Przez cały rok moje życie ograniczało się do jednego schematu. Wstawałam skoro świt, kiedy słońce jeszcze nawet nie myślało o przebiciu się przez grube chmury wiszące nad obcym miastem. Piłam szybką kawę w małej kuchni, którą dzieliłam z dwiema innymi kobietami, i wychodziłam do pracy.

Sprzątałam domy obcych ludzi

Sprzątanie cudzych domów nie było spełnieniem moich marzeń. Wymagało ogromnej siły fizycznej i jeszcze większej odporności psychicznej. Kiedy szorowałam marmurowe podłogi w ogromnych rezydencjach i wycierałam kurze z mebli, na które nigdy nie byłoby mnie stać, myślałam tylko o jednym. O powrocie do Polski i o uśmiechu mojej ukochanej chrześnicy, Julki. Wyjazd nie był łatwą decyzją. Zdecydowałam się na pracę za granicą, ponieważ w kraju nie mogłam znaleźć zatrudnienia, które pozwoliłoby mi na godne życie i odłożenie jakichkolwiek oszczędności.

Chciałam zrobić coś wyjątkowego. Zbliżała się pierwsza komunia święta Julki, córki mojego starszego brata, Marka. Julka zawsze była dla mnie jak własne dziecko, którego nigdy nie miałam. Pamiętałam, jak stawiała pierwsze kroki, jak uczyłam ją jeździć na rowerze, jak zwierzała mi się z pierwszych szkolnych sympatii. Chciałam, żeby z okazji tego ważnego wydarzenia dostała ode mnie coś, co pomoże jej poczuć się wyjątkowo i symbolicznie wejść w nowy etap życia. Odkładałam każdy zarobiony banknot. Odmawiałam sobie wyjść, nie kupowałam nowych ubrań, a na zakupy spożywcze wybierałam najtańsze produkty. Wszystko po to, by koperta, którą wręczę jej w dniu komunii, była odpowiednio gruba.

Naszykowałam prezent

Kiedy w końcu nadszedł dzień mojego powrotu, czułam w brzuchu stado motyli. Pociąg sunął po torach, a za oknem przesuwały się znajome krajobrazy. W torebce, starannie owinięta w ozdobny papier, spoczywała koperta. Była w niej kwota, która dla mnie oznaczała setki godzin ciężkiej pracy, otartych dłoni i samotnych wieczorów z dala od bliskich. Ale nie żałowałam ani jednej chwili. Wyobrażałam sobie, jak Julka się ucieszy, jak rzuci mi się na szyję, jak zaplanuje sobie drobne marzenia, na które dotąd nie mogła sobie pozwolić.

Uroczystość komunijna odbywała się w pięknej, eleganckiej restauracji. Marek zawsze lubił pokazywać, że mu się powodzi. Zrobił wszystko, by przyjęcie wyglądało jak z okładki magazynu. Kiedy weszłam do środka, onieśmielił mnie blask świateł, eleganckie kreacje gości i gwar rozmów. Czułam się trochę nieswojo w mojej skromnej, zeszłorocznej sukience, ale uśmiech Julki, która wybiegła mi na spotkanie, od razu rozwiał moje obawy.

– Ciociu! Jak dobrze, że jesteś! – krzyknęła, przytulając mnie mocno.

– Nie mogłoby mnie zabraknąć, kochanie. Gratuluję ci tego pięknego dnia – odpowiedziałam, czując łzy wzruszenia pod powiekami.

Koperta, która zmieniła wszystko

Po części oficjalnej, kiedy wszyscy zasiedli do stołów, nadszedł czas na wręczanie prezentów. Goście podchodzili do Julki, składali życzenia i przekazywali upominki. Uczestniczyła w tym cała nasza bliższa i dalsza rodzina, znajomi Marka, a także przyjaciele jubilatki. W końcu nadeszła moja kolej. Podeszłam do niej z bijącym sercem. Wyciągnęłam z torebki przygotowaną kopertę i podałam ją dziewczynce.

– To dla ciebie, na dobry początek nowego etapu. Spełniaj swoje marzenia i nigdy nie wątp w siebie – powiedziałam cicho, żeby słyszała to tylko ona.

Julka z uśmiechem zajrzała do środka. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a usta otworzyły w niemym szoku. Nigdy wcześniej nie widziała takiej sumy pieniędzy w jednym miejscu.

– Ciociu... ja nie mogę tego przyjąć. To za dużo – wyszeptała, próbując oddać mi prezent.

– Możesz i musisz. To od serca. Pracowałam na to z myślą o tobie – odparłam z dumą.

Naszą cichą wymianę zdań zauważył Marek. Podszedł do nas szybkim krokiem, z zaciekawieniem patrząc na to, co trzyma jego córka. Bez słowa wyciągnął kopertę z rąk Julki i zajrzał do środka. Jego twarz momentalnie stężała. Zamiast uśmiechu czy słowa podziękowania w imieniu córki, zobaczyłam w jego oczach chłód i coś, czego zupełnie się nie spodziewałam. Pogardę.

Brat mnie wyśmiał

– Co to ma być, Beata? – zapytał głośno, tak głośno, że rozmowy przy sąsiednich stołach nagle ucichły.

Kilka osób odwróciło głowy w naszą stronę.

– To prezent dla Julki. Oszczędzałam przez ostatni rok – odpowiedziałam, czując, jak dłonie zaczynają mi drżeć. Nie rozumiałam jego tonu.

Marek parsknął śmiechem, ale nie był to wesoły dźwięk. Był to śmiech pełen wyższości. Uniósł kopertę do góry, po czym nagłym ruchem wysypał jej zawartość na biały obrus. Plik banknotów rozsypał się między talerzami a półmiskami z jedzeniem. Zapadła absolutna, dzwoniąca w uszach cisza. Nawet muzyka w tle wydawała się teraz obca i nie na miejscu.

– Myślisz, że pozwolę mojej córce przyjmować takie pieniądze? – podniósł głos, patrząc na mnie z góry. – Nie potrzebujemy w tym domu ochłapów od kogoś, kto zarabia na życie sprzątaniem u obcych ludzi! Moja córka nie będzie korzystać z brudnej gotówki, którą uciułałaś, wycierając cudze kąty. Mamy swoją godność!

Każde jego słowo uderzało we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Stałam tam, na środku pięknej sali, otoczona elegancko ubranymi ludźmi, i czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Spojrzenia ciotek, wujków i znajomych Marka paliły mnie żywym ogniem. Niektórzy szeptali między sobą, inni odwracali wzrok w zakłopotaniu. Julka stała obok, blada jak ściana, z oczami pełnymi łez, nie potrafiąc wykrztusić ani słowa w obronie mnie lub samej siebie. Ojciec całkowicie ją zdominował.

– Marku... ja chciałam tylko dobrze. To dla niej, nie dla ciebie – wydukałam, czując ogromną gulę w gardle.

– Zabieraj to i nie próbuj z nas robić biedaków, którzy potrzebują litości sprzątaczki! – warknął, odwracając się do mnie plecami. Zostawił pieniądze rozsypane na stole, jak śmieci, które nie zasługiwały na jego uwagę.

Czułam się upokorzona

Nie pamiętam dokładnie, jak zebrałam te banknoty ze stołu. Moje dłonie trzęsły się tak bardzo, że nie potrafiłam ich utrzymać. Wpychałam je do torebki w pośpiechu, byle tylko jak najszybciej uciec z tego miejsca. Spojrzałam jeszcze raz na Julkę. Próbowała coś powiedzieć, wyciągnęła w moją stronę rękę, ale jej matka chwyciła ją za ramię, powstrzymując przed zrobieniem kroku. Odwróciłam się na pięcie i wybiegłam z sali. Chłodne, wieczorne powietrze uderzyło mnie w twarz, dając chwilową ulgę. Szłam przed siebie, a po policzkach płynęły mi gorące łzy.

Czułam się brudna, gorsza, niewarta szacunku. Rok wyrzeczeń, tęsknoty i ciężkiej pracy został sprowadzony do rangi czegoś obrzydliwego. Marek zawsze był dumny, zawsze uważał się za kogoś lepszego, ale nigdy nie sądziłam, że posunie się do tak publicznego upokorzenia własnej siostry.

Kiedy wróciłam do swojego małego mieszkania w Polsce, usiadłam na kanapie i długo patrzyłam w ścianę. Pieniądze wciąż leżały w torebce. Dopiero po kilku dniach dotarło do mnie, że to nie ja powinnam się wstydzić. Żadna praca nie hańbi, a uczciwie zarobione pieniądze, ofiarowane z czystego serca, mają ogromną wartość. To mój brat, mimo swojego eleganckiego garnituru i pięknego domu, okazał się człowiekiem małym, pozbawionym klasy i empatii. Zranił nie tylko mnie, ale i własną córkę, odbierając jej radość z tego ważnego dnia.

Nie rozmawiałam z Markiem od tamtej pory. Julka napisała do mnie długą wiadomość, przepraszając za ojca i dziękując za to, co chciałam dla niej zrobić. Spotykamy się czasami potajemnie na kawę, z dala od chłodnego wzroku jej rodziców. A moje zaoszczędzone pieniądze? Przeznaczyłam je na to, by wreszcie zadbać o siebie. Zapisałam się na kurs językowy i planuję zmienić swoje życie, by już nigdy nikt nie odważył się spojrzeć na mnie z góry.

Beata, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

