Decyzja o powrocie do Polski nie była impulsem, lecz wynikiem wielu nieprzespanych nocy i gryzącego sumienia, które szeptało mi do ucha, że jestem wyrodną córką. Kiedy wsiadałam do samolotu w Luton, zostawiając za sobą poukładane życie, pracę, którą kochałam i ogród pełen róż, wierzyłam, że robię to, co słuszne.

Musiałam wrócić

Moje życie w Anglii było spokojne. Przez dwanaście lat zbudowałam sobie mały azyl pod Birmingham. Mąż, Robert, Anglik z dziada pradziada, rozumiał moją tęsknotę za krajem, ale nigdy nie naciskał na wyjazd. Byliśmy szczęśliwi. Aż do tamtego wtorku. Zadzwoniła sąsiadka matki, pani Krysia.

– Beatko, z mamą jest źle – powiedziała bez ogródek. – Przewróciła się wczoraj. Nic sobie nie złamała, ale ona gaśnie. Leży i patrzy w sufit. Mówi, że nie ma dla kogo żyć. Że wszyscy ją zostawili.

Serce podeszło mi do gardła. Matka miała siedemdziesiąt dwa lata. Nie była staruszką nad grobem, ale od śmierci ojca pięć lat temu, jej zdrowie – a może bardziej psychika – zaczęło podupadać.

– Przyjadę – powiedziałam.

Kiedy powiedziałam o tym mężowi, spojrzał na mnie z troską, ale i z cieniem ostrzeżenia w oczach.

– Jesteś pewna, że ona potrzebuje opieki? – zapytał.

Wtedy się oburzyłam. Jak mógł tak mówić? Przecież to moja matka. Ona mnie potrzebowała. Ustaliliśmy, że wezmę bezpłatny urlop na rok. Robert miał do mnie dolatywać, ja miałam zająć się mamą, postawić ją na nogi i wrócić. Plan wydawał się idealny.

Zaopiekowałam się nią

Dom rodzinny przywitał mnie zapachem, którego nie potrafiłam wywietrzyć z pamięci przez dekadę. Mieszanka starego drewna, lekarstw i gotowanej kapusty. Mama siedziała w swoim fotelu, owinięta kocem, mimo że był czerwiec.

– Nareszcie – powiedziała zamiast powitania. Nie zapytała, jak minęła podróż. – Wody mi podaj. Zaschło mi w gardle od tego czekania.

Poczułam ukłucie w sercu, ale zrzuciłam to na karb jej choroby. Była cierpiąca. Pierwsze tygodnie minęły mi na sprzątaniu zaniedbanego domu i organizowaniu wizyt lekarskich. I tu pojawił się pierwszy zgrzyt. Lekarz rodzinny, starszy pan, który znał naszą rodzinę od lat, po zbadaniu mamy wziął mnie na bok.

– Pani Beato, mama ma wyniki lepsze niż ja – zaśmiał się, zdejmując okulary. – Owszem, ma nadciśnienie i lekkie problemy ze stawami, ale to normalne w tym wieku. Jej problemem nie jest ciało. Ona po prostu nie chce nic robić sama.

Wróciłam do domu z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony ulga, z drugiej narastająca irytacja. Kiedy weszłam do kuchni, mama uderzyła laską w podłogę.

– Gdzie byłaś tak długo? Zupa wystygła. Kto to widział, żeby tak traktować chorą matkę.

Coś było nie tak

Zaczęłam zauważać pewien schemat. Kiedy byliśmy sami, mama była bezradna jak niemowlę. Nie potrafiła sama zrobić herbaty, nie mogła sięgnąć po pilota, rzekomo nie miała siły, by dojść do toalety bez mojej asysty. Ale gdy tylko dzwonił telefon, a po drugiej stronie była jej przyjaciółka, głos mamy zmieniał się cudownie. Stawał się energiczny, pełen życia. Opowiadała plotki, śmiała się. Gdy tylko odkładała słuchawkę, wracała maska cierpiętnicy.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy po miesiącu odwiedził nas Jacek, mój młodszy brat. Jacek mieszkał w Warszawie, robił karierę w korporacji i odwiedzał dom rodzinny dwa razy do roku – na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Tym razem przyjechał, bo, jak twierdził, „stęsknił się za mamusią”.

– Syneczek! – Mama ożyła w ułamku sekundy. Zrzuciła koc, wyciągnęła ręce. – Mój złoty chłopiec przyjechał!

Stałam w progu kuchni, wycierając ręce w ścierkę, i patrzyłam na ten teatr. Przez cały weekend Jacek był traktowany jak król. Mama kazała mi gotować jego ulubione potrawy. Biegałam między kuchnią a pokojem, podając kawę, sprzątając talerze, podczas gdy oni siedzieli i rozmawiali o polityce i sukcesach Jacka.

– A ty? – zapytał w końcu brat, gryząc ciasto. – Kiedy wracasz do tego swojego Anglika? Długo tu jeszcze posiedzisz?

– Jestem tu, żeby opiekować się mamą – odpowiedziałam chłodno. – Ty jakoś nie miałeś czasu.

– Daj spokój, Jacek ma ważną pracę – wtrąciła się mama, zanim brat zdążył odpowiedzieć. – On buduje przyszłość. Ty tam tylko papierki przekładasz w tym magazynie. Ktoś musi się mną zająć, a córka to córka. To twój obowiązek.

Byłam na jej usługi

Te słowa zawisły w powietrzu jak ciężki dym. Nie miłość, nie troska, ale obowiązek wynikający z płci i faktu, że moja praca była w jej oczach mniej warta niż kariera Jacka. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że wpadłam w pułapkę.

Mijały miesiące. Jesień przyniosła deszcze i pogorszenie nastroju mamy. Moje dni wyglądały identycznie. Pobudka o szóstej, bo mama chciała leki o stałej porze. Śniadanie – owsianka, ale nie za gęsta. Potem zakupy, sprzątanie, gotowanie obiadu, pranie, prasowanie. Wieczorem wspólne oglądanie seriali, podczas których musiałam wysłuchiwać komentarzy na temat mojego wyglądu.

– Zestarzałaś się tam w tej Anglii – mówiła, patrząc na mnie krytycznie. – Masz zmarszczki wokół oczu. I te siwe włosy… Robert ci pozwala tak chodzić? Nic dziwnego, że nie macie dzieci. Kto by chciał taką zaniedbaną kobietę.

Każde takie zdanie było jak szpilka wbijana w moją pewność siebie. Przestałam dzwonić do przyjaciół w Anglii, bo wstydziłam się przyznać, jak wygląda moje życie. Robert dzwonił codziennie, ale nasze rozmowy stawały się coraz krótsze. Nie chciałam go martwić, a jednocześnie czułam do niego irracjonalny żal, że jest tam, wolny, a ja tkwię tutaj, w tym dusznym domu.

Byłam zmanipulowana

Próbowałam wyznaczać granice.

– Mamo, wychodzę na dwie godziny. Idę do kina – oznajmiłam pewnego popołudnia.

Mama spojrzała na mnie z niedowierzaniem.

– Do kina? A jak ja będę chciała do toalety? A jak dostanę zawału? Zostawisz mnie samą na pewną śmierć dla głupiego filmu?

– Masz telefon przy sobie. Sąsiadka jest za płotem. Wrócę za dwie godziny – powiedziałam twardo, choć w środku drżałam.

Kiedy wróciłam, zastałam ją leżącą na podłodze w korytarzu. Jęczała cicho. Wpadłam w panikę. Wezwałam pogotowie. Ratownicy przyjechali, zbadali ją, zrobili EKG.

– Wszystko w porządku – powiedział ratownik, patrząc na mnie znacząco. – Pani mamie nic nie jest. Tętno w normie, ciśnienie książkowe.

Gdy wyszli, mama wstała z podłogi, otrzepała szlafrok i powiedziała z satysfakcją:

– Widzisz? Mówiłam, że beze mnie sobie nie poradzisz. Nie możesz mnie zostawiać.

Zrozumiałam wtedy, że to nie była choroba. To była czysta manipulacja. Byłam dla niej zasobem. Darmową siłą roboczą, pielęgniarką, kucharką i workiem treningowym w jednym.

Wykorzystywała mnie

Przełom nastąpił w lutym. Robert przyleciał na weekend. Zobaczył mnie i zamarł. Schudłam osiem kilogramów, miałam wory pod oczami i trzęsły mi się ręce.

– To koniec – powiedział stanowczo, gdy siedzieliśmy w kuchni, a mama spała lub udawała, że śpi w pokoju obok. – Pakuj się. Wracasz ze mną.

– Nie mogę jej zostawić – szepnęłam, płacząc. – Ona sobie nie poradzi. Jacek nie przyjedzie.

– Jacek nie przyjedzie, bo wie, że ty tu jesteś i odwalasz za niego czarną robotę. A twoja mama cię niszczy. Widziałem, jak na ciebie patrzy. Jak na służącą. To nie jest relacja matka-córka. To pasożytnictwo.

Robert miał rację, ale potrzebowałam jeszcze jednego dowodu. Następnego dnia, podczas obiadu, mama zrzuciła talerz z zupą na podłogę.

– Chcesz mnie otruć? Całe życie byłaś do niczego. Nawet zupy nie potrafisz ugotować. Jacek by mi zamówił catering, gdyby tu był. A ty? Bezużyteczna.

Patrzyłam na czerwoną plamę barszczu rozlewającą się po beżowym dywanie. Patrzyłam na jej wykrzywioną złością twarz. I nagle poczułam spokój.

– Masz rację, mamo – powiedziałam cicho. – Jacek zorganizowałby to lepiej.

Miarka się przebrała

Wstałam, nie sprzątnęłam zupy. Poszłam do swojego pokoju i zadzwoniłam do brata.

– Wracam do Anglii za dwa tygodnie – powiedziałam krótko. – Mama wymaga opieki. Albo przyjeżdżasz, albo szukamy ośrodka.

– Co ty, zwariowałaś? – krzyknął do słuchawki. – Nie mogę teraz wszystkiego rzucić! A ośrodek? Ludzie nas obgadają!

– To twój wybór. Ja wyjeżdżam.

Przez kolejne dni działałam jak automat. Znalazłam prywatny dom seniora trzydzieści kilometrów od naszego miasta. Miejsce było piękne – z ogrodem, rehabilitacją, zajęciami terapeutycznymi i całodobową opieką medyczną. Koszt był wysoki, ale emerytura mamy plus wynajem jej domu w zupełności pokrywałyby opłaty. Resztę mógł dołożyć Jacek, jeśli by zechciał. Jeśli nie – trudno, dom pójdzie na sprzedaż. Kiedy poinformowałam o tym mamę, rozpętało się piekło.

– Oddajesz mnie do przytułku! Własną matkę! Wyrodna córka! Przeklinam dzień, w którym cię urodziłam! – krzyczała, rzucając we mnie poduszkami.

Tym razem jednak jej słowa nie raniły. Odbijały się ode mnie jak od tarczy. Widziałam przed sobą tylko cel: moje życie, mój dom w Anglii, mój mąż.

– Mamo, to nie jest przytułek. To dom opieki z profesjonalnym personelem. Będziesz miała towarzystwo, lekarzy na miejscu. Ja nie jestem pielęgniarką. Nie potrafię ci pomóc tak, jak oni – tłumaczyłam spokojnie, pakując jej rzeczy.

– Jacek mnie zabierze! Zobaczysz! Jacek mnie nie zostawi! – wrzeszczała.

Obraziła się

Zadzwoniła do niego przy mnie, na głośnomówiącym.

– Synku, ratuj! Beata chce mnie zamknąć w umieralni! Weź mnie do siebie, do Warszawy!

Zapadła cisza. Długa, bolesna cisza.

– Mamo… – głos Jacka był spięty. – Wiesz, że u nas nie ma miejsca. Mamy małe mieszkanie, a ja i Kaśka pracujemy do późna. Beata ma rację, tam będzie ci lepiej. Odwiedzę cię. Obiecuję.

Zobaczyłam, jak twarz mamy tężeje. Jej złoty syn, jej duma, właśnie odmówił. Mit o wspaniałym Jacku i złej Beacie runął w gruzach, przynajmniej w jej głowie, choć pewnie nigdy by się do tego głośno nie przyznała.

Dzień przeprowadzki był surrealistyczny. Mama milczała. Nie odezwała się do mnie ani słowem w drodze do ośrodka. Kiedy pielęgniarki – uśmiechnięte, w czystych mundurkach – przejęły wózek, mama odwróciła głowę w drugą stronę.

– Będę dzwonić. Przyjadę na święta – powiedziałam.

– Nie mam córki – syknęła. – Idź do tego swojego Anglika.

Wyszłam z budynku, drżąc na całym ciele. Wsiadłam do samochodu, gdzie czekał Robert. Dopiero gdy zamknęłam drzwi i odcięłam się od widoku domu seniora, wybuchnęłam płaczem. Płakałam z bólu, z żalu za utraconą relacją, której tak naprawdę nigdy nie było, ale przede wszystkim płakałam z ulgi.

Ulżyło mi

Wróciłam do Anglii trzy dni później. Kiedy weszłam do naszego domu, mój pies podbiegł do mnie, merdając ogonem, a ja usiadłam na podłodze i przytuliłam go mocno. Wiedziałam, że mama w domu opieki ma wszystko, czego potrzebuje fizycznie. Wiedziałam też, że opowiada tamtejszym pielęgniarkom i innym pensjonariuszom historie o tym, jak okrutna córka wyrzuciła ją z domu i uciekła za granicę. Pewnie wszyscy jej współczują. Niech tak będzie. Jeśli ta rola ofiary daje jej komfort, nie będę jej tego odbierać.

Ja odzyskałam swoje życie. Zrozumiałam, że opieka nad rodzicem nie może oznaczać destrukcji samego siebie. Czasem miłość – lub po prostu odpowiedzialność – polega na zapewnieniu profesjonalnej pomocy, a nie na byciu niewolnikiem we własnym domu rodzinnym. Czy mam wyrzuty sumienia? Czasami, w środku nocy, tak. Ale potem przypominam sobie ten barszcz na dywanie i pogardę w jej oczach. I wtedy wiem, że podjęłam jedyną możliwą decyzję. Uratowałam siebie, zanim było za późno.

Beata, 46 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: