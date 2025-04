„Wredna teściowa rozpowiadała wszystkim gościom weselnym, że złapałam męża na dziecko. Piotrek musi skończyć tę relację”

„Teściowa krytykowała serwowane potrawy, w stylu: „Ta ryba ma tak dziwnie pachnieć czy jest zepsuta?” albo: „Tort bez czekolady to nie prawdziwy tort”, ale uparcie ją ignorowałam. Widziałam, że ją to denerwuje, co mnie z kolei dawało złośliwą satysfakcję.”