Kiedyś niedzielne śniadanie było świętością. Dziś, patrząc na wykrzywioną z niesmakiem twarz mojej wnuczki, poczułam żal. Dałam z siebie wszystko, a w zamian otrzymałam tylko pogardliwe prychnięcie i żądanie luksusów, o których w jej wieku nawet nie słyszałam. Zrozumiałam wtedy, że problemem nie jest jedzenie, ale świat, w którym ta młoda dziewczyna dorasta.

Myślałam, że to jakiś żart

Poranek zapowiadał się naprawdę pięknie. Promienie słońca wpadały przez koronkowe zazdrostki w oknach mojej kuchni, malując na drewnianym stole jasne pasy. Wstałam skoro świt, żeby przygotować śniadanie. Piętnastoletnia wnuczka miała spędzić u mnie cały tydzień, ponieważ jej rodzice wyjechali na ważną konferencję do zagranicznego kurortu. Bardzo rzadko miałam okazję gościć ją u siebie na tak długo. Zazwyczaj wpadała tylko w święta, zawsze z nosem wciśniętym w ekran swojego drogiego telefonu, rzucając zdawkowe odpowiedzi na moje pytania.

Chciałam, żeby poczuła się jak w domu. Poszłam do zaprzyjaźnionego piekarza po świeże, chrupiące bułeczki, wyciągnęłam z kredensu najlepszą porcelanę, a na kuchence wesoło bulgotała woda w garnku. Kupiłam dobrej jakości parówki z cielęciną, pamiętając, że kiedy syn był mały, to właśnie one stanowiły dla niego największy przysmak weekendowych poranków. Do tego ułożyłam na półmisku pokrojonego w ósemki pomidora malinowego ze szczypiorkiem. Kiedy wnuczka wreszcie weszła do kuchni, uśmiechnęłam się szeroko.

– Siadaj, wnusiu. Zrobiłam ci pyszne śniadanko. Woda na herbatę już się gotuje – powiedziałam z entuzjazmem, stawiając przed nią parujący talerz.

Wnuczka spojrzała na stół, a jej twarz natychmiast przybrała wyraz głębokiego rozczarowania, graniczącego niemal z obrzydzeniem. Zmarszczyła starannie wyregulowane brwi i odsunęła talerz opuszkami palców, jakby parówki mogły ją oparzyć.

– Co to jest? – zapytała tonem, w którym pobrzmiewała wyższość.

– No przecież widzisz, słońce. Świeżutkie paróweczki, do tego bułeczki i pomidorek.

– Nie jem takich rzeczy – westchnęła ciężko, przewracając oczami. – Przecież to sama chemia i zmielone resztki. W domu mama kupuje mi rano świeżą ciabattę i szynkę parmeńską, do tego trochę burraty i oliwę truflową. Nie masz chociaż awokado i łososia?

Zamurowało mnie. Stałam z małym nożykiem do masła w dłoni, nie wiedząc, co powiedzieć. Szynka parmeńska? Oliwa truflowa? Przez chwilę myślałam, że to jakiś żart z tych modnych filmików w internecie, które czasem pokazuje mi moja sąsiadka. Jednak twarz wnuczki była śmiertelnie poważna.

Zaskoczyła mnie

Zrozumiałam, że przepaść między nami jest znacznie głębsza, niż początkowo zakładałam. Mój syn zawsze miał ambicje, by żyć na wysokim poziomie. Wspólnie z Magdą zarabiali naprawdę dobrze, ale z tego, co widziałam, wydawali jeszcze więcej. Ich dom przypominał katalog wnętrzarski, a wnuczka od najmłodszych lat była zasypywana najdroższymi prezentami. Nigdy nie musiała na nic czekać. Jeśli zapragnęła nowej sukienki, po prostu ją dostawała. Zepsuła słuchawki? Następnego dnia miała na biurku nowy model, jeszcze droższy od poprzedniego.

Ja wychowałam się w zupełnie innych realiach. Każdą złotówkę oglądałam dwa razy z obu stron, zanim zdecydowałam się ją wydać. Kiedy Daniel był w wieku wnuczki, pracowałam na dwa etaty, żeby móc opłacić mu dodatkowe lekcje języka obcego. Nie było nas stać na zagraniczne wyjazdy, a nowe buty kupowało się dopiero wtedy, gdy stare zupełnie się rozpadły. Dzisiaj, utrzymując się ze świadczeń emerytalnych, radziłam sobie całkiem nieźle, ale wymagało to dyscypliny i gospodarności. Usiadłam naprzeciwko wnuczki i nalałam sobie herbaty, starając się opanować drżenie rąk.

– W moim domu jemy to, co jest na stole. Nie mam tu luksusowych wędlin z importu – powiedziałam spokojnie, choć gotowało się we mnie. – Te parówki są z dobrego mięsa, od znajomego rzeźnika.

– No to mogłaś zamówić dostawę z jakichś delikatesów – odpowiedziała lekko, wpatrując się w swój telefon. – Tata zawsze mówi, że jak się chce, to wszystko można załatwić, wystarczy tylko zapłacić.

To zdanie uderzyło mnie z ogromną siłą. „Wystarczy zapłacić”. Dla niej pieniądze były abstrakcyjnym ciągiem cyfr na karcie płatniczej jej ojca. Nie rozumiała, że za każdą zarobioną złotówką stoi czyjś czas, praca i energia. Że czasami w życiu nie można po prostu czegoś kupić.

– Pieniądze nie rosną na drzewach, moje dziecko – odparłam z naciskiem. – Żeby je mieć, trzeba na nie zapracować.

– Oj, babciu, nie przesadzaj. Przecież teraz wszystko jest takie proste.

Zuzia ostatecznie zjadła suchą bułkę, popijając ją zimną wodą z cytryną, ostentacyjnie odsuwając parówki na drugi koniec stołu.

Zrobiło mi się słabo

Kolejne dni mijały nam pod znakiem podobnych napięć. Wnuczka nie potrafiła odnaleźć się w moim spokojnym, ułożonym świecie. Narzekała, że telewizor jest za mały, że nie mam w domu odpowiednich kosmetyków do włosów, a wieczorami jest nudno. Próbowałam wciągnąć ją w moje codzienne zajęcia. Chciałam pokazać jej, jak pielęgnuję kwiaty na balkonie, albo poprosić o pomoc przy pieczeniu szarlotki, z której słynęłam w całej okolicy. Niestety, każda moja propozycja spotykała się ze zblazowanym spojrzeniem i odpowiedzią, że to nuda.

Punkt kulminacyjny nastąpił w czwartek po południu. Zuzia wpadła do kuchni wyraźnie ożywiona. Jej oczy wreszcie błyszczały.

– Babciu, umówiłam się z dziewczynami z klasy, które też zostały w mieście. Idziemy do galerii handlowej do takiej nowej kawiarni, a potem na małe zakupy – powiedziała szybko. – Potrzebuję ze trzysta złotych. Prześlesz mi na telefon?

– Trzysta złotych? Na jedno wyjście z koleżankami? – Złapałam się za głowę. – Dziecko, to jest fortuna.

– Jakakolwiek fortuna. Kawa tam kosztuje ze trzydzieści złotych, a chciałam sobie jeszcze kupić taki jeden błyszczyk, który jest teraz bardzo modny.

– Nie dam ci takiej kwoty na błyszczyk i drogą kawę. Jeśli chcesz, mogę ci dać pięćdziesiąt złotych na lody i jakiś napój. To w zupełności wystarczy dla młodej dziewczyny.

Zuzia zacisnęła usta, a jej twarz poczerwieniała z irytacji.

– Pięćdziesiąt złotych? Przecież za to nic nie można dzisiaj kupić! Będę wyglądać jak jakaś biedaczka przy dziewczynach! – podniosła głos.

– Opanuj się – powiedziałam stanowczo. – Twoi rodzice zostawili mi pieniądze na twoje utrzymanie i jedzenie, ale nie na zachcianki. Jeśli potrzebujesz na kosmetyki, zadzwoń do taty.

Wtedy z jej ust padły słowa, które sprawiły, że zrobiło mi się słabo.

– Mama miała rację – wybuchnęła, krzyżując ręce na piersi. – Mówiła mi przed wyjazdem: „Tylko uważaj na babcię, ona ma węża w kieszeni. Na wszystkim oszczędza i żyje, jakby wciąż trwała komuna”. Jesteś po prostu skąpa!

Zapadła głucha cisza. Słowa wnuczki dźwięczały mi w uszach, odbijając się echem od kafelków w kuchni. To nie była tylko nastoletnia złość. To było powtórzenie opinii, jaką miała o mnie moja własna synowa.

– Skoro tak uważasz, to proszę, idź do swojego pokoju – powiedziałam cicho, a w oczach miałam łzy.

Obróciła się na pięcie i wyszła, głośno trzaskając drzwiami. Zostałam sama w kuchni, opierając dłonie o blat. Czułam niewyobrażalny smutek, ale i złość na samą siebie, że wychowałam syna, który pozwolił swojemu dziecku nabrać tak powierzchownego stosunku do świata.

Znalazłam na nią sposób

Długo myślałam nad tym, co powinnam zrobić. Moja przyjaciółka Basia, z którą zawsze dzieliłam się troskami, poradziłaby mi pewnie ostre postawienie granic i telefon do syna z reprymendą. Ja jednak wiedziałam, że to nie rozwiąże problemu. Jeśli wnuczka wyjedzie ode mnie z przekonaniem, że jestem tylko starą, zrzędliwą i skąpą kobietą, nasz kontakt urwie się na zawsze. Musiałam dotrzeć do niej w inny sposób. Nie przez pouczanie, ale przez doświadczenie. Następnego dnia rano nie przygotowałam śniadania na stole. Zamiast tego zapukałam do jej pokoju punktualnie o ósmej.

– Wstawaj, ubieraj się. Wychodzimy – oznajmiłam bez wdawania się w dyskusje.

– Gdzie? Jest wcześnie... – jęknęła spod kołdry.

– Zobaczysz. Dziś robimy coś wspólnie.

Zabrałam ją na lokalny targ, który odbywał się co sobotę. To był świat, którego wnuczka zupełnie nie znała. Głośny, pełen zapachów, kolorów i ciężkiej pracy. Przechadzałyśmy się między straganami. Przedstawiłam jej pana Henryka, starszego rolnika, od którego od lat kupowałam warzywa. Widziała jego zniszczone, spracowane dłonie, kiedy odważał nam ziemniaki. Zabrałam ją do pani Krysi, która sprzedawała domowe przetwory, żeby dorobić do bardzo niskich świadczeń. Zuzia przyglądała się temu z boku, na początku z dystansem, ale powoli widziałam, jak zaczyna pękać.

Kupiłyśmy kosz świeżych owoców, trochę mąki z lokalnego młyna i wiejskie jajka. Zapłaciłam za wszystko gotówką, dokładnie odliczając monety. Zuzia nie powiedziała ani słowa, ale zauważyłam, że uważnie mnie obserwuje. Po powrocie do domu postawiłam zakupy na stole.

– Skoro nie lubisz mojego jedzenia, dzisiaj przygotujesz obiad sama. Pokażę ci jak – powiedziałam, wyciągając z szafki miski. – Upieczemy tartę z tymi owocami, a potem zrobimy domowy makaron.

Początkowo wzdychała i przewracała oczami, ale kiedy zmuszona była zagnieść ciasto swoimi zadbanymi dłońmi, coś się w niej zmieniło. Mąka była wszędzie. Śmiała się, kiedy niezdarnie próbowała rozwałkować placek. Przez te kilka godzin w kuchni nie spojrzała na telefon ani razu. Tłumaczyłam jej krok po kroku, ile pracy wymaga przygotowanie prostego posiłku od podstaw. Opowiadałam jej przy tym historie z czasów, gdy jej ojciec był mały. Opowiadałam o tym, jak całe dnie zbierałam wiśnie u sąsiadów, żeby zarobić na pierwszy rower Daniela.

– Naprawdę pracowałaś w cudzym sadzie po swojej normalnej pracy? – zapytała, ugniatając ciasto. W jej głosie nie było już drwiny, tylko autentyczne zdziwienie.

– Tak. Bo bardzo mi zależało, żeby twój ojciec był szczęśliwy. Pieniądze nigdy nie przychodziły nam łatwo. Dlatego tak bardzo szanuję każdą rzecz, którą posiadam. To nie jest skąpstwo. To jest świadomość wartości ludzkiej pracy. Jeśli szanujesz pracę, szanujesz też pieniądze. I szanujesz ludzi, bez względu na to, co mają w portfelu.

Milczała przez dłuższą chwilę. Kiedy tarta wylądowała w piekarniku, a w całym domu rozszedł się obłędny zapach pieczonych śliwek i jabłek z cynamonem, usiadła przy stole i opuściła głowę.

– Przepraszam za to, co powiedziałam wczoraj – odezwała się tak cicho, że ledwo ją usłyszałam. – Ja po prostu... nigdy nie musiałam o tym myśleć. W domu wszystko pojawia się samo. Karty, przelewy, gotowe jedzenie z restauracji. Nigdy nie widziałam, żeby mama robiła coś od zera.

Podeszłam do niej i pogłaskałam ją po głowie.

– Wiem, kochanie. Macie teraz inne życie. I dobrze, bardzo się z tego cieszę, że powodzi wam się świetnie. Ale pamiętaj, że luksus to nie tylko drogie metki czy wymyślne nazwy potraw. Luksusem jest czas, który możemy spędzić razem, i umiejętność docenienia tego, co się ma.

Byłam z niej dumna

Ostatni dzień jej pobytu minął nam w zupełnie innej atmosferze. Wnuczka chętnie zjadła rano jajecznicę na wiejskich jajkach, które same kupiłyśmy na targu, a potem pomogła mi umyć naczynia. Oczywiście wciąż była tą samą nastolatką, która marzyła o markowych kosmetykach, ale coś w jej spojrzeniu się zmieniło. Nabierała dystansu. Kiedy Daniel i Magda przyjechali po nią w niedzielne popołudnie, oboje byli opaleni, pachnący drogimi perfumami i wyraźnie zadowoleni z wyjazdu. Magda rzuciła okiem na mój skromnie nakryty stół i uśmiechnęła się z taką typową, lekko pobłażliwą wyrozumiałością.

– Mam nadzieję, że Zuzia nie sprawiała problemów, mamo? Wiemy, że ma swoje wymagania kulinarne – powiedziała synowa, zapinając swój modny płaszcz.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, Zuzia wyszła z kuchni, trzymając w ręku papierową torbę, do której włożyła połowę naszej owocowej tarty.

– Było super, mamo – powiedziała wnuczka. – Babcia nauczyła mnie robić najlepsze ciasto na świecie. I wiesz co? O wiele lepiej smakuje, kiedy zrobi się je samemu, a nie kupi w tej drogiej cukierni na naszej ulicy.

Daniel uniósł brwi w ogromnym zdumieniu, a uśmiech Magdy na chwilę zamarł. Patrzyłam na tę scenę z ukrytym rozbawieniem i poczuciem wielkiej ulgi. Nie zmienię świata moich dzieci i na pewno nie oduczę ich życia na wysokim poziomie. Ale wiedziałam jedno: w głowie mojej wnuczki zasiałam małe ziarenko. Teraz wie, że niektóre rzeczy w życiu mają ogromną wartość, choć nie kosztują absolutnie nic. I że prawdziwe bogactwo mierzy się tym, co potrafimy stworzyć własnymi rękami.

Helena, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

