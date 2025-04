Wsparcie materialne oraz realizacja potrzeb dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zależna jest od środków finansowych przeznaczanych przez samorządy na domy dziecka oraz pomocy ludzi o dobrym sercu. Marka Vizir postanowiła odpowiedzieć na te potrzeby organizując już od trzech lat z Towarzystwem Nasz Dom program charytatywny „Ubrania od Serca”, dzięki któremu ponad 5 300 dzieci z domów dziecka otrzymało vouchery na zakup nowych wymarzonych ubrań, które mogły samodzielnie wybrać według własnych upodobań.

1 kwietnia br. rozpoczęła się 4. edycja programu charytatywnego „Ubrania od Serca”, który wspiera dzieci mieszkające w domach dziecka. Dzięki zaangażowaniu Polaków, którzy włączą się w akcję i kupią kapsułki lub proszki do prania Vizir, dzieci otrzymają bony podarunkowe na zakupy odzieżowe w wybranym sklepie. Wspólnie z rówieśnikami i opiekunami będą miały okazję wybrać się na wycieczkę w poszukiwaniu wymarzonych ubrań.

Każdego dnia zakładamy ubranie, które jest formą komunikowania się z otoczeniem, wyrażania swoich poglądów czy aspiracji. Dzieci z wiekiem mają coraz silniejszą potrzebę pokazywania swojej indywidualności, w szczególności jest to widoczne w okresie dojrzewania. W Polsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa prawie 16,7 tys. dzieci i młodzieży1. Ponad 60% stanowią osoby między 10. a 17. rokiem życia, czyli w okresie kształtowania się charakteru oraz zdobywania umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.