Lidii: „Złożyłam pozew. Wyprowadzam się do siostry. Nie musisz dziś wracać”. Przeczytałem ją dwa razy. Litery były wyraźne, bez emocji, bez znaków zapytania. Podniosłem wzrok na Martynę. Patrzyła na mnie z czymś na kształt współczucia.

– Przykro mi – powiedziała cicho.

Chciałem coś odpowiedzieć, zatrzymać ją, zaproponować, że jednak zaczniemy od nowa, bez półśrodków. Ale po raz pierwszy nie miałem gotowego planu. Drzwi zamknęły się za nią cicho. Zostałem sam w mieszkaniu, które jeszcze kilka godzin wcześniej wydawało się obietnicą przyszłości.

To była najdroższa lekcja

Tamtej nocy nie wróciłem do domu. Siedziałem na podłodze w salonie, oparty plecami o ścianę, i patrzyłem na miasto za oknem. Światła w innych mieszkaniach zapalały się i gasły, jakby wszystko toczyło się swoim rytmem, niezależnie od mojego chaosu.

Następnego dnia pojechałem do domu po kilka rzeczy. Szafa Lidii była w połowie pusta. Na stole w kuchni leżała kartka z listą spraw do podziału: rachunki, kredyt, samochód. Bez jednego zbędnego słowa. Zadzwoniłem do niej. Zapytałem, czy możemy jeszcze o nas porozmawiać. Chwila ciszy po drugiej stronie była dłuższa niż zwykle.

– „Nas” już nie ma, Robert – powiedziała w końcu. – Jest podział majątku i formalności. I to załatwimy rzeczowo.

– To był błąd – próbowałem. – Pogubiłem się.

– Nie pogubiłeś się – przerwała. – Zaplanowałeś to. A ja nie chcę być dodatkiem do czyjegoś planu.

Nie było w jej głosie złości. To bolało najbardziej. Złość daje nadzieję, że coś jeszcze tli się pod spodem. U niej była decyzja.

Sprawy potoczyły się szybko. Lidia wynajęła mieszkanie bliżej pracy. Podczas spotkań u prawnika była skupiona, przygotowana, konkretna – dokładnie taka, jaka zawsze była w życiu zawodowym. Tyle że teraz tę stanowczość skierowała przeciwko mnie.

Mieszkanie, które miało być „inwestycją”, zaczęło mnie uwierać. Rata kredytu, czynsz, rachunki – wszystko to przypominało, że utrzymuję coś, co nie ma już sensu. Próbowałem wystawić je na sprzedaż, ale gdy przyszli pierwsi zainteresowani, nie potrafiłem otworzyć szafy w sypialni. Wciąż wisiał tam zapomniany pasek Martyny. Zdjąłem go dopiero po ich wyjściu.

Z Martyną nie miałem kontaktu. Raz napisała krótką wiadomość: „Zaczęliśmy terapię. Dziękuję za wszystko. Dbaj o siebie”. Nie odpisałem. Nie dlatego, że nie chciałem, tylko dlatego, że nie wiedziałem, kim dla niej byłem w tej historii. Najgorsze były wieczory. W domu pod miastem było za dużo wspomnień, w mieszkaniu w centrum – za dużo złudzeń. Krążyłem między nimi jak ktoś, kto nie potrafi wybrać właściwego adresu.

Pewnego dnia, stojąc w pustym salonie „naszego” mieszkania, spojrzałem na ścianę, przy której planowaliśmy ustawić regał. Przypomniałem sobie śmiech Martyny i chłodne spojrzenie Lidii. Nagle zrozumiałem coś, czego wcześniej nie chciałem przyjąć: przez cały czas chodziło o mnie. O to, że chciałem czuć się podziwiany, potrzebny, wyjątkowy. Zamiast powiedzieć Lidii, że czuję się samotny, wybrałem drogę, która dawała natychmiastową ulgę.

Zadzwoniłem do pośrednika.

– Sprzedajemy – powiedziałem stanowczo. – Bez sentymentów.

Kilka tygodni później podpisałem umowę sprzedaży. Gdy oddawałem klucze, poczułem dziwną lekkość. Nie ulgę, raczej świadomość, że zamykam rozdział, który sam napisałem zbyt pewną ręką.

Rozwód został orzeczony bez orzekania o winie. Lidia nie chciała przeciągać sprawy. Ostatni raz widzieliśmy się w sądzie. Stała prosto, spokojna.

– Życzę ci, żebyś kiedyś nauczył się mówić, czego naprawdę potrzebujesz – powiedziała na pożegnanie.

Chciałem odpowiedzieć czymś mądrym, ale potrafiłem tylko skinąć głową.

Dziś mieszkam w mniejszym lokalu, bliżej biura. Firma nadal działa, projekty się toczą. Z zewnątrz znów wszystko wygląda w porządku. Tyle że już wiem, jak łatwo można pomylić kontrolę z ucieczką. Przez chwilę czułem się jak człowiek, który ma dwa życia i wybierze to lepsze. Ostatecznie nie zostałem wybrany przez nikogo. „Inwestycja”, którą uważałem za sprytny ruch, okazała się najdroższą lekcją mojego życia.

Robert, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

